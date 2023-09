10 kihagyhatatlan látnivaló a Mátrában felejthetetlen őszi kirándulásokhoz

A hazánk legmagasabb pontját is rejtő vidéken, a Mátrában megszámlálhatatlanul sok úti cél vár ránk, hogy szebbnél szebb tájakon barangolva fedezzük fel a hegységet. A könnyebb és nehezebb túraútvonalak, vadregényes völgyek, történelmi emlékek, természeti kincsek és a csodaszép panorámapontok októberben és novemberben pedig különleges, őszi pompájukban tündökölnek.

Eremény-tető

Bár az ország legmagasabban fekvő tavát, Sástót a legtöbb rutinos mátrai túrázó ismerheti, az innen csupán 600 méterre található, békés kis oázisról már talán kevesebben tudnak. A sástói kilátó melletti keskeny erdei útra letérve, a Nyár-tó felé tartva, egy ösvény vezet fel minket az Eremény-tetőre, ahol pazar panoráma tárul elénk a Nyugati- és a Felső-Mátra vonulataira. A sziklás, helyenként szakadékos, míg máshol enyhe lejtésű, fennsíkszerű hegyoldalon már az őskorban erődítményt emeltek, melynek nyomaira ma is rábukkanhatunk. Emellett kvarcokban és opálokban is gazdag e vidék, így ásványgyűjtők kedvelt helyszíne is lehet az Eremény-tető.

Kisnánai vár

A Mátra lábánál fekvő csendes, apró faluban bukkanhatunk rá a kisnánai várra, ahol a késő középkorban magyar nemesi családok töltötték a mindennapjaikat. Mind közül talán a Losonczyak hagyták ránk a legizgalmasabb történetek egyikét. A legenda szerint ugyanis 1543-ban ők fogadták be a kor hírhedt rablótolvaját, Móré Lászlót, aki mérhetetlen mennyiségű kincset ásott el a várban. Bár aranyat és kincseket nem ígérhetünk, ha ellátogattok ide, viszont toronyteraszból nyíló elképesztő panorámát, az ország legnagyobb opálját őrző gyűjteményét és vártörténeti kiállítótermeket mindenképp találtok itt.

3264 Kisnána, Béke u. 1 | Weboldal | Facebook

Kozmáry-kilátó

A több, mint 100 éve, vagyis 1900-ban emelt, mesebeli kőkilátó egy hajdani gyöngyösi kereskedőről, Mátrafüred üdülőtelepének igazgatójáról, Kozmáry Jánosról kapta a nevét. A 398 méter magas Dobogó-kő hegyén álló messzelátó azóta Mátrafüred népszerű kirándulóhelyévé vált, amelyet igencsak könnyű megközelíteni. A tetejére felérve 360 fokos panoráma tárul elénk Mátraaljára, a Sár-hegyre és Gyöngyösre. 1900 óta pedig a két világháború között, valamint 2010-ben is felújították, így napjainkban is biztonságosan látogatható.

Károlyi-kastély, Parádsasvár

A Mátra északi oldalának rejtekében bújik meg a neoreneszánsz stílusú kastély, amelyet 1881–1882 között, Ybl Miklós tervei alapján építtetett Károlyi György. A kastély egészen a világháborúkig szolgálta a Károlyi családot, illetve bérlőiket, majd a Tanácsköztársaság idejére állami tulajdonná vált, míg a szocializmus éveiben gyermeküdülőként működött. 1996-ban került újra magánkézbe, majd egy restauráláson átesve visszanyerte XIX. századi pompáját. Napjainkban kastélyszállóként működik, ahová belépve még mindig láthatjuk az eredeti faoszlopokat, valamint az egri érsek által felszentelt oltárt.

3242 Parádsasvár, Kossuth Lajos út 1. | Weboldal | Facebook

Ilona-völgyi geológiai tanösvény

Parádfürdőről indul ez a mátrai kaland, amelynek elején a lenyűgöző Károlyi-kastély mellett haladhatunk el, mígnem egy faragott székelykapun átlépünk az Ilona-völgybe. A 6,3 km hosszú túraútvonalon barangolva megismerhetjük a völgy földtani érdekességeit, valamint a területen zajló egykori ércbányászat lenyomatait is. Mindezen információkat pedig hangulatos réteken, illetve vadgesztenyés, hársas fasor és a bükkös erdő lombjai alatt járva szívhatjuk magunkba a festői táj csodái mellett. Végül a tanösvény utolsó állomásán pillanthatjuk meg hazánk legnagyobb szintkülönbségű természetes vízesését, a 8–10 méter magasságból lezuhogó Ilona-völgyi vízesést, amely Károlyi György unokájáról kapta a nevét.

Markazi-víztározó



Romantikus hangulatú andalgásra csábít a Markazi-tó partja, amelyet körbejárva 7 kilométeren keresztül gyönyörködhetünk a tavat körülölelő lankák szelíd hullámzásában. Ezenfelül, alacsony vízállás esetén a vízből kikandikáló Pusztatemplom romjaira is figyelmesek lehetünk. Ugyanis a tó helyén egykor a földsánc közé települt Markaz középkori magja foglalt helyet, az 1330-as években emelt plébániatemplomával együtt. A 154 hektáron elterülő állóvíz napjainkban elsősorban ipari célokat szolgál, azonban a horgászokat is szívesen látják itt. Ha pedig a faluban járunk, akkor a Markazi várromot is érdemes a bakancslistánkra feltűzni.

Ágasvári körtúra

A Mátraszentistvánból induló, 9 km hosszú Ágasvári körtúra egész napos, lábunk minden egyes izmát igénybe vevő kalandos kirándulásra hív minket. Az izgalmas túrának a sípálya alsó részétől startolva kezdhetünk neki, a vidék hajdanvolt üvegmestereinek emléket állító Hutahely felé tartva. Innen a kék jelzést követve, egy patak menti ösvényen haladunk, majd elérjük az Ágasvári turistaház tisztását. Itt érdemes megpihenni, hisz a tisztástól egy rövid, ám igencsak meredek kaptató visz fel Ágasvár csúcsára. Az emelkedő minden egyes lépést megér, hiszen fent lélegzetelállító kilátásban gyönyörködhetünk. Lefelé pedig a Mátra-bérc peremén kanyargó ösvényen juthatunk vissza a kiinduláspontunkra, a Szamár-követ is érintve.

Bene-patak

Mátrafüred alsó parkolójától, csupán pár perc sétára közelíthetjük meg a legendás Bene-patak festői vidékét, ahol vadregényes erdei környezetben töltődhetünk fel. A Bene-patak 31 km hosszával, 152 km négyzetkilométernyi vízgyűjtőjével a Mátra negyedik legnagyobb vízhozamú patakja, amely mindig is jelentős szerepet játszott a település életében. Már egy 1301-es oklevél is említi a Benevár mellett a patakot és az annak mentén álló 13 malmot. Ezek a malmok napjainkra már tovatűntek, ám a völgy festői környezete a mai napig magával ragadó. Ha pedig nem csak a patak közvetlen környezetét szeretnénk körbejárni, akkor a szomszédságából induló kék háromszög jelzésű úton haladva a Benevár romjaihoz is ellátogathatunk.

Bivakszállás a Galyatetőn

Ha szívesen kiegészítenétek a hétvégi természetjárást egy nem mindennapi környezetben eltöltött vendégéjszakával, a Galyatető Turistacentrum bivakszállását pont nektek találták ki! Az igazán különleges, természetközeli élményért a 30 méter magas Galya-kilátó felső három emeletén kialakított vasbeton fülkék, vagyis bivakok felelnek, melyeket színes ablakok és kerek fémajtó tesz hangulatossá. Mindössze három bivak került kialakításra, melyben egyenként öten férnek el, és a hálózsák alá szánt raklapokon kívül WiFi, áramforrás és világítás biztosított, míg a közös fürdőszoba külön épületben található.

3234 Mátraszentimre, Kodály Zoltán sétány, hrsz. 1182/20 | galyacentrum.hu

Oxygen Adrenalin Park, Gyöngyös

Számtalan játékelemmel vár Gyöngyös egyedülálló kalandparkja, kicsik és nagyok kedvence, az Oxygen Adrenalin Park! Az élményteli látogatás során a család legfiatalabb tagjától a nagymamáig mindenki jól érzi majd magát, hiszen itt nem győzünk válogatni a különféle kalandok közül. Többek között a sástói kőbánya katlanán átívelő függőhídon egyensúlyozhatunk, gyönyörködhetünk az őszi tájban a libegőről, megfordulhatunk a saját tengelyünk körül a 360 fokos hintában, de akár a vízi akadálypályán is megmérettethetjük magunkat. Annyi biztos, hogy unatkozni egy pillanatig sem fogunk!

3200 Gyöngyös, Sástó-Kőbánya | adrenalin-park.hu

