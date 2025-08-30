Kelenföld kincsei: 7 hely, ami segít közelebbről megismerni a sokszínű városrészt

Bakó Bettina

Az egykor a Duna árterének számító Kelenföld mocsaras, lápos vidéke sokáig lakatlan volt, majd a XIX. században jelentek meg itt az első lakók. Az azóta megannyi változáson átesett városrész mára a főváros legnépesebbikévé vált. Építészeti kincsek, számtalan programlehetőség és mennyei ínyencségek várnak ránk itt! 

Bikás park 

Az ARC közéleti kiállításnak minden évben otthont adó Bikás park igazi oázisként szolgál a XI. kerület hatalmas panelrengetegében. Dimbes-dombos, zöldellő vidéke a sport szerelmeseinek kedvez, hiszen különböző sportpályák (streetball, petanque, foci), szabadtéri kondieszközök segítenek itt átmozgatni minden egyes porcikánkat. Míg a parkban található Jónás Craft Beer & Food inkább á la carte menüjével, valamint kisüzemi sörfőzdék söreivel vesz le minket a lábunkról.

Fotó: Bakó Bettina

Elevenpark 

Újbuda Center második emeletén lelhetünk rá az ország első és 3000 négyzetméterével egyben hazánk legnagyobb beltéri játszóterére, ahol kicsik és nagyok tényleg együtt játszhatnak. Ugyanis a játékelemek nagy részét felnőttek is kipróbálhatják, így az egész család együtt mászhat a magasba a mászófalakon vagy éppen suhanhat lefelé a csúszdás kalandvárban. Akkor sem kell messzire mennünk, ha a nagy játékban megéheztünk, az Elevenpark Bisztró ugyanis gyerekbarát menüvel vár.

1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. | Weboldal | Facebook

Fotó: Elevenpark (Facebook)

Cyberjump Trambulin Park  

Ha a kardióedzést új szintre emelnénk vagy csak kalandosabb úton szeretnénk levezetni a felesleges energiáinkat, akkor Budán mindezt 3000 nm-en tehetjük meg. A trambulinpark 16 különböző pályája és annak megannyi interaktív eleme hívja a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt egy eszeveszett ugrálásra. A szaltók között pedig a hely büféje biztosítja az energiát. 

1117 Budapest, Hengermalom út 19. | Weboldal | Facebook

Fotó: Cyberjump Buda (Facebook)

Fonó Budai Zeneház 

Az 1995-ben alapított Fonónak immár 30 éve az a célja, hogy a magyar és határon túli népzene, néptánc, illetve a jazz és különböző világzenei irányzatok bemutatásának otthont adjon. Repertoárjukban táncházak, koncertek, előadások, gyerekprogramok is szerepelnek, melyek mindegyike a téma iránt kevésbé elkötelezetteket is magával ragadhatja. A mindezek mellett lemezkiadóként is működő helyen a Fonó Kávézó a Kárpát-medence gasztronómiájával kenyerez le minden erre járót.

1116 Budapest, Sztregova utca 3. | Weboldal | Facebook

Fotó: Fonó Budai Zeneház (Facebook) / Szőke Péter

Kelenföldi Erőmű 

A budapesti art deco egyik legszebb példája rejlik Kelenföldön, ahol 1914-ben kezdte meg a működését a Kelenföldi Erőmű. A tervezői munkálatokat Reich Kálmánnak és Borbíró Virgilnek, az art deco és a Bauhauselemek beemelését pedig Borbírónak köszönhetjük. Az akkor világszinten a legfejlettebb technikákkal büszkélkedő erőmű ma már nem látogatható, viszont évente egyszer az Erőművek Éjszakáján mindenki szemügyre veheti kapcsolótermének lenyűgö üvegmennyezetét.

1117 Budapest, Vízpart utca 4. 

Fotó: Flickr/Gergely Csatari

Budai Hengermalom 

Az egykor világhíres budapesti malomipar utolsó előtti szereplőjeként épült Budai Hengermalmot a vasbetonépítés atyja, Zielinski Szilárd álmodta meg. Így hát francia technológiát alkalmaztak az 1909-re vagy 1911-re felhúzott épületen, amelyet az egyik legtovább, 2015-ig őrlő budapesti malomként tartunk számon. 2025-ben pedig a Valyo-nak köszönhetően újjáéledt az épület, amely augusztus 29-től egy újabb, elképesztő programsorozattal vár bennünket. 

1117 Budapest, Hengermalom út 51. | Facebook

Fotó: Hengermalom (Facebook) / Simon Zsuzsi

Tasty Pizzéria és Étterem 

A dolce vita kelenföldi felelőse a Tasty Pizzéria és Étterem, ahol az álomcsapat olaszokat meghazudtoló szenvedéllyel dagasztja, nyújtja és süti a nápolyi pizzákat. Ezek mindegyike szinte utánozhatatlan, hisz saját, egyedi receptjeik alapján alkotják meg őket. A kerek, mennyei csodák között pedig Angus marhahúsból készült szaftos burgerekre, salátákra és desszertekre is lehet lelni náluk.

1119 Budapest, Etele út 57. | Weboldal | Facebook

Fotó: Tasty Pizzéria és Étterem (Facebook)

