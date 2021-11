Késő őszi barangolás a Mátra különleges kincsei között

A kalandvágyó országjárók számára a Mátra mindig is vonzó úti cél volt természeti kincsei, az egek felé törő kilátói és eldugott, csendes völgyei okán, a térség fejlődő borturizmusa és páratlan értéket képviselő történelmi nevezetességei azonban egyre nagyobb tömegeket vesznek rá az ország tetejének meghódítására.

A hazánk három legmagasabb csúcsának, a Kékesnek, a Hidas-bércnek és a Galya-tetőnek is helyet adó hegységben mindenki megtalálja a neki való programot, legyen szó borkóstolásról, kerékpáros vártúráról vagy mozgalmas természetjárásról. Aki a nyugalmat keresi, ugyanúgy jó helyen van itt, mint aki az izgalmakat kergeti – előbbit a kékestetői TV-torony kilátó teraszáról a legegyszerűbb megtapasztalni, míg utóbbit a mátraszentistváni sípálya hófödte lejtőin és az Oxygen Adrenalin Park 16 hektáros területén találjuk meg a legnagyobb dózisban.

A Keleti-Mátrában barangolva kár kihagyni a Barát- és Apáca-szikla, illetve a Törökasztal nevű (egyes feltételezések szerint) pogány áldozóoltár mellett az ország egyetlen barlangváraként ismeretes siroki várat, az Ilona-völgyi-vízesést, valamint Tarnaszentmária 10-11. század fordulóján épült, eredeti formáját szinte teljes épségben megőrzött templomát.

A hegység nyugati nyúlványa is számos látnivalóval büszkélkedhet: a gyönyörűen helyreállított kastélyszállójáról híres Parádsasvár üvegmanufaktúrája az üvegfúvás művészetébe avatja be az érdeklődőket, a Piszkéstetői Obszervatóriumban az ország legnagyobb csillagászati távcsöve vár minket, Sástón pedig egy 53 méter magas, olajfúrótoronyból kialakított kilátóból nézhetünk végig az alattunk elterülő, sárgás-barnás-vöröses színekben pompázó tájon.

Kisvasúttól kisvasútig két lábon

Több, mint száz éve már, hogy a Mátra erdeiben kanyargó Mátravasút első szakaszát átadták, hogy aztán nem sokkal később már gőzvontatású kisvonatok pöfögjenek a gyertyánok, tölgyek és bükkök lombjai között.

A 10 kilométer hosszú gyalogtúra a Szalajkaháznál veszi kezdetét, ide a Gyöngyösről induló hosszabb, 324-es számot viselő vasútvonal vezet el minket. A 2009-ben átadott állomásépülettől Lajosháza felé vesszük az irányt, ahol egy rövid pihenő után felkapaszkodunk az Ilona-kút oldalába, majd friss forrásvízzel megtöltött kulaccsal Cserkő-bánya és Haluskás érintésével megérkezünk Mátrafüredre, ahol számos felfedezni való vár ránk, úgymint a Harkály Ház, a Kozmáry-kilátó, a Palóc Néprajzi Magángyűjtemény és Babamúzeum, vagy a Benevár romjai. Miután mindent megnéztünk, szálljunk újra kisvonatra, és 20 perccel később már vissza is érkeztünk Gyöngyösre.

Kerekek és várak

A Gyöngyöstől Sirokig vezető, edzett vádlikat igénylő, 40 kilométer hosszú kerékpártúra a Mátra déli lábánál vezet, és a vidék számos középkori várát érinti.

Az útvonal első megállója Abasár, ahol még most is zajlik Aba Sámuel 11. századi bencés monostorának és nemzetségfői központjának a feltárása. Ezután Markaz következik, ahol egy 1,5 kilométeres kitérővel tudjuk felkeresni a 460 méter magas Várbérc déli oldalán található, 13. századi markazi vár maradványait, de az iparművészeti különlegességek iránt érdeklődők számára a település patkolt tojáskiállítása is izgalmas lehet.

Domoszlót elhagyva beérünk Kisnánára, ahol a középkori magyar nemesi rezidenciák egyik legszebb emléke vár ránk, az egyedülálló panorámát kínáló kisnánai vár. A verpeléti várhegyen az egykori erődítménynek már nyomát sem találjuk, cserébe megnézhetjük hazánk egyetlen, csaknem teljes épségben megmaradt vulkáni kúpját. Innen már csak egy negyedóra a Mátra legnagyobb várromja, a 269 méter magas Vár-hegy tetejét és gyomrát is elfoglaló siroki vár.

Úton a vízeséshez

Az ország legmagasabban fekvő természetes vízeséséhez könnyű sétaút vezet: a Parádfürdőről induló és az Ilona-patak mentén kialakított kilencállomásos tanösvény 6,5 kilométeren át mutatja be a Mátra keleti részének világát.

Az Ilona-völgy bejáratát jelképező székelykapun átlépve idilli rétek és százéves fasorok által közrezárva haladunk az aszfaltos úton, majd a Sándor-réti elágazást követően az erdőben folytatódik tovább utunk. Itt hamarosan felfrissíthetjük magunkat a Szent István-csevicekút kalcium-hidrokarbonátos vizével, és magunkkal hozott szendvicseinket is elfogyaszthatjuk a kialakított pihenőhelyen.

