10 különleges szálláshely Magyarországon, ahol varázslatos élményben lehet részünk

Ősszel sem kell lemondanunk a pihenésről, sőt, ez most kifejezetten a lelassulás időszaka. Az elvonulás jegyében összeszedtük hazánk legkülönlegesebb szálláshelyeit, ahol tényleg csak a feltöltődésre kell majd koncentrálnotok.

Kormorán Kikötő

A tiszafüredi Kormorán Kikötő három, hagymakupolás, hatméteres lábakon álló, gyönyörű lombháza szerves egységben él az ártéri erdővel, a természetbe komponálva. A lombházakban minden megtalálható, ami a kényelemhez kell, a bónusz pedig a kéznyújtásnyira lévő érintetlen őszi táj, amit a jakuzzi nyújtotta kényeztetésből élvezhetünk. A programok lehetősége szinte kimeríthetetlen: a Tisza-tavon csónakázni, horgászni, az ősszel vonuló madarak hadát figyelni, a helyi Gyékényes Kisvendéglőben ízletes halászlevet enni, sétálni a fák között, vagy a parton pihenni. November végéig két kedvezményes lehetőség közül választhattok, ha a lombházak egyikében pihennétek néhány napot, és mindkettőnél arra bíztatunk: időzzetek minél tovább náluk, hiszen most minden szempontból megéri.

5358 Tiszafüred, Hunyadi utca | Weboldal

Treehouses Noszvaj

A Treehouses itthon az elsők között nyitotta meg lombkoronaszintben kialakított szálláshelyeit a Bükkben megbúvó Kánya-patak festői szépségű völgyében néhány évvel ezelőtt. Kezdetben négy, saját terasszal és szabadtéri jakuzzival felszerelt lombház várta itt a kikapcsolódni vágyó párokat, majd hamarosan két új egységgel bővült a terület: megnyitottak a tetőteraszos pezsgőfürdőzésre invitáló Kilátótornyok 10 méter magasan. Végül a panorámás infraszaunával ellátott, egyedi kialakítású Cabinnal lett teljes a Treehouses noszvaji felhozatala. A maximális kényelem jegyében, ébredés után breakfast box vár majd a ház előtt, hogy bőséges, egészséges ételekkel indíthassátok a napot. Miután jóllaktatok a friss pékárukkal, mártogatósokkal, szezonális zöldségekkel és gyümölcsökkel, illetve az elmaradhatatlan reggeli narancslével és kávéval, fedezzétek fel a környék természeti és kulturális kincseit! Ebben a Treehouses által biztosított biciklik sietnek segítségetekre.

3325 Noszvaj, Tósétány utca 20-22. | Weboldal

Treehouses Kapolcs

A Balaton-felvidék szívében, egy eldugott, mégis jól megközelíthető domboldalban romantikus faházak hívják zavartalan kikapcsolódásra a hétköznapok mókuskerekéből kiszakadni vágyó párokat. A fák között megbújó házakat a Hello Wood kreatív csapata tervezte, akik kiemelt figyelmet fordítottak az épületek természettel alkotott harmóniájára. Annak érdekében, hogy a Sziklákban megszálló párok kiélvezhessék az együtt töltött idő minden pillanatát, a házakat kifejezetten két főre tervezték, benne minden, a felhőtlen pihenéshez szükséges berendezéssel. Sőt, annál talán egy kicsit többel is, hiszen a kényelmes franciaágy, a teakonyha, a fürdőszoba és a terasz mellett minden Sziklához tartozik egy szabadtéri pezsgőfürdő és egy panorámás infraszauna is, igény esetén pedig finom ételekkel megpakolt boxokat is rendelhetünk a faházhoz. Reggeli után pedig irány a természet, a Treehouses által biztosított biciklik egyikével!

8294 Vigántpetend, Csórompuszta | Weboldal

Casa Christa

A Casa Christa hét bájos présháza télen-nyáron tárt ajtókkal várja a kikapcsolódni és feltöltődni vágyókat az ország első agroturismot (falusi turizmus) létesítő helyén. Az egytől egyig Toszkánát idéző, felújított, saját használatú wellnessrészleggel ellátott présházak hol látványpincével, pihenőrészleggel, hol finn- vagy infraszaunával és merülőmedencével teszik felejthetetlenné az élményt, a Balaton-felvidék lenyűgöző panorámájának ölelésében. A Casa Christa vendégszeretetét igazolja, hogy a tulajdonosai a tavalyi és idei évben elnyert Michelin Bib Gourmand-díj mellett idén még a Dining Guide Év Szerethető Étterme címét is elnyerték. A vendégek tehát immáron sokszorosan díjnyertes és tapasztalt séfek kiváló alapanyagokból készített, szezonálisan változó kompozícióit kóstolhatják végig, helyi és országosan elismert borászok boraival párosítva, lenyűgöző környezetben.

8233 Balatonszőlős, Izabella út | Weboldal

BOTANIQ Turai Kastély

Az 1883-ban Schossberger Zsigmond báró megrendelésére épült, neoreneszánsz stílusú kastély eredeti pompájában várja vendégeit a maga 19 szobájával. A kikapcsolódást hosszú sétákkal tehetjük pezsdítőbbé, a kastélykert 10 és fél hektáron elterülő parkjában. Ha azonban passzív pihenésre vágynának a vendégek, a sparészleg különleges kezelőiben, finnszaunájában, sószobájában, illetve gőzkabinjában, valamint kinti és benti medencéjében is kikapcsolódhatnak. A kastély két étteremnek ad otthont: a Pálmaház ízletes bisztrófogásokkal várja az ínyenceket, míg a Clarisse új étlappal nyitja ki a kastély kapuit, így mindenkinek lehetősége van á la carte kóstolni, de egy degusztációs menün keresztül is megismerkedhetünk Szűcs György séf és Farkas Richárd, a BDPST Group kreatív séfjének összeállításával, amelyet Langó Tamás, Magyarország első Michelin Guide-díjas sommelier-je gondosan összeállított borpárosítása tesz teljessé.

