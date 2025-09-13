Ősszel is Debrecen: Kihagyhatatlan látnivalók és zseniális programok egy helyen

Nem ér véget a programözön a nyárral, hiszen Debrecen kulturális élete izgalmas csemegéket ígér ősszel is.

Ősszel is érdemes lesz Debrecen felé venni az irányt, hiszen a szezonális programok mellett temérdek látnivaló is várja az ide utazókat. A zenerajongókat számos koncerttel várja a Nagyerdei Víztorony hangulatos kertje, ahol a színes programfelhozatal mellé különleges atmoszféra párosul.

Mint az év minden szakában, ősszel is érdemes felkeresni a város múzeumait, kiváltképp a Déri Múzeum és a Református Kollégium Múzeumának állandó tárlatait, ahol megismerhetitek Debrecen múltját és örökségét, kalandozhattok a piramisok földjén, sőt akár be is ülhettek egy régi tanterem padjaiba.

Ha a borzongós napokon igazi kényeztetésre vágytok, irány az Aquaticum SPA fürdőkomplexum, ahol trópusi hangulatú fedett élményfürdő, különféle termálvizes medencék, pihentető wellnesskezelések és tematikus szaunaszeánszok gondoskodnak a kellemes kikapcsolódásról. Emellett érkezik a Termál és Sör program is, ahol egy frissítő sör társaságában élvezhetitek a lazulást a gőzölgő vízben.

A focirajongók sem maradnak ki a jóból, hiszen a világ legnagyobb, legnépszerűbb stadionjaihoz hasonlóan Debrecenben is van lehetőség bepillantani a Nagyerdei Stadion kulisszái mögé. A stadiontúra során megnézhetitek az aréna nagyközönség elől elzárt, ám annál izgalmasabb tereit, így az öltözőket, az edzőtermeket, a sajtószobát, az exkluzív sky boxokat, de közelről láthatjátok a stadion legértékesebb részét, a gyepet is.

Őszi programforgatag Debrecenben

yoUDay – az egyetemi év legnagyobb nyitóbulija a Nagyerdőn (2025. szeptember 17.)

Szeptemberben újra megtelik élettel a Nagyerdei Stadion, hiszen szeptember 17-én jön a yoUday, Debrecen ikonikus egyetemi évadnyitó show-ja, ahol a Debreceni Egyetem látványos show keretében hatalmas bulival várja a látogatókat. A buli nemcsak az egyetemistáknak kötelező program, hanem mindenki számára nyitott, aki szeretne részese lenni egy felejthetetlen, több ezer fős közös élménynek. Az este során látványos színpadi produkciók, sztárfellépők és DJ-k garantálják a fergeteges hangulatot.

Bővebb információ >>

Portréfotózás „Szipál-mintára” (2025. szeptember 17., 24., október 1.)

Lépjetek be a legendás fotográfus, Szipál Márton világába a MODEM kiállítóterében és fedezzétek fel különleges enteriőrjeit, ikonikus tárgyait és azt a páratlan látásmódot, ami fotóit felejthetetlenné tette. Megnézhetitek a nagyszabású tárlatot és megtapasztalhatjátok, milyen érzés a Mester fénybeállításában fürdőzve modellt állni. Sőt, a kiállítás terében egy eredeti „Szipál-mintára” felépített műteremben egy profi fotográfus segítségével rólatok is készülhet portré.

Bővebb információ >>

Legyen tiéd az ország burgere! (2025. szeptember 20.)

Érkezik a jubileumi 5. alkalom, amikor egy napra Debrecen lesz a burger fővárosa! A már méltán népszerű programon hamburgerek, steakhúsok és barbecuefogások várják az érdeklődőket, a finom falatokat pedig koncertek, bikarodeó, kézműves sörök, bemutatók és előadások kísérik. Természetesen nem marad el a verseny sem: Az ország burgere címért különböző kategóriákban pályázhattok, amik nem mások, mint a profi egyéni verseny, egyéni amatőr-, freestyle- és junior kategória, illetve csapatverseny családoknak, barátoknak és céges csapatoknak.

Bővebb információ >>

Zenés színházbejárás (2025. szeptember 28.)

A Csokonai Nemzeti Színház a jubileumi évadban is folytatja a tematikus színházbejárásokat, szeptember 28-án pedig egy újdonsággal várják a közönséget: a társulat énekművészei vezetnek Zenés színházbejárást a zene világnapja alkalmából. A program során a színház 73 éves operatagozatának énekművészei kalauzolják végig az érdeklődőket a színházi kulisszák mögött, amely során nemcsak a Teátrum izgalmas tereibe pillanthatnak be a látogatók, hanem váratlan pillanatokban megelevenednek előttük az alkotás folyamatai is.

Bővebb információ >>

Bajor életérzés a Nagyerdőn (2025. október 1-4.)

A több, mint 200 éves hagyományokkal rendelkező népszerű bajor ünnepet megidéző Oktoberfest Debrecen minőségi bajor sörökről és ínycsiklandó bajor ételkülönlegességekről szól majd, amik mellé vidám zenék és tradicionális játékok is társulnak. Az izgalmas esemény a német hagyományokat ötvözi a magyar kultúra elemeivel, aminek köszönhetően egy igazán egyedi, magával ragadó rendezvény várja a szórakozni vágyókat.

Bővebb információ >>

További kihagyhatatlan debreceni élményeket és programajánlókat ide kattintva a VisitDebrecen weboldalán találtok.

Még több szuper őszi program szerte az országban: