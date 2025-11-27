Felejthetetlen élmények és mesés fotópontok várnak a debreceni adventi forgatagban

Karácsony közeledtével ünnepi fények változtatják téli varázsvilággá Debrecen utcáit és tereit. Minden adott lesz ahhoz, hogy sikerüljön karácsonyi hangulatba kerülni: az érdeklődőket hat helyszínen 100 program, 200 fellépő, kézműves vásár, jégpálya és ínycsiklandó karácsonyi ételek várják.

Habár a szervezők egy csokornyi izgalmas programmal is készülnek, kihagyhatlan lépése a vásári forgatagnak a fényfüzérekkel és ünnepi motívumokkal díszített látványelemek megörökítése, hiszen ennél ideálisabb fotóhelyszínt nehéz találni. A Debreceni Advent sok-sok megörökítésre váró pillanatot ígér, amelyekhez mesés adventi dekoráció biztosít tökéletes hátteret. Mutatjuk, miért érdemes – akár egy pohár forralt borral a kézben – felfedezni a különböző helyszíneket.

Korcsolyázás a csillagok alatt

Fényképezőgépeket elő: örökítsétek meg, milyen varázslatos, amikor az adventi fények megcsillannak a korcsolyapálya felületén. Az ünnepi hangulatról odaillő zenei aláfestés és a jégpálya fölött átívelő fényfűzér gondoskodik, így a korizás, fotó ide vagy oda, garantáltan emlékezetes élmény marad.

Mesés Adventi Kuckó

A legkisebbekre is gondolva felejthetetlen találkozóra hív az Adventi Kuckó. Egy igazán különleges vendég, a Mikulás várja a gyerekeket, hogy meghallgassa verseiket, titkos kívánságaikat. Térjetek be és készítsetek közös fotót vele!

Varázslatos Fénygömb

A történelmi belváros egyik legszebb pontja a csodálatos fénygömb, ami egyben tökéletes fotópont is. Ráadásul megtapasztalhatjátok általa, milyen lehet egy óriási, tündöklő karácsonyfadísz belsejében lenni. Szerintünk kihagyhatatlan.

Utazás a rénszarvasokkal

Szívesen küldtök képeslapot a szeretteiteknek? Ha személyessé tennétek, Debrecenben ünnepi családi fotót készíthettek hozzá. Fotózkodhattok például a Télapó kivilágított, rénszarvas húzta szánjába ülve.

Fényhíd

Az idei év újdonsága az Adventi Híd, ami látványosan, afféle kapuként ível át a jégpálya felett. Valódi jégbirodalom elevenedik meg a debreceni éjszakában, amit a róla készült fotók is visszaadnak majd.

Meseváros, kisvasút, kalandok

A vásárban sétálva további mesebeli helyek várják a járókelőket. A Dósa nádor téren különböző előadások, produkciók és fellépések kapnak helyet, a gyerekeknek pedig a Mesevárost körülölelő karácsonyi kisvasúttal és barokk körhintával kedveskednek.

Fotó a tornyok között

A több mint 60 méter magas Nagytemplom, aminek egy magasabb pontjára akár fel is sétálhattok, a karácsonyi vásár egyik központi helye. A két torony között sétálva tökéletes panoráma tárul elétek, csodálatos képeket készíthettek az adventi díszkivilágítással a háttérben.

Tündöklő fényfenyő

Az ünnepre hangolódás egyik leghatásosabb módja ellátogatni a Dósa nádor teret beragyogó, aranyló fényfenyőhöz. A karácsony varázsát megidéző látvány káprázatos díszletként szolgálhat romantikus fotók és családi képek készítéséhez.

A listának közel sincs vége, még több fotópont várja, hogy felfedezzétek. Sőt, idén decemberben egy teljesen új, varázslatos téli eseményt hívnak életre Debrecenben: december 13-án első alkalommal kerül megrendezésre a Jégvirágkarnevál, a Virágkarnevál téli kistestvére.