2194 Tura, Park utca 37. | Weboldal

Mandilla**** Hotel és Mediterrán Étterem

A köveskáli négycsillagos Mandilla Hotel és Étterem két, modern stílusban felújított épületében, összesen tíz kényelmes és modern eleganciával áthatott szobával várja pihenésre vágyó vendégeit. Szobáik ízlésesen berendezettek, a varázslatos, dús virágos kert nyugalmat és harmóniát kínál, valamint szauna, medence és pezsgőfürdő is várja a vendégeket. Mindezek mellett az étterem évszakonként változó kínálata is figyelemreméltó, hiszen minden ízében a mediterrán fogásokra helyezi a hangsúlyt, kizárólag friss, szezonális alapanyagokkal dolgozva. Éppen ezért a Mandilla konyhájában a legjobb minőségű alapanyagok és fűszerek sorakoznak, borvacsorákkal és tematikus estekkel kiegészülve, ezáltal megidézve azt a különleges hangulatot, amiért oly sokan érkeznek a Balaton-felvidékre. Különlegességük a környék borait és borászatait bemutató kiterjedt borválaszték, de emellett nemzetközi borokkal és koktélokkal is várják vendégeiket, az aktív pihenésre vágyók pedig bérelhető elektromos kerékpárokkal járhatják be a gyönyörű borvidéket.

8274 Köveskál, Városkút utca 2. | Weboldal

Pop Tiny House

Jelenleg két helyszínen, Nagymaroson és a Balatonnál találkozhattok a Pop Tiny House különleges, egyedileg gyártott, gurulós mobilházaival, amelyek a természet lágy ölén lettek elhelyezve. A mobilházak méretük ellenére tökéletesen felszereltek és maximális kényelmet nyújtanak vendégeik számára, a Duna-parti ártéri erdőben és a Balaton-felvidéken egyaránt. Elsősorban azoknak ajánljuk a Pop Tiny House kipróbálását, akiknek fontos a környezettudatosság és itt tartózkodásuk alatt a lehető legkisebb ökológiai lábnyommal szeretnének kikapcsolódni. A házak 2-4 fő számára ideálisak, a foglalás pedig tartalmaz egy két fő részére bőséges reggelikosarat, ami minden reggel az ajtó előtt vár majd benneteket.

2626 Nagymaros, S gyöngyök útja | 8283 Káptalantóti, RGWG+C2 | Weboldal

Tópartibox

Nem mindennapi családi vállalkozásként valósult meg a Tópartibox ötlete, egyedülálló kilátással a Bél-kő télen-nyáron lenyűgöző vonulataira. A minimalista stílusban berendezett faház három méterrel a talaj felett helyezkedik el és nem mindennapi látképpel várja látogatóit, amelyben akár a teraszon elhelyezett privát jakuzziból is gyönyörködhetünk. A helyszín igazi nyugalom szigete, ahol könnyedén teremthetünk romantikus légkört, ezért kiváló helyszíne lehet a kikapcsolódni vágyó pároknak. Itt tényleg minden a kényelmünket szolgálja majd, amely kiegészül még az őszi napokon különösen jóleső korlátlan kávé-, tea-, forrócsoki-fogyasztással és érkezéskor egy üdvözlő itallal is.

3346 Bélapátfalva, Lak-völgyi tó | Weboldal

Nomád Hotel Glamping buborékok

Ha igazán különleges élményt terveztek az őszi pihenéshez, akkor a Nomád Hotel Glamping buborékszállásait nektek találták ki! Ez az exkluzív szállásforma már régóta hódít a tengerentúlon, de most már nem kell ilyen messzire utaznunk ahhoz, hogy ugyan a természet közelségében, de egy buborékban kapcsolódjunk ki. Jelenleg három lehetőség adott a zavartalan pihenéshez; az erdős környezetben elhelyezkedő 4 db buborék összeolvadásából létrejött Prémium Buborék, a domboldalon álló, tóra néző terasszal rendelkező Deluxe Buborék és a már-már lombkoronaszinten elhelyezkedő Giga Buborék közül választhattok. Egy biztos: mindegyikhez tartozik Nomád reggeli, szaunahasználat, tavasztól őszig medencehasználat, egy több ezer kötetes könyvtár és még további izgalmas lehetőségek.

3325 Noszvaj, Sikfőkút út 5-7. | Weboldal

Riolit Barlangszállás Szomolya

Végezetül egy, az előbbieknél nem kevésbé egyedülálló szálláshelyet is be kell mutassunk nektek, amely nem más, mint a Riolit Barlangszállás. A Bükk hegység lábánál található, hegybe vájt barlangok többszáz éves múltra tekintenek vissza, ezekből alakítottak ki hangulatos apartmanokat, beltéri medencével és rendkívül barátságos személyzettel. A hely egyedisége már a mesebeli virágokkal teli teraszt látva látogatásra invitál, akár egy kellemes kirándulás után térünk be hozzájuk pihenni, akár innen indítjuk a másnapi Bükk-túrát. Egy biztos: ezt egyszer mindenkinek meg kell tapasztalni!

3411 Szomolya, Zrínyi út 1. | Facebook

