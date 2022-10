Őszi városnézés a Mátrában: 5 kihagyhatatlan látnivaló Gyöngyösön

A Mátra környéke érthető okokból elsősorban a túrázók és kirándulók célpontja, de a közelben fekvő Gyöngyöst sem érdemes kihagyni, hiszen számos történelmi kincset, kulturális élményt és kikapcsolódási lehetőséget kínál.

Szent Bertalan-templom

A gyöngyösiek körében csak Nagytemplomnak nevezett építmény helyén a 13. század második felében még egy jóval kisebb állt, amit a 15. század végén alakították át az ország akkori legnagyobb gótikus csarnoktemplomává. Ekkor több díszes vendég, többek között Mátyás király is többször megfordult benne, majd a korabeli trendek változásával a barokk stílus szerint újították fel az épületet, egykori kinézetét két ikerablak őrzi. Itt található az ország egyik legnagyobb egyházi kincstárgyűjteménye is: a templom elrejtett kincseit az 1960-as években tárták fel, ezeket pedig egy kiállítás keretében, 1991 óta tekintheti meg a nagyközönség a Szent Korona Házban.

3200 Gyöngyös, Fő tér

Orczy-kastély és kastélykert

Az Orczy család mindig is fő birtokuknak tekintette a várost, a birtokot báró Orczy István szerezte meg, akinek fia, Orczy I. Lőrinc kezdte el a vadászkastély építtetését 1770-ben. Az U-alaprajzú épületet később István unokája, II. Lőrincz alakította át klasszicista stílusú városi palotává, ami egészen az 1930-as évekig szolgált a család otthonául. A gyönyörű és grandiózus épülethez nemcsak a benne lévő Mátra Múzeum miatt érdemes ellátogatni, hanem külön említést érdemel a gondos kastélykert is, ami ízelítőt ad a Mátra környékének élővilágából.

3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 40.

Mátra Múzeum

Magyarország második leggazdagabb természetrajzi gyűjteményének fő látványossága az 50 ezer éves gyapjasmamut-csontváz, ami a kastély központi terében fogadja a látogatókat. Az 1949-ben Mátraderecskén előkerülő csontváz mellett az állandó tárlat a vadász- és helytörténetről is számos információval szolgál. A kastély kertjében 2009-ben nyílt meg a múzeum természetrajzi kiállításának és tárlatának új otthonául szolgáló modern pavilon, aminek háromszintes középpontjában egy kocsánytalan tölgy áll, jelképezve a kiállítás elemeit: az egyes emeleteken felfelé haladva a gyökérszint, a cserjeszint, végül a lombkoronaszint állat- és növényvilága fogadja és öleli körül a látogatókat.

3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 40. | Weboldal

Oxygen Adrenalin Park

A hatalmas területen kialakított park működtetői kortól függetlenül mindenkinek biztosítják a szórakozást: jelenleg több mint 30 játék és élményelem áll a látogatók rendelkezésére. A bevállalósak kipróbálhatják például az elektromos jet-skit vagy a canopy kötelet, a legkisebbek felfedezhetik a játszóházat, vagy a különböző akadálypályákat, a téli-nyári bob pedig garantáltan mindenki számára felejthetetlen élményt nyújt. Amennyiben inkább a táj szépsége vonz, gyönyörködhettek benne a nemrég kialakított libegőről, hiszen fentről csodálatos kilátás nyílik a tóra, a kilátóra és a városra is.

3200 Gyöngyös-Sástó, Sástó-Kőbánya | Weboldal

Gyöngyösi Állatkert

A Gyöngyös külvárosában található állatkert kezdetekben a nagy ismertségnek örvendő oroszláncsaládnak köszönhette népszerűségét, mára pedig már több, mint 150 állatfajnak ad otthont. A folyamatosan bővülő létesítmény különböző programokkal színesíti a vendégek itt töltött idejét: sok állatot meg lehet simogatni, lehetőség van pónilovaglásra is, a legkisebbeknek pedig egy ugrálóvár és egy játszópark is a rendelkezésére áll. Jelenleg az állatkert legnagyobb sztárja a legfiatalabb lakos, a nyáron született kis puma, akinek cseperedését az ősz során is megfigyelhetik a látogatók.

3200 Gyöngyös, Damjanich út 31. | Weboldal

