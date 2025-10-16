5 zseniális kézműves pékség Budapesten, ahol nem csak a mai nap a kenyér világnapja

Október 16-án ünnepeljük a kenyér világnapját – ennek apropóján kedvenc budapesti pékségeinket gyűjtöttük csokorba, ahol a kenyér mellett természetesen más finomságokat is érdemes megkóstolni.

Három Tarka Macska

2017-ben nyitotta meg első üzlethelyiségét a Három Tarka Macska pékség, amely azzal a céllal jött létre, hogy magas minőségű, adalékmentes pékárukat kínáljon francia stílusban. Azóta is helyben kevernek, dagasztanak, kelesztenek és sütnek mindent, ebédidőben pedig finomabbnál finomabb levesekkel dobják fel az egyébként is remek kínálatot. A koncepció bevált, hiszen tényleg összejött a bűvös hármas szám: a Pozsonyi úton, az Oktogonon és a Margit körúton is működik egy-egy Tarka Macska.

1137 Budapest, Pozsonyi út 41. | 1066 Budapest, Oktogon 22. | 1027 Budapest, Margit körút 56. | Facebook

breadpit

A zuglói breadpit legalább olyan sokoldalú, mint színész névrokona, hiszen reggeliző, kávézó és közösségi tér is egyben – miközben a pékárujuk is a legjobbak közé tartozik a fővárosban. A kézműves pékség kínálatában szerepelnek vadkovászos kenyerek, prémium leveles péksütemények, hihetetlen jó érzékkel összeállított szendvicsek, a hely maga pedig rendkívül hangulatos, köszönhetően többek között a csinos belső kertnek, ahol telente fedett rész is várja a vendégeket.

1141 Budapest, Szugló utca 160/A | Facebook

Kiskovász Pékség

2016 óta várja a megfáradt bulizókat, a dolgos hétköznapok reggeli hőseit, de akár az estefelé éppen hazafelé igyekvő belvárosiakat is a Kiskovász Kézműves Pékség, hogy kedvességével és profizmusával aranyozza be mindegyikőjük napját. Nevéhez hűen kenyereik hosszú érlelési folyamaton keresztül, kovásszal készülnek, péksüteményeik pedig tradicionális ízeikkel hívnak felejthetetlen nosztalgiautazásra.

1065 Budapest, Nagymező utca 36. | Facebook

Megszegett Ígéret Pékműhely

Oly sokakhoz hasonlóan a Megszegett Ígéret alapítói is a járványügyi lezárások idején fejlesztették tökélyre a kovászoskenyér-készítést – Makkai Balázs és felesége olyan szinten elsajátították a szakmát, hogy az önálló üzlet nyitása is telitalálatnak bizonyult. És bár természetesen érdemes megkóstolni a kínálatban szereplő egyéb sós és édes finomságokat, a hely fő attrakciója máig a kenyér, amelyért érdemes akár sorba is állni néhány percet az apró, hangulatos helyiség előtt.

1117 Budapest, Fehérvári út 46. | Facebook

VAJ

Budapest legelegánsabb pékségeinek egyike a három egységgel is működő VAJ, ahol szintén szeretnek a megszokott sémákon kívül gondolkodni, hiszen a bombasztikus kenyérköltemények és péksütemények mellett a brunch-kínálatuk is magas minőséget képvisel. A VAJ-nál hangulatosabb találkahelyszínt nehéz elképzelni, ha az ember beülne valahova egy barátjával, a desszertjeik pedig valósággal élményszámba mennek.

1085 Budapest, József körút 30–32. | 1025 Budapest, Törökvész út 93/A | 1051 Budapest, Sas utca 2. | Facebook

Az édes péksütik kedvelőinek mutatunk még egy különleges válogatást: