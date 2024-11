7 meseszép, őszi erdei útvonal az országban aranyló lombok alatt

Nincs tökéletesebb idő a természetjáráshoz, mint amikor gyönyörű színekben pompáznak a levelek, a csodálatos őszi erdőt pedig hazánk összes hegységében megcsodálhatjátok.

Galya-tető, Mátra

Nem véletlenül a Mátra hazánk egyik legnépszerűbb kirándulóhelye ősszel, hiszen a meseszép színekbe burkolózó erdőkben bandukolva nem mindennapi panorámákat pillanthatunk meg. Így van ez hazánk harmadik legmagasabb hegycsúcsán is, a 964 méteres Galya-tetőn, ahol az erdőből kiérve, a Galya-kilátó lépcsőit megmászva elképesztő látványban lehet részünk. Az erővel körülölelt területen áll a Galyatető Turistacentrum, ahol kicsit megpihenhettek és felmelegedhettek, a hegymászás után.

3234 Mátraszentimre, Galyatető

Három-kő, Bükk

Lélegzetelállító kilátás fogad a Bükk 904 méter magasan található bércéről, amely természetes kilátópontként várja azokat, akik az erdei ösvényeken felkapaszkodva megmásszák a Bükk ezen részét. A Három-kőhöz több útvonalon is eljuthatunk, a legegyszerűbb, ha az Olasz-kapu parkolóból a kék turistajelzést követjük, amelyen érintjük a meseszép Zsidó-rétet, mielőtt a zöld háromszög jelen felmásznánk a csodálatos panorámájú bércre. A sziklagyepes tetejű bérc ormáról kirajzolódó panoráma tényleg lélegzetelállító: a Bükk déli részeitől kezdve Eger és a Kékes kontúrjain át a tokaji Nagy-hegyig, bőven lesz min legeltetni szemeinket.

Királyréti tanösvény, Börzsöny

Ha egy könnyedebb és lazább túra során szippantanátok be az erdei levegőt, az őszi kirándulószezonban érdemes betervezni a 2,9 kilométer hosszú Királyréti tanösvény meglátogatását, amely a Várhegy-kilátóval összekötve remek 2-2,5 órás kikapcsolódást kínál és garantáltan feltölt a csodálatos környezetben. A könnyű körtúra a Szokolya, Királyrét buszmegállónál veszi kezdetét, ahová Kismarosról könnyedén helyi járattal juthattok el, a túra végén pedig, élményekkel gazdagodva ugyaninnen tudtok visszaindulni.

Rám szakadék, Pilis

A Dunakanyar egyik legnépszerűbb kirándulóhelye nemcsak egyedülálló természeti szépségekben, hanem kalandokkal teli útvonallal is várja a kirándulókat, így garantáltan nem fogtok unatkozni. Az erdő szívében található szurdokban csörgedező patakon átgázolva, egy kiépített mászóúton vezet az út, miközben néhol 35 méter magas sziklafalak ölelik körbe az olykor 3–4 méter szűk szurdokvölgyet. A több helyen is csúszós útvonalon létrák és kapaszkodók könnyítik meg a haladást és teszik még izgalmasabbá az erdei kirándulást, a meseszép természet pedig tökéletes kiegészítője a vadregényes tájnak.

Öreg-kő, Gerecse

A Gerecse egyik leglátványosabb mészkőröge a 372 méter magas Öreg-kő, aminek tetejéről lépcsőzetes mészkőpadokról csodálhatjuk a lábunk alatt elterülő tájat. A Gerecse gerincén kanyargó ösvényen érhetjük el a hegyormot, ahol szüntelenül legeltethetjük szemünket Esztergom, a Dunakanyar, a Pilis, a Visegrádi-hegység, délnyugati irányban pedig a Nagy-Gerecse elképesztő vonulatain. A hegytetőről egy kényelmes parkerdei útvonal vezet vissza egészen a kiindulópontunkig, ami tökéletes levezetése lesz a túrának.

Zengő-kilátó, Mecsek

A messzelátók körében fiatalnak számító Zengő hétemeletes kilátó valójában a korábban itt álló geodéziai torony újjászületésével jöhetett létre. A 682 méter magas Zengőn helyet foglaló kilátó páratlan környezetben, 2020 óta fogadja a látogatókat, akik az acélköpenybe bújtatott, 22 méter magas szerkezetről beláthatják a mesésen hullámzó, erdőkkel borított vidéket. Dél-Dunántúl legmagasabb pontja az ország egyik legnagyobb szelídgesztenye-erdeje szívében található, ahol akár több száz éves példányokkal is találkozhatunk utunk során.

Gyadai tanösvény, Cserhát

Ha egy kicsik és nagyok számára egyaránt ideális túraútvonalat kerestek, a Cserhátban kanyargó erdei tanösvény kiváló választás. A Börzsöny és a Cserhát hegyei között vezető, 13 állomásos Gyadai tanösvény egy változatos, élményekben és izgalmas látványelemekben bővelkedő úton találhatjátok magatokat és szívhatjátok magatokba az őszi erdő illatát. A körtúra kiinduló- és végpontja a Katalinpusztai Látogatóközpont, ahonnan billenőhíddal és függőhíddal tarkított úton kalandozhatunk az őszi erdőben.

Gyűjtsetek inspirációt a túrázáshoz: Magyarország – Az útikönyv

Még több úti célt tennétek fel a bakancslistátokra? Szerezzétek be a Magyarország – Az útikönyv kötetet, ahol számos izgalmas hely közül szemezgethettek. Jó ideje nem született olyan útikönyv hazánkról, amely nem csupán a látnivalók felsorolásából áll, hanem arra is vállalkozik, hogy lélekkel és egyéni látásmóddal töltse meg az ország leírását, a lebilincselő kötet ezt a hiányosságot igyekszik pótolni. Gazdagító olvasmány azoknak, akik úgy érzik, még nem ismerik kellőképpen Magyarországot – ám azoknak is képes újat mondani, akik családi-, baráti beszélgetéseikben jelesre vizsgáznak országismeretből. Az útikönyv olyan földrajzi egységekben mutatja be Magyarországot, amelyek egy-egy hosszú hétvége alatt is bejárhatók, fókuszálva az időtálló értékekre és a hely szellemére.

Tovább a Jaffa Kiadó oldalára >>

Fedezzétek fel hazánk legszebb kastélyparkjait is: