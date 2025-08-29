70+ pezsdítő őszi program és városi ünnep Budapesten 2025 szeptemberében

Beköszöntött az ősz és egy újabbat lapoztunk a naptárban, azonban ez korántsem jelenti azt, hogy a fővárosban kevesebb lenne a kikapcsolódási lehetőség, mint a nyári időszakban. Szeptemberben is színes programforgatag vár Budapesten!

„A férfi helyét senki nem firtatja a forradalomban” // Budapest Galéria (egész hónapban)

Több mint 160, 19. századi nő közös alkotása foglalja el méltó helyét a Budapest Galériában: az eredetileg 70 négyzetméteres, virágmintás szőnyeg az MTA Művészeti Gyűjtemény raktárából költözik át a kortárs kiállítótérbe. A páratlan szőnyeg jóval több, mint puszta dekorációs elem: egy valóságos emlékmű, mely egyszerre politikai állásfoglalás és összefonódó életutak lenyomata. Az egyedülálló kiállítás betekintést enged a szőnyeg történetébe, annak minden jelentésrétegével együtt, miközben 19. századi és kortárs, magyar, valamint nemzetközi alkotásokkal hasonlítja össze a remekművet.

Tovább az esemény weboldalára >>

World Unseen kiállítás // Allee Bevásárlóközpont (2025. szeptember 10-ig)

A World Unseen egyedülálló élményt nyújt a kultúra látó és látássérült rajongóinak az Allee Bevásárlóközpontban. Tíz világhírű fotós képeit nyomtatták ki a Canon különleges technológiájával, melyek megérintése kifejezetten ajánlott! A tárlat messzi vidékekre kalauzol, miközben társadalmi szempontból fontos témákba enged betekintést. Megtapinthatjátok az utolsó északi szélesszájú orrszarvúról készült képet, bepillanthattok Darko Đurić kongenitális amputációval született, világhírű úszó történetébe, és azon is elgondolkodhattok, miként lehetséges, hogy már a sarkvidéken is tűzvészek pusztítanak.

Tovább az esemény weboldalára >>

Budapest Central European Fashion Week SS26 // több helyszínen (2025. szeptember 1-7.)

Idén 16. alkalommal rendezi meg a Magyar Divat & Design Ügynökség a közép-európai régió központi divateseményét, a Budapest Central European Fashion Week-et. A mindig impozáns környezetben – ezúttal a Millenáris D épületében és a Nemzeti Táncszínházban – tartott színvonalas eseményen mutatják be legújabb kollekcióikat és bámulatos ruhakölteményeiket a legismertebb magyar és régiós tervezők, valamint a feltörekvő tehetségek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Millenáris Zenei Piknik Neked (2025. szeptember 3.)

Hangolódjunk közösen az őszre és engedjük el a nyári napokat a Millenáris varázslatos környezetében. A Millenáris Zenei Piknik Neked koncertsorozat fellépői szeptember 3-án a MÁV Szimfonikus Zenekar lesznek, akik mesés zenei játéka garantáltan mindenkit elvarázsol ezen a szabadtéri eseményen.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Schmack kvartett lemezbemutató // Opus Jazz Club (2025. szeptember 3.)

Hagyománytörő jazz, vibráló hip-hop és fülbemászó popdallamok eklektikus keveréke: szeptember 3-án lehull a lepel a Schmack kvartett albumáról! Az In Love bemutatójának az Opus Jazz Club ad otthont, a lemez az érzelmek végtelen árnyalataiban barangolva tesz hitet a szenvedély és az alkotás mellett.

Tovább az esemény weboldalára >>

Autósmozi a hegyvidéken // Böszörményi út (2025. szeptember 5.)

Szeptembertől újraélhetjük a múltat és kipróbálhatjuk a ’80-as évek népszerű randiprogramját, az autós mozit. Szeptember 5-én a Moszkva tér című film lesz terítéken, így érdemes bekészülni a nasikkal és begurulni a Böszörményi úti parkolóba egy kellemes esti filmvetítésre.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bakáts Feszt // Bakáts tér (2025. szeptember 5-7.)

Idén 10. alkalommal pezsdül fel Ferencváros ikonikus tere: szeptember 5. és 7. között ingyenes programokkal csábít a Bakáts Feszt a 9. kerület szívébe. A Csaknekedkislány, a MÁV Szimfonikus Zenekar és még sok más előadó érkezik a nagyszínpadra, a gyerekek kacagásáról pedig megannyi családi program és Kalap Jakab is gondoskodik. Izgalmas kiállítások, helytörténeti séták és irodalmi beszélgetések miatt is érdemes lesz a Bakáts térre látogatni!

Tovább az esemény weboldalára >>

35. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál (2025. szeptember 5-7.)

Az idén 35. alkalommal megrendezésre kerülő Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál színes programkavalkádja zseniális hétvégi kikapcsolódásnak ígérkezik. Érdemes ellátogatni Budapest Bornegyedébe szeptember 5-7. között, ahol több helyszínen kihagyhatatlan koncertek és a legjobb pincészetek isteni borai és pezsgői várnak.

Tovább az esemény weboldalára >>

Zugló 90. szülinapi buli // Városliget (2025. szeptember 6.)

Zugló 90. születésnapja alkalmából szeptember 6-án egy felejthetetlen jubileumi buli keretében a Városligetbe gyűlik a kerület apraja-nagyja. A rendezvényen finom ételekkel, mesejátékkal, koncertekkel, workshopokkal, fotókiállítással és programok sokaságával várják az ünnep iránt érdeklődőket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

RÓTH160: Nyit a múzeum! // Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény (2025. szeptember 6.)

Szeptember 6-án ismét megnyitja kapuit a nyári zárvatartás után a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény, amely keretében egész nap ingyenesen látogathatók kiállításai. Ezen felül tárlatvezetésekkel, családi alkotóműhellyel és az este folyamán koncertekkel is várnak! És ez még csak a kezdet, a nyitás a RÓTH160 emlékév első nagy eseménye, de később további izgalmas programok várhatók.

Tovább a Facebook-eseményre >>

200 éves pesti mesék // Március 15. tér (2025. szeptember 6.)

Szeptember 6-án nem akármilyen vezetett séta keretében tehettek időutazást. Ha mindig is érdekelt, vajon mi maradt fenn az utókornak az ódon pesti belvárosból, akkor ezt a programot nektek találták ki! Pest legrégebbi épületei nyílnak meg ezen a napon a nagyérdemű előtt és mutatják meg elfeledettnek hitt mindennapi történeteiket. A sétán egy vendéglő, egy bérház, egy templom, egy kaszárnya, illetve egy palotából lett bordélyház ajtajain léphettek be ezúttal.

Tovább az esemény weboldalára >>

ÖrkényKert // Madách tér (2025. szeptember 6.)

Mint minden évben, idén ősszel is zöldbe borul egy napra a Madách tér: szeptember 6-án újra ÖrkényKert! Az Örkény István Színház nagysikerű rendezvénye ezúttal is kulturális oázissá varázsolja, és színes programokkal – jógával, gyerekprogramokkal, koncertekkel, játékokkal – tölti meg a belvárosi teret.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Pozsonyi Piknik // Újpesti rakpart (2025. szeptember 6.)

Ha ősz, akkor Pozsonyi Piknik! Újlipótváros „kulturális falunapja” szeptember 6-án színházi kitelepülésekkel, zenei csemegékkel és vásári forgataggal csap fergeteges színházi ünnepet az Újpesti rakparton. A fesztivál nem titkolt célja, hogy a magaskultúra szellemében kínáljon páratlan ínyencségeket az egész család számára. Ki ne hagyjátok a főváros színes-szagos, művészeti ünnepét – hiszen a Pozsonyi Piknik az a hely, ahol a kultúra otthonra lel!

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Cigány Zenészek Éjszakája // Mátyás tér (2025. szeptember 6.)

Immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre az ingyenes Cigány Zenészek Éjszakája. Szeptember 6-án 15:00-től 22:00 óráig változatos műfajokban hallgathatunk lebilincselő produkciókat a kerületben élő roma muzsikusok jóvoltából, emellett értékes nyereményekre is szert tehetünk a tombolahúzáson.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Sálom utca // Csányi utca (2025. szeptember 7.)

A Sálom utca kortárs zsidó kulturális és művészeti fesztiváljánál jobb programot nem is találhatnánk az Európai Zsidó Kultúra Napján! Szeptember 7-én a Csányi utcát installációk és programok pezsdítik fel: a gyerekeket kvízjáték, gyerekkert és meseolvasás, míg a nagyobbakat irodalmi szalon, Veiszer Alinda színházkibeszélője és még tárlatvezetés is várja 10 és 18 óra között. Próbáljátok ki a héber kalligráfiát, és a füzetkötést se hagyjátok ki!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Zsidó Kulturális Fesztivál // több helyszínen (2025. szeptember 7-18.)

Szeptember 7. és 18. között immár 27. alkalommal szól a vastaps a zsidó kultúra legkiválóbb képviselőinek – idén is vár a Zsidó Kulturális Fesztivál! A zsinagógák hazai és nemzetközi előadók koncertjeitől, színházi előadásoktól, irodalmi estektől, talk show-któl lesznek hangosak. Ezt kár lenne kihagyni!

Tovább az esemény weboldalára >>

Budapesti Nemzetközi Csellóverseny // Filharmónia Magyarország (2025. szeptember 8-14.)

