8 zseniális hely Budapesten, ahol mennyei pisztáciás desszerteket kóstolhatunk

A dubai csoki megjelenése óta valóságos pisztácia lázban ég a világ, a kávézók és vendéglátóhelyek ontják magukból a különböző pisztáciás finomságokat, amelyek nemcsak mennyeiek, de nagyon mutatósak is. Íme néhány hely, ahová érdemes ellátogatni, ha pisztáciás desszertre fáj a fogunk!

Pavillon de Paris Étterem

A Pavillon de Parisban a kerthelység mesés, a hangulat igazán francia, az étlap pedig rendkívül csábító. Ez nem is csoda, hiszen olyan fenséges desszertköltemények szerepelnek rajta, mint a kihagyhatatlan pisztácia- és málnakrémmel töltött Mille feuille, avagy francia krémes. A roppanós sütemény lapok, a krémek lágy textúrája, a pisztácia és málna ízének varázslatos egyvelege és a friss málnaszemek izgalmas gasztrokalandra csábítanak. Persze, a desszert tetejéről a hófehér porcukor sem maradhat el!

1011 Budapest, Fő utca 20. | Weboldal

Budapest Bites

A Dob utcában, újonnan nyílt Budapest Bites igazi lángosparadicsom, ahol a klasszikus ízektől egészen az extrém feltétekig minden megtalálható. Az olajban aranybarnára pirult lángosok azonban a hagyományos sós változatok mellett, édes verzióban is isteniek, pláne, ha pisztáciával kombináljuk. A tésztára csurgatott mézédes, zöld pisztáciakrém tökéletesen harmonizál a savakkal teli málna szósszal és málna darabokkal a tetején. Mind ízben, mind látványban díjnyertes választás!

1074 Budapest, Dob utca 19. | Weboldal

Anjuna Ice Pops

A Sas utcai Anjuna a hűsítő desszertek kánaánja, ahol frissítő jégkrémekkel és mennyei krémes fagylaltokkal kényeztethetjük magunkat egy kimerítő nap után. A pisztácia őrület őket sem kerülte el, Szicíliai pisztácia jégkrémük az Etna lejtőin termő, Szicília aranyának is nevezett különleges magvakból készül, a legkiválóbb minőséget nyújtva. Az ice pop mellett gombócos fagylaltcsoda és ínycsiklandó sütemény is elérhető pisztáciás ízben.

1024 Budapest, Lövőház utca 24. | 1051 Budapest, Sas utca 7. | 1061 Budapest, Király utca 44.| 1137 Budapest, Pozsonyi út 5. | Weboldal

Freyja – the croissant story

Mihez is passzolna tökéletesebben a selymes pisztácia krém, mint egy vajpuha illatos croissanthoz? A Freyjaban a friss, ropogós péksütemény és az édes pisztácia töltelék mesés egységet alkotnak, s emelett szemet gyönyörködtető látványt is nyújtanak a pultban sorakozó, fényes tésztájú, pisztáciadarabokkal megszórt desszertek. Az egyetlen baj velük, hogy nehéz megállni, hogy csak egyet együnk.

1074 Budapest, Szövetség utca 10-12. | Facebook

Pink Pistachio

Ahogyan a hely neve is mutatja, a Pink Pistachio főként pisztáciás finomságokra specializálódott, így nehéz is volna csak egy desszertet kiemelni a sok közül. A Hercegprímás utca 6-os szám alatt különböző pisztáciás péksütemények, mennyei emeletes amerikai palacsinták és krémes, zöld színben pompázó fagylatok közül választhatunk, és egy igazi szezonális ínyencség, a lágyan folyó pisztácia krémmel nyakon öntött friss eper is varázslatos ízélményt ígér. Válasszunk bármi, az garantáltan pisztáciában gazdag!

1051 Budapest, Hercegprímás utca 6. | Instagram

Fazekas Cukrászda

A Csömöri úti Fazekas Cukrászda is többféle pisztáciás desszertet felvonultat, legyen szó ízletes dubai csokis fagylaltról vagy zseniálisan szép tortaremekekről. A sós pisztácia mousse málna velővel a közepén, ropogós pisztácia réteggel koronázva egyenesen mesés. Ami a legjobb, hogy nemcsak szelet süteményként, de egész tortaként is kapható, így tökéletes választás lehet születésnapokra a pisztácia szerelmeseinek.

1162 Budapest, Csömöri út 209. | Weboldal

Allegro Ristorante & Bar

A Bartók Béla úton található, kellemes hangulatú Allegro is ízletes pisztáciás desszertet rejt. A kis üvegben tálalt tiramisu csodás, zöld színű rétegeiben keveredik az omlós piskóta és a vajpuha pisztáciás krém, mennyei táncot járva. Fogyaszthatjuk egy igazi olaszos vacsora után is, de csak emiatt is érdemes betérni az étterembe, mert szenzációs ízutazásban lesz részünk.

1114 Budapest, Bartók Béla út 23. | Weboldal

Sugar Shop

Ha desszertre vágynátok, a Sugar Shop a tökéletes helyszín! A legjobb, hogy a töménytelen mennyiségű édesség között megbújik egy-egy pisztáciás finomság is, ami után biztosan megnyaljuk mind a tíz ujjunkat. Egyik kedvencünk a dubai pisztáciás brownie, amelybe, ha beleharapunk, szinte szétolvad a szánkban, a vajon pirított kadayif tésztás pisztáciapralinénak köszönhetően azonban mégis roppanós marad. A héten kimondottan érdemes ellátogatni a Sugar Shopba, hiszen az augusztus 11. és 17. között zajló pisztácia napok keretében további zöld csodákat kóstolhatunk.

1061 Budapest, Paulay Ede utca 48. | Weboldal

