Kelenföld kincsei: 7 hely, ami segít közelebbről megismerni a sokszínű városrészt

Az egykor a Duna árterének számító Kelenföld mocsaras, lápos vidéke sokáig lakatlan volt, majd a XIX. században jelentek meg itt az első lakók. Az azóta megannyi változáson átesett városrész mára a főváros legnépesebbikévé vált. Építészeti kincsek, számtalan programlehetőség és mennyei ínyencségek várnak ránk itt!

Bikás park

Az ARC közéleti kiállításnak minden évben otthont adó Bikás park igazi oázisként szolgál a XI. kerület hatalmas panelrengetegében. Dimbes-dombos, zöldellő vidéke a sport szerelmeseinek kedvez, hiszen különböző sportpályák (streetball, petanque, foci), szabadtéri kondieszközök segítenek itt átmozgatni minden egyes porcikánkat. Míg a parkban található Jónás Craft Beer & Food inkább á la carte menüjével, valamint kisüzemi sörfőzdék söreivel vesz le minket a lábunkról.

Elevenpark

Újbuda Center második emeletén lelhetünk rá az ország első és 3000 négyzetméterével egyben hazánk legnagyobb beltéri játszóterére, ahol kicsik és nagyok tényleg együtt játszhatnak. Ugyanis a játékelemek nagy részét felnőttek is kipróbálhatják, így az egész család együtt mászhat a magasba a mászófalakon vagy éppen suhanhat lefelé a csúszdás kalandvárban. Akkor sem kell messzire mennünk, ha a nagy játékban megéheztünk, az Elevenpark Bisztró ugyanis gyerekbarát menüvel vár.

1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. | Weboldal | Facebook

Cyberjump Trambulin Park

Ha a kardióedzést új szintre emelnénk vagy csak kalandosabb úton szeretnénk levezetni a felesleges energiáinkat, akkor Budán mindezt 3000 nm-en tehetjük meg. A trambulinpark 16 különböző pályája és annak megannyi interaktív eleme hívja a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt egy eszeveszett ugrálásra. A szaltók között pedig a hely büféje biztosítja az energiát.

1117 Budapest, Hengermalom út 19. | Weboldal | Facebook

Fonó Budai Zeneház

Az 1995-ben alapított Fonónak immár 30 éve az a célja, hogy a magyar és határon túli népzene, néptánc, illetve a jazz és különböző világzenei irányzatok bemutatásának otthont adjon. Repertoárjukban táncházak, koncertek, előadások, gyerekprogramok is szerepelnek, melyek mindegyike a téma iránt kevésbé elkötelezetteket is magával ragadhatja. A mindezek mellett lemezkiadóként is működő helyen a Fonó Kávézó a Kárpát-medence gasztronómiájával kenyerez le minden erre járót.

1116 Budapest, Sztregova utca 3. | Weboldal | Facebook

Kelenföldi Erőmű

A budapesti art deco egyik legszebb példája rejlik Kelenföldön, ahol 1914-ben kezdte meg a működését a Kelenföldi Erőmű. A tervezői munkálatokat Reich Kálmánnak és Borbíró Virgilnek, az art deco és a Bauhaus–elemek beemelését pedig Borbírónak köszönhetjük. Az akkor világszinten a legfejlettebb technikákkal büszkélkedő erőmű ma már nem látogatható, viszont évente egyszer az Erőművek Éjszakáján mindenki szemügyre veheti kapcsolótermének lenyűgöző üvegmennyezetét.

1117 Budapest, Vízpart utca 4.

Budai Hengermalom

Az egykor világhíres budapesti malomipar utolsó előtti szereplőjeként épült Budai Hengermalmot a vasbetonépítés atyja, Zielinski Szilárd álmodta meg. Így hát francia technológiát alkalmaztak az 1909-re vagy 1911-re felhúzott épületen, amelyet az egyik legtovább, 2015-ig őrlő budapesti malomként tartunk számon. 2025-ben pedig a Valyo-nak köszönhetően újjáéledt az épület, amely augusztus 29-től egy újabb, elképesztő programsorozattal vár bennünket.

1117 Budapest, Hengermalom út 51. | Facebook

Tasty Pizzéria és Étterem

A dolce vita kelenföldi felelőse a Tasty Pizzéria és Étterem, ahol az álomcsapat olaszokat meghazudtoló szenvedéllyel dagasztja, nyújtja és süti a nápolyi pizzákat. Ezek mindegyike szinte utánozhatatlan, hisz saját, egyedi receptjeik alapján alkotják meg őket. A kerek, mennyei csodák között pedig Angus marhahúsból készült szaftos burgerekre, salátákra és desszertekre is lehet lelni náluk.

1119 Budapest, Etele út 57. | Weboldal | Facebook

