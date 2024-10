6 festői kastélypark az országban, ahol varázslatos őszi pompában kalandozhatunk

Élvezzétek ki a főúri pompával átitatott kastélyparkokban, ahogy az utolsó, fáradt őszi napsugarak megcsillannak a tarka színekben tündöklő faleveleken.

Széchenyi-kastély, Nagycenk

A világörökség részét képező nagycenki angolparkot ezernél is több fa, 200 éves hársfák, 40 méter magas platánok és egzotikus fenyőfélék varázsolják mesebelivé, miközben a hely ragyogását a birtokot átszelő patak fénylő vize fokozza tovább. Az elegáns, szökőkúttal és geometrikus formákban futó növényzettel díszített park mellett a kastélytól induló, 2600 méter hosszú kettős hársfasor is bakancslistás úti cél lehet a Széchenyi-birtokon. A magyar növénykultúra ezen világcsodáját még 1754-ben telepítették, akkor 654 darab fával, amelyből ma 450 darab, 16 méter magas matuzsálemet láthatunk. A mesébe illő kalandozást ígérő park mellett a kastély ódon falai közé is érdemes benézni, hisz bent több interaktív kiállítás is vár ránk.

9485 Nagycenk, Kiscenki u. 3. | Weboldal | Facebook

Püspökszentlászlói kastély és arborétum

Az Esterházy Pál pécsi püspök által emeltetett bájos kastély a Zengő-hegység völgyében bújik meg már a XVIII. század vége óta, akárcsak az épületet körülölelő festői természet. Ugyanis a kastély építése után parkosították annak környezetét, és egykoron egy szökőkút és egy halastó is díszítette a parkot. Majd a XIX. század végén tovább bővítették azt, így megalkotva a mai arborétumot, ahol napjainkban is csodájára járhatunk a világ minden tájáról származó megannyi fa- és cserjafajta őszi színekben pompázó ruhájának.

Bár a Hettyey Sámuel püspöknek köszönhető arborétum október 31-étől bezárja kapuit, a kastély a csoportok számára a téli időszakban is nyitva tart, előzetes bejelentkezést követően. A falak között kastélytörténeti kiállítás és egy Mindszenthy-emlékszoba mesél azokról az időkről, amikor még az Orsolya-rendi apácák éltek itt, vagy épp Mindszenthy József bíborost tartották fogva az épületben.

7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló | Weboldal

Kölcsey-Kende-kastély, Cégénydányádi

A Nyírség és a Felső-Tisza vidékének impozáns kincse a XIX. században megálmodott Kölcsey-Kende-kastély, ahol a Kende család élt egészen a II. világháborúig. Bár a Kende és a Kölcsey családot rokoni szálak kapcsolták össze, a híres költő sosem lakott az épületben, csupán a kúria oromzatára írt 4 soros verse kötötte és köti mai napig a kúriához.

E tovatűnt korokról a kastély kiállításai mesélnek, a Kende család történetétől kezdve, a nemesi élet és gasztronómia jellemzőin át egészen a vármegye természeti értékeiig. Ha pedig kilépünk az épület ajtaján, akkor mi magunk is szemügyre vehetjük az egykor angol mintára kialakított, pompás kastélyparkot. A hajdanán ártéri erdőből létrehozott parkban napjainkban egy 18 állomásos tanösvény kalauzol végig az idős platánok, tulipánfák és vérbükkök között, a mintegy 13-14 hektárnyi területen. A kastély május 31-ig csak előzetes bejelentkezéssel, minimum 10 fő esetén tart nyitva, kivéve az ünnepnapokon és a hosszú hétvégéken.

4732 Cégénydányád, Dózsa György u. 9. | Weboldal

Wenckheim-kastély, Szabadkígyós

A XIX–XX. században a Wenckheim család hét gyermeke szaladgált a Disney-mesébe illő kastélyban, miközben a házaspár az épületben több ezer főnyi vendéget – köztük a főúri család neves tagjait – fogadott az évek alatt. Bár mára e világ tovatűnt, a kastély állandó kiállításán mégis megtapasztalhatjuk, hogy milyen is volt az 1800-1900-as évek fényűzésébe csöppenni a grófi család vendégeként. A káprázatos világ pedig az Ybl által tervezett épület falain túl is megelevenedik, hisz a kastélyt egy tündérszép, 25 hektáros angolkert és egy barokkos franciakert veszi körül. A festői parkot pedig ingyen is megtekinthetjük, a téli nyitvatartási rend szerint.

5712 Szabadkígyós, Áchim András u. 23. | Weboldal | Facebook

Brunszvik-kastély, Martonvásár

Budapesttől csupán egy karnyújtásnyira hazánk legismertebb és egyben az egyik legszebb főúri rezidenciájában gyönyörködhetünk. A kastélyt alapvetően barokk stílusban tervezték, majd az utolsó tulajdonosa, Brunszvik Géza 1870-ben építtette át, így nyerte el az ingatlan mai, neogótikus külsejét. De nem csupán a lélegzetelállító épület miatt érdemes Martonvásárra érkezni, hiszen a kastélyt oly lenyűgöző angolkert öleli körül, hogy még Beethoven is többször megfordult benne.

Mocsári ciprusok, páfrány fenyők, juharok, hársak, balkáni vadgesztenyék és platánok tarkítják a kastélyparkot, amelynek romantikus hangulatát csak még tovább emeli az annak közepén elterülő apró tó, benne egy vadregényes szigettel. Ám miután kiélveztük az őszi napsugarak és színek játékát a festői környezetben, érdemes betérni a kastélyba is, hisz ott a Beethoven Emlékmúzeum izgalmas tárlata vár.

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. | Weboldal

Károlyi-kastély, Fehérvárcsurgó

A Bakony és a Vértes közötti Mór-árok rejti Fejér vármegye egyik legszebben tündöklő kincsét, a Károlyi-kastélyt, amely Henrich Koch és Ybl Miklós tervei alapján jött létre. Az épületet 1858-tól egészen 1944-ig a Károlyi család birtokolta, a második világháború után pedig államosították az ingatlant, így volt, hogy üdülőként és gyermekotthonként is üzemelt. Ma már egy hosszadalmas felújítást követően láthatjuk régi fényében az épületet, amelyet egy közel 50 hektáros park ölel körül. Az arborétum jellegű parkban 150 évesnél is idősebb fenyők, hársak, tölgyek, gesztenyefák között andaloghatunk, miközben az őszi sétánkat a sétányok, kis hidak és a tó látványa teheti még hangulatosabbá. A jelenleg szállodaként működő Károlyi-kastélyt idegenvezetéssel lehet látogatni.

8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor utca 7. | Weboldal | Facebook

