10 parádés tökfesztivál az országban, ami garantáltan varázslatossá teszi az őszt

Varázslatos programok garmadája vár ránk országszerte, melyek középpontjában az ősz egyik főszereplője, a méltán kedvelt szezonális zöldség, a tök áll. Ennek örömére tökfaragással, koncertekkel, izgalmas gasztronómiai fogásokkal és kitűnő hangulattal ünnepelhetjük az új évszak megérkezését tökfesztiválokon és töknapokon egyaránt.

Vácrátóti Tökház (szeptember-október)

Ősszel megkezdődik a sütőtök szezon, így érdemes ellátogatni a Vácrátóti Tökházba, ahol egy családi gazdálkodás munkájának gyümölcsének lehetünk szemtanúi és a legnagyobb gondossággal termesztett tökökből válogathatunk és vásárolhatunk. A tökházban nemcsak a legzamatosabb sütőtököket találjuk, hanem a kisebb dísztököktől kezdve az egészen hatalmas halloweeni tökökig böngészhetjük át a felhozatalt.

XXI. Rácalmási Tökfesztivál (2025. szeptember 19-21.)

Az igencsak népszerű Rácalmási Tökfesztivál idén is megrendezésre kerül, méghozzá 21. alkalommal. A fesztivál helyszíne a gyönyörű Jankovics-kúria, ahol mesés környezetben veheti kezdetét ez az önfeledt őszi program. Lesz tökfaragás és tök dekoráló verseny, kutyás bemutató és tűzzsonglőr, különböző művészeti és kreatív programok minden korosztály számára és persze az olyan kiemelkedő fellépők és zenekarok koncertjei sem maradhatnak el, mint a Punnany Massif, Irie Maffia, Dzsúdló, a TNT és a NOX.

Őrségi Tökfesztivál // több helyszínen (2025. szeptember 20-21.)

Bámulatos őszi kikapcsolódással vár az Őrség szeptember 20. és 21. között! A kétnapos tökfesztivál programjai több helyszínen kerülnek megrendezésre, így Szalafő, Pityerszer és Őriszentpéter is színes élményekkel készül, melyek középpontjában az olajtökök állnak. A Kézműves Udvarban kifaraghatjuk egyedi tökeinket vagy készíthetünk különböző tökös díszeket is, a Gasztroudvarban pedig megízlelhetjük a mennyei tökös és tájjellegű ételeket vagy megtekinthetjük, hogy hogyan zajlik a hagyományos tökmagolaj sajtolás, amelyből kóstolót is kapunk. Az Őrségi Tökfesztivált tovább színesítik a különböző koncertek, zenei előadások és emellett a kézműves vásár remek portékái közül is válogathatunk.

TÖK JÓ NAP // Gyarmat (2025. szeptember 27.)

Változatos programokkal és felejthetetlen élményekkel vár szeptember 27-én a Tegyünk EGYÜTT Gyarmatért Alapítvány csapata Gyarmaton. A TÖK JÓ NAP keretében lehetőségünk nyílik egy kellemes, őszi hangulatú eseményen kikapcsolódni, miközben különböző szórakoztató műsorokat tekintünk meg és jókat eszünk és iszunk. A rendezvény az egész család számára tartogat meglepetéseket, így minden korosztály megtalálja a szívének kedves aktivitást. A kicsiket és a kicsit nagyobbakat tökfaragás, pónilovaglás, arcfestés, hajfonás, pirosfazekas játék várja, míg a felnőttek körülnézhetnek a kézműves vásáron és éjszakába nyúló retro DJ bulin vehetnek részt.

Tökfesztivál Kiscsévpusztán // Dág (2025. október 4.)

Izgalmas tökfesztiválra invitál Dág települése, amely október 4-én, második alkalommal kerül megrendezésre. A programpalettában szerepelnek különböző szórakoztató programok, lehetőségünk lesz szebbnél szebb portékák közül válogatni a kézműves vásáron, emellett pedig tovább színesíti a rendezvényt a Kiscsévpuszta Garden étterem megnyitója, ahol különleges, szezonális tökös ínyencségeket kóstolhatunk.

Hagyományőrző Tökfesztivál // Dunaszentpál (2025. október 4.)

Dunaszentpál Község Önkormányzata Hagyományőrző Tökfesztivált szervez a Kerekes téren, amely nem is lenne igazi hagyományőrző fesztivál a termelői és kézműves vásár nélkül, ahol csupa olyan terméket találhatunk és kóstolhatunk, amelyeken egyértelműen érződik, hogy szeretettel és gondossággal készültek. A rendezvényt további érdekes programok színesítik majd.

VI. Tök Tanya // Tevel (2025. október 4-5.)

A Jánh Pincénél idén 6. alkalommal rendezik meg a Tök Tanyát október 4. és 5. között, amely tökös rendezvényen minden lesz, ami elhozza az ősz igazi varázsát. A Tök Tanyán lesz traktorostúra, játéksarok a gyermekeknek, lesz izgalmas kukoricalabirintus, fotózkodhatunk őszi díszletek előtt, emellett lesz borkóstolás a Jáhn Pincében és természetesen a tökfaragás és tökfestés sem maradhat el. A jó hangulatról pedig az élő zene gondoskodik majd.

Börcsi Hagyományőrző Tökfesztivál (2025. október 11.)

Börcs idén sem maradhat tökfesztivál nélkül, így október 11-én ismét színvonalas produkciókkal, népi játszóházzal, kézműves vásárral és a Gasztro Utca színes és változatos ételfelhozatalával megrendezésre kerül a Börcsi Hagyományőrző Tökfesztivál. Ez a nap kicsiknek és nagyoknak egyaránt emlékezetes minden évben, hiszen a szervezők mindig gondoskodnak a sokszínű program-összeállításról.

Tök jó nap // Szeged (2025. október 19.)

Ha október, akkor Tök jó nap a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjében, amelynek főszereplői az ősz népszerű finomságai, a tökfélék lesznek. Az ilyen tökös eseményeknek kihagyhatatlan eleme a tökfaragás, egy izgalmas kiállítás keretében megismerkedhetünk a tökök sokszínű világával, a különböző fajtákkal, a kicsiket ügyességi játékokkal szórakoztatják, emellett várhatóak kézműves foglalkozások és kézműves vásár is.

Tökfesztivál Rádpusztán // Balatonlelle (2025. október 25.)

Felejthetetlen tökfesztivál várható a Rádpuszta-Gasztro Élménybirtokon október 25-én, ahol átszellemülve tapasztalhatjuk meg az őszi évszak varázsát a különböző tökös programokkal és szórakoztató aktivitásokkal.

