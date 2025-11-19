Az év bejglije 2025: Íme a legjobb hagyományos és ínyenc ünnepi sütemények!

Már-már adventi tradíciónak számít a Magyar Cukrász Ipartestület Év Bejglije-díja, ahol idén is a legjobb diós, mákos, illetve ínyenc bejgliket jutalmazták. Mutatjuk a nyerteseket!

Talán meglepő, de a bejglire szigorú szabályok vonatkoznak, hiszen „védett” terméknek számít – így csak olyan süteményekkel lehetett pályázni az Országtortáról is híres Magyar Cukrász Ipartestület versenyére, amelyek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak.

Az eddigi évekhez hasonlóan idén is hagyományos diós, mákos, illetve ínyenc kategóriában lehetett nevezni, melyeket kategóriánként három fős zsűri értékelt. A három kategóriában idén rekordszámú, összesen 59 bejglit kóstolt és értékelt a neves szaktekintélyekből álló zsűri, akik mellé „műkedvelő” zsűritagok is csatlakoztak. Nem is szaporítanánk tovább a szót, lássuk a győzteseket!

Íme a legjobb bejglik 2025-ben:

Hagyományos diós kategóriában:

Aranyérmes, az Év Diós Bejglije díj nyertese: Jókai Zsuzsanna – Prim Cukrászda & Café, Szekszárd

Ezüstérmes: Balogh László – Kézműves Cukrászda, Gyula

Bronzérmes: Kiss Károlyné – Major Cukrászda, Budapest

Hagyományos mákos kategóriában:

Aranyérmes, az Év Mákos Bejglije díj nyertese: Márkus Beáta – Bejó Cukrászda, Békéscsaba

Ezüstérmes: Novák Ádám – Reök Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged

Bronzérmes: Végh József – Krém Cukrászda, Székesfehérvár

Ínyenc kategóriában:

Aranyérmes, az Év Ínyenc Bejglije díj nyertese: Sütőtökvarázs – Kimberger Lili Ágnes – MÁK Kézműves Cukrászda, Piliscsaba

Ezüstérmes: Csodalámpás Bejgli– Szikszai Krisztián – Ildikó Cukrászda, Szarvas

Bronzérmes: Mokka Dió – Kiss Károlyné – Major Cukrászda, Budapest

Az ínyenc kategóriánál idén is igazán kreatív versenymunkák kerültek ki a cukrászmesterek műhelyeiből – többek között különböző gyümölcsök, a tavalyi kedvenc pekándió, sőt, rózsavíz, Earl Grey tea, fenyőrügyszörp, whisky és gin is megtalálható volt egy-egy süteményben. A nyertes végül teljesen más ízprofillal emelkedett felül ezeken: a Sütőtökvarázs – ahogyan a neve is sugallja – darált pirított tökmaggal, gyömbérrel, narancshéjjal és fahéjjal ízesített sütőtökös töltelékkel készült bejglikülönlegesség.

A több kategóriában is dobogós helyezést és ezzel a legmagasabb összpontszámot elérő versenyzőnek járó Év Bejglije Kézműves Nívódíj nyertese Kiss Károlyné a budapesti Major Cukrászdából.

Bejgliszezon előtt még remek pékségeket is ajánlunk: