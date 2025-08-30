Kora őszi programözön országszerte: 15 izgalmas esemény 2025 szeptemberében

Szeptemberben is érdemes kisebb-nagyobb kiruccanásokkal színesíteni az őszi napokat: csak győzzetek válogatni a programok egyedülálló választékából, melyek hazánk legszebb vidékeire csábítanak – kultúrával, gasztronómiával, családbarát kalandokkal fűszerezve! Mutatjuk, minket melyek hoztak legjobban lázba.

Ízek és hangulatok ősszel is Debrecenben (egész hónapban)

Ha ősz, akkor Debrecen! A várost idén is programok sokasága pezsdíti fel: a könyvek szerelmeseit a Térey Könyvünnep, a gasztrofanatikusokat a Zamat Fesztivál és a Szaft ‘N Burger várja. A sportrajongók a Davis-kupa Világdöntő selejtező II. fordulóját izgulhatják végig, a kulturális csemegékről pedig a Nagyerdei Víztorony koncertjei, a Csokonai Teátrum vezetett színházbejárásai, és a MODEM kiállításai gondoskodnak. Két program közt pedig sétáljatok a Nagyerdőn, fedezzétek fel a belváros patinás épületeit, bruncholjatok újhullámos kávézókban, wellnessezzetek az Aquaticum Debrecen fürdőkomplexumban!

Részletes programkínálat >>

Az én testem, az én váram – LOKART Kortárs Képzőművészeti Biennálé // Pécs (2025. szeptember 21-ig)

Szeptember 21-ig várja a közönséget Pécsen a 3. LOKART Kortárs Képzőművészeti Biennálé, a város egyik legfontosabb kortárs művészeti eseménye. Az idei téma, „Az én testem, az én váram” több mint 60 hazai és nemzetközi művész alkotásán keresztül vizsgálja a test és identitás összetett kérdéseit. A biennálé fő helyszíne az m21 Galéria, de számos belvárosi kiállítótér is csatlakozott az eseményhez. A nemzetközi zsűri által díjazott művészek mellett legendás alkotók is szerepelnek. A finisszázs hétvégéjén izgalmas kísérőprogramokkal is várják a látogatókat.

További az esemény weboldalára >>

CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál // Miskolc (2025. szeptember 5-13.)

Szeptember 5. és 13. között Miskolc ismét megtelik filmesekkel, lelkes nézőkkel és mozis hangulattal, ráadásul idén is a világ legrangosabb fesztiváljairól érkező filmek kerülnek a vászonra. Az elmúlt években a filmfesztivál valódi előszobája lett az Oscar-díjas filmeknek, több alkotás magyarországi premierjét biztosítva. Ám a CineFest nem csak a vetítésekről szól: idén is lesznek kiállítások, konferenciák és kerekasztal-beszélgetések. A 2025-ös fesztivál egyik legkülönlegesebb programja pedig a Miskolci Szimfonikus Zenekarral közösen szervezett CineFest Paradiso – Az örökzöld Morricone koncert, amelyen a legendás zeneszerző leghíresebb filmzenéi csendülnek fel. Emellett a Giuseppe Tornatore Morricone életéről szóló filmjét is műsorra tűzik.

Tovább az esemény weboldára >>

Szent György-hegy Matiné (2025. szeptember 6.)

Évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Balaton-felvidék egyik legszebb tanúhegyén, a Szent György-hegyen megrendezett Szent György-hegy MATINÉ, ami déltől napnyugtáig nyújt remek kikapcsolódási lehetőségeket és vár felejthetetlen programokkal. Hogy mire lehet idén számítani? Borkóstolók, tűzshow, piknik, akusztikus koncertek, gyógynövény workshop és számos egyéb élmény vár!

Tovább az esemény weboldalára >>

Zsinagógák Hete // több helyszínen (2025. szeptember 7-28.)

Szeptember 7. és 28. között 6 városban is belekóstolhattok a zsidó kultúra páratlan világába: jön a Zsinagógák Hete, a nyitottság és párbeszéd sokszínű ünnepe! Női közösségi babkasütés, kóser borkóstoló, izraeli kántorkórus és nyitott sábesz – csak hogy néhányat említsünk a több tucat különleges program közül. Szeptember 14-én a zsidó konyha sztárja kerül reflektorfénybe: a Sóletfesztivál 9. alkalommal, most a budapesti Városháza Parkban kecsegtet kihagyhatatlan élményekkel és falatokkal. Csak győzzetek válogatni az ízesítések mennyei kavalkádja közül!

Tovább az esemény weboldalára >>

Zeneszüret Fesztivál // Pécs (2025. szeptember 11-14.)

A jó zene mindenkié, határok nélkül – hirdeti a Filharmónia Magyarország és a Miklósa Erika operaénekes által életre hívott Zeneszüret Fesztivál. Szeptember 11. és 14. között klasszikus, kortárs, elektronikus, világ- és népzenei alkotók felejthetetlen előadásaitól lesz hangos Pécs, a dallamok ráadásul a patinás város hol kultikus, hol egészen váratlan helyszínein csendülnek fel. Izgalmas kulturális csemegékből biztosan nem lesz hiány! A programterv természetesen táncos, színházi, kulináris, irodalmi, sőt még természettudományi kalandokban is bővelkedik. Ki ne hagyjátok Miklósa Erika áriaestjét se!

Tovább az esemény weboldalára >>

VIII. Tokaji Utcazene Fesztivál (2025. szeptember 12-14.)

Ha szeptember, akkor irány a Tokaji Utcazene Fesztivál, mely ezúttal is hű marad a “Zene az kell!” mottójához! Szeptember 12. és 14. között a kincsek városának utcái nyolcadik alkalommal telnek meg kiváló muzsikusokkal és nekik hála fülbemászó dallamoktól lesz hangos ez a szeptemberi hétvége. Nem túlzunk, mikor azt mondjuk ezalatt a három nap alatt tényleg felpezsdül a város, hiszen 16 helyszínen, 96 formáció és közel 400 zenész felel majd a semmihez sem fogható hangulatért. Természetesen a fesztivál nem is lehetne teljes gasztorélmények nélkül, melyről kiváló vendéglátóegységek gondoskodnak.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Mátrai Szüreti Napok // Gyöngyös (2025. szeptember 12-14.)

A Mátrai borvidék színe-java képviselteti magát a régió legkülönlegesebb eseményén: szeptember 12. és 14. között Gyöngyös főterét a legfinomabb fehérborok és a helyi gasztronómia remekművei töltik meg hamisítatlan őszi pezsgéssel. A Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál három napján természetesen kulturális és szórakoztató programokból sem lesz hiány! Könnyűzenei koncertek – Péter Srámek, BSW, csak hogy a legizgalmasabb húzóneveket említsük – és persze fantasztikus gyerekprogramok kínálnak felhőtlen kikapcsolódást. Vegyetek részt a bor és a szőlő egyedülálló ünnepén a Mátra kapujában!

Tovább az esemény weboldalára >>

Szüreti fesztiválok az ország legszebb helyszínein:

Hagymafesztivál // Makó (2025. szeptember 12-14.)

Idén szeptember 12. és 14. között kerül megrendezésre Makó legnagyobb kulturális, szakmai és zenei fesztiválja, a Hagymafesztivál. A fesztivál több mint 30 éves múltra tekint vissza, az évek során pedig egyre csak bővült a szakmai és szórakoztató programja, így már nemcsak zenei, de gasztronómiai különlegességek is várják a látogatókat. A hagyományokhoz híven ebben a három napban kiállítók érkeznek Makó főterére és bemutatják termékeiket, kézműves portékáikat, ezzel igazi színes forgatagot varázsolva. Mindezen túl családi programok, játszóház, gyermekkoncertek, gasztronómiai különlegességek, szakmai programok és rengeteg látnivaló teszi teljessé az eseményt.

Tovább az esemény weboldalára >>

Bor tér // Szeged (2025. szeptember 17-21.)

