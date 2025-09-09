5 rejtett kincs, amiért mindig megéri a Mátyás tér környékére látogatni

Hallottatok már a Mátyás térről? Ha még nem, itt az idő, hogy ellátogassatok a Magdolnanegyed rejtett kincséhez, és felfedezzétek a VIII. kerületi téren és környékén megbújó imádnivaló helyeket. Az biztos, hogy ebbe az életérzésbe ti is bele akartok kóstolni!

Kalamajka Gasztropub

Hamisíthatatlan gasztropub-hangulat, kávé, fröccs, shakshouka: a Kalamajka mindezt kötetlen tálalásban, szívvel-lélekkel hozza el „a Nyócba”. Az egyedülálló falatozóban reggeltől estig tart a móka, olyan pizzákkal megspékelve, melyeket még az olasz nagyik is megirigyelnek. Ha Itáliáig nem is, a Magdolnanegyedig mindenképp zarándokoljatok el, hogy magatok is meggyőződjetek róla – itt akkor se lesz balhé, ha inkább mentes finomság után néznétek!

1083 Budapest, Mátyás tér 13. | Facebook

Dankó udvar

Idén tavasszal már második szezonját nyitotta meg a Magdolnanegyed imádott közösségi tere: a Dankó udvar továbbra is mindenki számára nyitott és ingyenes programokkal pezsdíti fel a környéket. Legyen szó kézműveskedésről, sportolásról, olvasásról, vagy csak ejtőzésről, itt bárki megízlelheti a szabadság és a pihenés édes ízét. A kertészkedni vágyókat magaságyások, a gasztrovonalon mozgókat pedig grillező várja – nem beszélve a különleges főzőlakomákról, melyek számtalan nemzet konyhájába betekintést engednek!

1086 Budapest, Dankó utca 18. | Facebook

Mátyás Pékség

Ma már 3 helyszínen is élvezhetitek a Mátyás Pékség – Lisboa-féle – kínálatát, de legjobban teszitek, ha először ellátogattok a névadó üzletegységbe. Csak győzzetek válogatni a mennyei vadkovászos pékáruk, croissant-ok és csigák közül – azt beszélik, itt kapható a város legjobb túrós táskája is! A sok finomságot saját pörkölésű kávéjukkal is leöblíthetitek, a napfényes asztaloknál ücsörögve pedig a Mátyás tér színes kavalkádját pásztázhatjátok.

1084 Budapest, Mátyás tér 14. | Facebook

Mátyás téri Antikvárium

A Mátyás téri Antikváriumban igazi kincsekre lelhettek: a különleges hangulatú boltocskában olyan könyvekre vadászhattok, amelyek már csak néhány könyvespolcon találhatóak meg. Sőt, a talpalatnyi – mindössze 15 négyzetméteres – kultúrkuckó olykor még kiállításoknak is otthont ad. A lelkes antikvárius, Zsuzsi mindig nyitott egy jó beszélgetésre, és reméli, hogy a Mátyás téri könyves csodavilág falai minél többször lesznek gondolatébresztő eszmecseréktől hangosak.

1084 Budapest, Mátyás tér 17. | Facebook

Kesztyűgyár Közösségi Ház

Van egy hely a Magdolnanegyedben, ahol mindenki talál magának lehetőséget a tartalmas kikapcsolódáshoz. Ez nem más, mint a Kesztyűgyár Közösségi Ház, melynek küldetése, hogy józsefvárosi kicsik és nagyok együtt tanulhassanak, szórakozhassanak és töltekezhessenek kulturális programokkal. Tanodájuk, mentorprogramjuk az iskolai sikereket, rendezvényeik a helyi identitás erősítését, míg galériájuk a művészeti kibontakozást célozza meg. A Kesztyűgyár azokat is szeretettel várja, akik csak lazulnának, csocsóznának vagy táncolnának egy jót!

1084 Budapest, Mátyás tér 15. | Weboldal

