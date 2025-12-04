Téli desszertboulevard: 5 hely, ahol mennyei desszertek édesítik meg a mindennapokat

Engedjetek a csábításnak idén és kalandozzatok egyet a főváros téli desszertboulevardján: fűszeres kürtőskalácsok, pihe-puha gőzgombócok és ünnepet varázsoló bejglik várnak rátok.

Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda

Az édes élményekkel kecsegtető Édes Mackó ünnepi ízekkel varázsolja emlékezetessé az idei adventet. Az ujjbegyeket melegítő hagyományos kürtőskalácsok ezúttal gyömbérrel és christmas-spice fűszerekkel bújnak ünnepi köntösbe. A négy adventi hétvégén négy menüvel kényeztethetitek magatokat, köztük a Kürtős Aranygaluskával, amit Mandulás Karácsonyi Latte kísér, a Christmas-spice Kürtős Fondüt gesztenyehabbal bolondítják meg, amihez Mézeskalácsos Melange dukál és amíg a Kürtős Somlói Galuskát Pisztáciás Grincs Latte, addig a Kürtős Tiramisu Pohárdesszertet Mogyorós Karamellás Latte Macchiatto teszi felejthetetlenné.

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16. | Facebook

Édesmindegy

Az ünnepi várakozás aligha lehetne teljes a selymes vaníliasodóban megmártózó puha gőzgombóc nélkül, ami isteni töltelékkel, mákos és fahéjas szórással varázsol ünnepet a tányérokra. Újlipótvárosban, a pezsgő Pozsonyi úton található Édesmindegy bisztró-desszertezőjében több, mint 12 éve készítik a főváros legfinomabb gőzgombócát szilvás, almás, nutellás, de még málnás-pisztáciás töltelékkel is. Mielőtt nyakig merülnénk az édes élvezetekben, érdemes egy pillantást vetni a brunchra, a napi menüre és a séfajánlatra is, amit kísérhetünk egy pohár alkalomhoz illő frissítő vagy melengető nedűvel is akár.

1137 Budapest, Pozsonyi út 16. | Facebook

Zelenák Sütiház

Ha van olyan időszak, amikor igazán megengedhetjük, hogy egy remek desszerttel és egy finom forró itallal kényeztessük magunkat – méghozzá lelkiismeret-furdalás nélkül -, az az ünnepi várakozás. A Zelenák Sütiház egészséges édességei az ünnepi időszakban gesztenyés finomságokkal, karácsonyi süteményekkel egészülnek ki, köztük glutén-, tej- és cukormentes bejglivel mely diós, mákos és pisztáciás töltelékkel is készül. Ha egy falat kóstoló után ti sem vágytok másra, mint bejglivel varázslatossá tenni az ünnepet, adjátok le rendeléseteket a weboldalon vagy a 30/384-1238-as telefonszámon keresztül.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Weboldal

Dobay Cukrászda

A Dobay Cukrászdában a karácsony igazi édes élménnyé válik. A cukrászdában tüsténkedő manólányok minden pillanatban azon serénykednek, hogy a diós, a mákos, a fahéjas-szilvás és a fügés-pekándiós bejglik, házi mézes krémesek, zserbók, karácsonyi habcsókok, valamint a csokis-narancsos és pisztáciás babkák a karácsonyi asztal ünnepelt sztárjai legyenek. A Dobay Cukrászda szemet- és ízlelőbimbókat gyönyörködtető ünnepi kínálatát díszdobozos édesteasütemény-válogatás, sóskaramell-öntet, mennyei mousse-ok és drazsírozott dió kerekítik teljessé. Mindezt természetes alapanyagokkal és szeretettel sütve.

1016 Budapest, Krisztina körút 38. | 1117 Budapest, Garda utca 1. | 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 68. | Weboldal

Szamos Cukrászda

Az imádnivaló marcipánfiguráiról és újhullámos karácsonyi szaloncukrairól híres Szamos Cukrászdákban hagyományos karácsonyi süteményekből legalább annyira nincs hiány. Egy, a szokásosnál is hidegebb decemberi napon nincs is jobb, mint hazaérni egy diós, mákos, netalán narancsos-marcipános bejglivel vagy akár tradicionális pozsonyi kiflivel. Olyan nagy gonddal és odafigyeléssel készített sütemények ezek, melyek bearanyozzák bármely adventi ebédet, vacsorát, karácsonyi kávézást vagy lakomát. Legalább ekkora öröm persze, ha Szamos szaloncukor kerül a kávé mellé vagy a fa alá, de előre szólunk, nem lesz könnyű a választás!

Több helyszínen | Weboldal

