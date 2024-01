Jégbe zárt csodavilágok: 6 varázslatos úti cél télvíz idejére

Bár az év leghidegebb napjain egyre nehezebben mozdulunk ki otthonunk melegéből, hazánk jeges csodavilágainak varázslatos látványáért mégis megéri útra kelni.

Óbányai-völgy, Mecsek



A Kelet-Mecsek mesebeli világában kalauzol végig mintegy 11 km hosszan az Óbányáról induló és Kisújbányát is érintő varázslatos körtúra, amelynek egy része a Kéktúra útvonalán halad. A könnyű, családi kirándulás elején a festői Pisztrángos-tavak vidékére érkezünk meg, majd patakok által szelt romantikus völgyben folytatjuk utunkat. Itt a mohával fedett Csepegő-szikla és a Ferde-vízesés csodás látványa nyűgöz le minket, mígnem a bájos Kisújbányán át eljutunk a remek panorámát ígérő Cigány-hegy kilátójához, ahonnan lassan visszaérkezünk Óbányára.

Dömörkapu-vízesés, Szentendre



A fővárostól csupán egy karnyújtásnyira elmerülhetünk a Dömörkapu lenyűgöző világában, ahol olyan festői természeti kincsekre bukkanhatunk, mint például a Bükkös-patak, a Lajos-forrás vagy a Dömörkapu-vízesés. A gyerekekkel is könnyen bejárható, változatos útvonal elején rálelhetünk a hídnál helyet foglaló különleges Dömörkapu-vízesésre, amelyet a kőlépcsőkön leereszkedve közelebbről is megnézhetünk. Ha pedig a patak mentén tovább haladunk, akkor a csodaszép Anna-völgyi-vízesést is útba ejthetjük.

Ilona-völgyi-vízesés, Parád

Hazánk legnagyobb szintkülönbségű természetes vízesése a 10 méter magasból lezúduló Ilona-völgyi-vízesés, amely az Ilona-völgy függőleges sziklafalának V-alakú hasadékából tör felénk. A meseszép vízesés nagyobb csapadékot vagy hóolvadást követően igazán lélegzetelállítóvá válik, de bármely évszakban érdemes meglátogatni. A legjobb választás pedig, ha a Sándor-rét felől közelítjük meg, sűrű erdőben, patak menti bükkösben, szűken hullámzó patakmeder oldalában haladva és egyre feljebb kapaszkodva.

Alsó- és Felső-vízesés, Mátrakeresztes

Mátrakeresztestől a piros kereszt jelzéseket követve igazi jeges sziklavilágba csöppenhetünk a Mátra apró zuhatagjainak köszönhetően, amelyek télen jégcsapfüzérként omlanak le a sziklák oldaláról. Először az Alsó-vízesést érjük el, amely inkább geológiai látványosság, mintsem valódi zuhatag, azonban télen mégis káprázatos jégfüggöny jön létre a sziklapárkány körül. Innen kaptatók vezetnek a felénk magasodó sziklafalhoz, ahol az egykori híres betyár, Vidróczki Márton bujdosott hajdanán. Nem messze rálelhetünk a még látványosabb Felső-vízesésre, amelyet a piros háromszög jelzésen, kanyargós patakmederben bolyongva érhetünk el.

Dera-szurdok, Pilisszentkereszt

A Holdvilág-árok szomszédságában, Pilisszentkeresztről délkeletre kanyarog a Pilis leghangulatosabb patakvölgye címet elnyert vadregényes Dera-szurdok, ahol megannyi élményben lehet részünk. A kijelölt útvonalon romantikus fahidak vezetnek át a szurdok egyik oldalról a másikra, miközben ámulatba ejtő természeti kincsek keresztezik utunkat. Ugyanis búvópatakok, vízesések, kis bukók, mutatós sziklaformák káprázatos látképe kíséretében kalandozhatunk a csupán 1–2 óra alatt bejárható körtúrán.

Sződligeti-horgásztó

A Dunakanyar egyik zugában fekszik Sződliget, ahol vadregényes erdei ösvényen át csöppenhetünk a Sződligeti-horgásztó varázsvilágába. A tó területén egykor egy téglagyárhoz bányásztak alapanyagot, majd a Rákos-patak vizével töltötték fel, így napjainkra egy mesebeli kunyhókkal, csónakokkal tarkított vidék jött létre. Bár a tó és környéke minden évszakban gyönyörű, mégis talán legkülönlegesebb arcát Holle anyó látogatása után, télvíz idején mutatja. Fontos tudnivaló, hogy a téli hónapok során csak hétvégén, 9 és 15 között látogatható a horgásztó.