A kúttól végig a Z jelzéseket követve, a patakmenti bükkösben megyünk tovább. A következő pihenőhely után a bal oldali Z kör (Z0) jelzést választva előbb egy kis hídon kelünk át, mígnem a kanyargó, beszűkült patakmeder oldalában egyre feljebb kapaszkodva meg nem pillantjuk túránk célpontját, a 10 méter magasból előtörő zuhatagot.

Részletes túraleírásért és még több túratippért látogass el az aktivmagyarorszag.hu oldalra!

A Mátra ötször

Készen álltok eltölteni egy felejthetetlen hétvégét az aktív kikapcsolódás magyarországi őshazájában? Akkor mutatjuk, hol kapni a legjobb sajtokat, merre szálljatok meg, hova menjetek játszva tanulni, szellemileg feltöltődni, és hol áldozhattok a mátrai mámor oltárán.

A természet lágy ölén, a Mátra déli lábánál terül el Sánta Judit és családjának ökogazdasága, ahol már több, mint 25 éve állítanak elő mesterséges anyagoktól mentes, magas biológiai értékű kecskesajtokat. A sokféle ízesítésben elérhető, félkemény, lágy és krémsajtállagban is kapható, saját recept alapján készülő kecskesajtok egyediségét a vulkanikus kőzeteken nyugvó, ásványi anyagokban gazdag legelők és a tufapincében történő érlelés, valamint a gondos, szerető törődés adják. A Mátrai Borút tagjaként a Nagyrédei Kecskefarm kiveszi a részét a falusi vendéglátásból is, sajtkóstolással, a bor és a sajt kapcsolatát bemutató eseményekkel és kemencés programokkal csábítva magához a korgó gyomrú (és előzetesen bejelentkező) érdeklődőket.

3214 Nagyréde, Tarjáni út 43.

A tavaly felújított Ágasvári Turistaház a Mátra nyugati peremén, Pásztótól tíz kilométerre keletre helyezkedik el. A 28 fő elszállásolására alkalmas egykori vadászházat autóval teljesen megközelíteni nem lehet, az utolsó néhány kilométert kizárólag gyalogosan lehet megtenni. Érdemes a kék háromszög jelzésen felmenni a szállóhely mellett magasodó Ágasvár 789 méter magas csúcsára, ahonnan tiszta időben a Magas-Tátra vonulatait is megpillanthatjuk, valamint az éjszakai égbolt csodái is jól látszanak. További látványosságok a közelben a Mátrakeresztes irányában található, vadregényes Csörgő-szurdok, a Három falu temploma, valamint a Mátra-bércből kiálló Newton-szikla.

3235 Mátraszentimre, Ágasvár

A mátrafüredi Harkály Ház azzal a céllal jött létre, hogy minél közelebb hozzák az emberekhez a Mátra természeti kincseit. A hegység erdeinek jellegzetes madár- és növényfajait bemutató interaktív kiállításokon túl az ide látogatók megismerkedhetnek a Mátra geológiai és kultúrtörténeti értékeivel is, valamint a hagyományos tájhasználat természetvédelmi szempontú megközelítésével. A makettekkel, terepasztalokkal, diorámákkal, modellekkel és multimédiás eszközökkel gazdagon felszerelt Harkály Ház szerdától vasárnapig áll a látogatók rendelkezésére, de a Sástóhoz vezető Cincér tanösvény is innen indul: a 3,5 kilométer hosszú, 8 állomásos túraútvonalat önállóan, de előre meghirdetett időpontban akár szakvezetéssel is bejárhatjuk.

3232 Gyöngyös-Mátrafüred, Parádi út 6.

A Galya-kilátó több, nívós építészeti díjat is bezsebelő átépítését 2015-ben kezdték meg, aminek keretében egy új, az épületet egyedülálló módon kívülről körbeölelő lépcsősor is kialakításra került. A 960 méteres magasságban meredező kilátó nemcsak lélegzetelállító panorámát kínál, de felső három emeletén hangulatos, széltől és esőtől védett bivakszállások is találhatók. A testi mellett a szellemi felfrissülésre vágyók is megtalálják itt számításaikat, a Galyatető Turistacentrum ugyanis zarándokhelyként is funkcionál: a központ udvarán kialakított csendes helyiség ablaktalan, észak felé tájolt szobájába a Göncölszekér és a Kisgöncöl alakzatában elhelyezkedő réseken át szűrődik be a fény, páratlan feltöltődési lehetőséget kínálva a látogatóknak.

3234 Mátraszentimre, Galyatető

A természetesség mindenekfelett elvét nem csak valló, hanem gyakorló Dominium Pincészet a Sárhegy lábánál fekvő farkasmályi pincesorhoz vezető út elején, a történelmi pincéktől mindössze néhány perces sétára található. A családi kézben lévő, ökológiai gazdálkodást folytató borászat első ültetvényei 2009-ben kerültek telepítésre, első boruk egy 2014-es Syrah volt, ma pedig már olyan fajtákkal kísérleteznek, mint a kuriózumnak számító Tempranillo, a Turán, a Zenit vagy a Feketeleányka. Előzetes bejelentkezés esetén interaktív, másfél-két órás borkóstolón és pincelátogatáson vehetünk részt, míg a nyolcszobás panzió vendégei a Túrázz velünk a Mátrában csomagajánlattal a hattételes borkóstolón túl ajándék bort, dűlőbejárást, reggelit és túrabotokat is kapnak.

3200 Gyöngyös, Farkasmály-Borpincék