Csongrád-Csanád vármegye egyik leghangulatosabb települése, Szeged több szempontból ideális kirándulási célpont. Kisvárosias bája, érdekes történelme, különleges kiállításai és országszerte ismert látnivalói mellett gasztronómiájával (például a híres szegedi halászlével) vonzza a látogatókat. A mindig pezsgő belváros szeptember 17. és 21. között sem pihen: a Dóm térre költöző bormustra, illetve az azt kísérő zenés és kulturális programok miatt várható színes forgatag. A minőségi borokat logózott üvegpoharakba töltik, hogy az esemény emlékét kézzel fogható formában is őrizhessék a résztvevők.

Tovább az esemény weboldalára >>

Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéje (2025. szeptember 19-21.)

Szeptember 19. és 21. között a Ferenczy Múzeumi Centrum szakrális, összművészeti fesztiválján idén már ötödik éve tárják ki kapuikat a szentendrei templomok a zenei, irodal­mi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt. Az idei fellépők között a népszerű Szent Efrém Férfikar mellett koncertet ad Szvorák Katalin, Tímár Sára és zenekara, a Simplicissimus Kamarazenekar, a Gemma és a Musica Beata kórus. A fesztivál vendége lesz Bősze Ádám zenetörténész és Lackfi János költő is.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Őrségi Tökfesztivál // Őriszentpéter (2025. szeptember 19-21.)

Idén 21. alkalommal rendezik meg a mesebeli térség ünnepét: szeptember 19. és 21. között 4 helyszínen dübörög az Őrségi Tökfesztivál! Az „Őrség fővárosát” kihagyhatatlan programok pezsdítik fel: lesz délutáni mulató, latin táncház, Hiperkarma koncert, és még az Alma Együttes is Őriszentpéterre érkezik. A fesztivál legnagyobb sztárja természetesen nem más, mint az olajtök – vár a tökmagolajütés és megannyi tökös finomság, hiszen itt minden az őszi kedvencről szól, hamisítatlan őrségi vendégszeretettel fűszerezve! A színvonalas programfelhozatalról az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága és a résztvevő települések önkormányzatai kezeskednek.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Kerekdomb Fesztivál // Tállya (2025. szeptember 19-21.)

Szeptember 19. és 21. között az ősz színei a nyár pezsgésével karöltve varázsolnak fesztiválhangulatot Tállyára. A Kerekdomb Fesztiválon minden adott a kikapcsolódáshoz: a szellemi feltöltődésről könnyűzenei koncertek, irodalmi események, beszélgetések és előadások gondoskodnak. Érkezik Péterfy Bori & Love Band, a 30Y, Sisi, Vecsei H. Miklós, sőt még Ábel Anita és Szabó Simon Házastársasa is! Az aktív pihenésnek pedig Tállya környéki sétákkal és evezésekkel is hódolhattok. Látogassatok el a mesés Mailloth-kastélyba, az Evangélikus Templomba, az Alkotóházba is, és ne hagyjátok ki a gasztronómiai élményeket se!

Tovább az esemény weboldalára >>

I. Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivál (2025. szeptember 25-27.)

Történelmi pillanat egy múltidéző helyszínen: szeptember 25-én indul az első Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivál! A település 3 napon át varázsol el élményekkel: lesz borutca és pálinkaudvar, városi vigasság és Krisz Rudi-koncert is. Még az is kiderül, ki készíti a város legfinomabb pörköltjét!

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál (2025. szeptember 27.)

Szeptember 27-én kerül megrendezésre a már őszi hagyománynak számító geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál, ahol ismét nívós programokkal és előadásokkal színesített napot tölthettek el a hangulatos településen. A rendezvény fő programját természetesen a gombócverseny adja, aminek eredményét este hirdeti ki a zsűri. Mindezt számos felejthetetlen program kíséri a gyerekműsoroktól kezdve a táncbemutatóig. A fesztiválon a Parno Graszt is színpadra lép, a napot pedig egy éjszakába nyúló táncház és sramlipárbaj koronázza meg.

Tovább az esemény weboldalára >>

Szeptemberi kikapcs az országhatár mellett: