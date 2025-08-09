6 különleges gasztrohely Budapesten az új ízek és ínyencségek szerelmeseinek

Budapesten annyi zseniális gasztrohely van, mint égen a csillag, de szerencsére még így is tudnak újat mutatni az újonnan nyílt egységek. Szemezgessetek kedvetekre válogatásunkból, amelyben ezúttal hat helyet ajánlunk az új ízek és ínyencségek szerelmeseinek.

Halva & Nuts

A nemrégiben nyílt Halva & Nuts az arab ízvilágot hozza el nekünk: a halva mostantól Budapest gasztronómiai kínálatát is színesíti. Az egzotikus nyalánkságot többnyire szezámmagpaszta vagy más magvak, valamint cukor felhasználásával készítik, az így létrejövő masszát pedig különböző módon ízesítik. A Halva & Nuts új közönségkedvenc íze mindenképpen a rózsavizes halva, de Király utcai üzletükben pisztáciás, mangós és fehércsokis édességek is várják az ínyenceket.

1061 Budapest, Király utca 26. | Facebook

Esraa Baklava

A Krisztina körúti Esraa Baklavába betérve is nemzetközi vizekre evezhetünk, ahol generációs örökségként, Zeynep néni fennmaradt receptje alapján készítik el nekünk az igazi török baklavát. A minőségi alapanyagok felhasználásával készülő. páratlan ízélményt ígérő édességeket egytől egyig nagy odafigyeléssel és gondossággal készítik, hogy a vékony tésztarétegek, az ízes töltelék és a minden falatot átható szirup egy igazi kulináris kalanddal ajándékozza meg az ínyenceket.

1122 Budapest, Krisztina körút 11. | Weboldal

Boba & Brew

A Boba & Brew a belváros szívében egyesíti a kávékultúrát és a kreatív italokat, ugyanis az újonnan megnyílt helyen ugyanúgy az italkínálat részét képezi a klasszikus cold brew, mint az extrém mangós-matchás bubble tea, amit ínycsiklandó péksüteményekkel kísérhetünk. Az Erzsébet téren található teraszos kis üzlet a bubble tea kultúra népszerűvé válását meglovagolva számos tejes és tejmentes változatot is kínál, így kétségünk sincs afelől, hogy mindenki megtalálja a saját ízvilágának megfelelő szomjoltót.

1051 Budapest, Erzsébet tér 13. | Facebook

Fluffy & Me

Nemrég megnyitotta kapuit Budapest újdonsült palacsintamennyországa, amely hazánk első szuflépalacsintázója is egyben. A Kazinczy utca 52/C szám alatt található Fluffy & Me csapata töretlen erővel dolgozik azon, hogy a különleges ízek, a látványos falatok és a habkönnyű desszertek mindenkinek örömöt csempésszenek a napjába. A palacsinták nemcsak szemet gyönyörködtetően szépek, de az ízük is mennyei, legyen szó a pisztáciás szuflépalacsintáról, ami olyan, mintha felhőbe harapnánk.

1075 Budapest, Kazinczy utca 52/C | Weboldal

Cookie Beacon Brunch

A méltán népszerű Cookie Beacon reggeliző megnyitotta új üzletét a Ferenciek terén is, így már az V. kerületben is hódít az omlós sütemények iránti őrület. A hely híres a fenséges reggelikínálatáról, azonban a hihetetlenül puha, ízletes töltelékeket rejtő kekszeik azok, aminek köszönhetően kígyózó sorok álltak Hercegprímás utcai üzletük előtt is. Ha még nem volt hozzá szerencsétek, itt az ideje ellátogatni a Ferenciek terére, hogy ti is átélhessétek az újonnan nyílt hely varázsát.

1052 Budapest, Ferenciek tere 1. | Weboldal

HABA Juicebar

A pezsgő Váci utcai forgatag egy újabb gyöngyszemmel gyarapodott. Júliusban elstartolt a HABA Juicebar és hihetetlen lendülettel robbant be a köztudatba egészséges szomjoltóival, grillezett szendvicseivel és signature koktéljaival. Napközben a hely izgalmas reggelikínálattal és kiváló minőségű kávéval várja az ínyenceket, míg este egy hamisítatlan budapesti találkozóponttá alakul, tapasokat, frissítő leveket és alkoholos italokat kínálva.

1056 Budapest, Váci utca 82. | Facebook

