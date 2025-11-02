Páratlan őszi pompába burkolózva várja a természet szerelmeseit a Bükk ékszerdoboza

A Bükk-hegység éke, Lillafüred az év bármely szakában belopja magát a természetjárók szívébe: ezúttal őszi arcát mutatjuk meg a mesés településnek!

Miskolc belvárosától alig 10 kilométerre aprócska, ám annál lenyűgözőbb településre bukkanhattok. A térség imádott úti célja, Lillafüred télen-nyáron remek programokat biztosít a tartalmas kikapcsolódáshoz – legyen szó páratlan természeti látványosságokról, romantikus sétaútvonalakról vagy az arisztokrata elegancia fel-felsejlő nyomairól.

Lépten-nyomon elbűvöl a Szinva-völgyi varázs

Utóbbit főképp a neoreneszánsz pompában úszó Palotaszállónál járva fedezhetitek fel. A település szimbólumát a 20. század hajnalán, állami beruházásként hívták életre – jó hír, hogy napjainkban is tárt kapukkal várja a pihenni vágyókat.

A Palotaszálló 2015 óta ráadásul hazánk nemzeti értékeinek listáját is gyarapítja, alatta pedig Magyarország legmagasabb függőleges esésű vízesése, a híres-neves Szinva-vízesés ejti ámulatba a kirándulókat.

Ha igazán felejthetetlenné tennétek az őszi kirándulást, pattanjatok csónakba és csodáljátok meg a fenséges szállót, miközben a tavon ringatóztok!

Ezután fedezzétek fel a vízesés melletti függőhidakat és sétányokat is, ahol olyan romantikus élményekben lehet részetek, mint még soha.

A lillafüredi kiruccanás során van még egy bakancslistás élmény, melyet igazán vétek lenne kihagyni: a barlangtúrát! A környéken több barlangban bandukolva is rendhagyó kalandokkal pezsdíthetitek fel az őszt. A vízesés melletti Anna-barlangban novembertől március végéig minden nap délben, míg a Szent-István barlangban 9 és 14 óra között óránként indulnak a 30 perces vezetett túrák, melyek során különleges fosszíliákat is megfigyelhettek.

Merüljetek hát el Lillafüred őszi színkavalkádjában, és térjetek vissza mihamarabb – például tavasszal, amikor már a Lillafüredi Libegőről is megcsodálhatjátok a tájat!