Ismerjétek meg a világ legjobb fiatal csellistáit, és éljétek át a versenyek izgalmát, miközben mesés dallamokban lubickoltok egy lélegzetállító helyszínen! Mindezt a Filharmónia Magyarország Budapesti Nemzetközi Csellóversenyének fináléján, szeptember 8-tól 14-ig, a Zeneakadémián tehetitek meg. A grandiózus versenyre 135 csellista jelentkezett a világ különböző tájairól, ám ide már csak a legjobbak kerülhettek be. A tehetségekre három forduló vár: az elődöntőben szólóban és zongorával játszanak, a középdöntőben ismert csellóversenyek lesznek terítéken, míg a döntősöknek a csellóirodalom legnehezebb darabjaival kell majd megbirkózniuk. Csillogó szemű tehetségek, muzikális izgalmak és a legújabb zenei trendek – ezt a megmérettetést igazán kár lenne kihagyni! (x)

Tovább az esemény weboldalára >>

John Maus koncert // Akvárium Klub (2025. szeptember 9.)

A szintipopot és a jeges minimalizmust összegyúró John Maust kísérleti zenéje miatt gyakran nevezik retro-futuristának. A különös zenészt legutóbb tavaly hallhattuk az A38-on, most pedig a rajongók nagy örömére szeptember 9-én az Akvárium Klubba is elhozza autentikus, látomásos, filmszerű dallamait.

Tovább az esemény weboldalára >>

Mozart-expedíció // Müpa (2025. szeptember 9-13.)

Vajon miért ejt rabul mindenkit még ma is Don Juan? A legendás nőcsábász titkaira a Budapesti Fesztiválzenekar és a Müpa közös minifesztiválján derül fény. A Mozart-expedíció szeptember 9. és 13. között opera- és táncelőadások, irodalmi programok és filmek mentén rántja le a leplet a szoknyavadászról.

Tovább az esemény weboldalára >>

Budapest Borfesztivál // Budavári Palota (2025. szeptember 11-14.)

Búcsúztassátok méltóképp a nyarat, és koccintsatok az őszre a Budavári Palotában, hazánk legelőkelőbb borfesztiválján! Szeptember 11. és 14. között mindezt kulturális kalandokkal fűszerezve, a Budapest Borfesztivál pompájában élvezhetitek. Az esemény 4 napon át csábítja a bor szerelmeseit finom borok, kifinomult gourmet fogások, lágy dallamok, pop up kóstolók és szakmai ínyencségek sokaságával, valamint Dunai panorámás naplementével a lehengerlő palotába.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Kraft Sörfesztivál // Dürer Kert (2025. szeptember 11-14.)

A Kraft Sörfesztivál keretében hazai és nemzetközi sörfőzdék különlegességeit kóstolhatjuk végig a Dürer Kertben szeptember 11. és 14. között. A malátakedvelők egyik kedvenc, laza hangulatú sörünnepén a hangulathoz illő ingyenes koncertek és a finomságokat kínáló food truckok sem maradnak majd el.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Józsefvárosi Jazzfesztivál // Rákóczi tér (2025. szeptember 12.)

Szeptember 12-én immár 5. alkalommal dobogtatja meg semmihez sem fogható zene Józsefváros szívét. A Rákóczi téri fesztivál a jazz hagyományai előtt tiszteleg, miközben új irányzatokat is megvillant a vájtfülű érdeklődők számára. Már jól ismert nevek és fiatal tehetségek gondoskodnak róla, hogy a Józsefvárosi Jazzfesztivál ingyenes programjain minden korosztály belekóstolhasson a páratlan műfaj ízébe – ráadásul szabadtéren!

Tovább a Facebook-eseményre >>

XVIII. Nagy Sportágválasztó és Hangszerválasztó (2025. szeptember 12-13.)

Szeptember 12–13-án 9 és 17 óra között több mint 100 sportág és 25 hangszer kipróbálására nyílik lehetőség Kőbányán. A kétnapos, ingyenes esemény nemcsak sportolni vagy zenélni vágyóknak szól, hanem azoknak is, akik keresik a hivatásukat, hobbijukat, vagy csak élményeket gyűjtenének. A pénteki nap délelőttje főként az óvodás és iskolás csoportoknak kedvez, délután és szombaton pedig a családoké és az egyéni látogatóké a főszerep. A rendezvény hangulatát sportági bemutatók, zenei koncertek és egy különleges lehetőség teszi még felejthetetlenebbé.

Regisztráció >>

Öböl x Reflektor // Kopaszi-gát (2025. szeptember 12-13.)

Szeptember 12-én és 13-án érkezik az ősz egyik legjobb, nemzetközi és hazai ínyencségeket felvonultató kollaborációja: a Dürer Kert és a BudaPart közös szervezésében Co Lee, Elucid és Gently da Spittah’ után a Mogwai, a Makrohang, a Törzs és Kathryn Joseph töltik meg zenével a varázslatos Kopaszi-gátat.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Fiksz Iparművészeti Fesztivál // Petőfi Irodalmi Múzeum (2025. szeptember 12-14.)

Ilyet még nem látott az ország: jön az első Iparművészeti Fesztivál! A Független Iparművészeti Kortárs Szalonnak hála szeptember 12. és 14. között minden érzékszervre ható kulturális ünnep veszi kezdetét, a Petőfi Irodalmi Múzeumot kívül-belül birtokba veszi közel 100 iparművész lehengerlő alkotása.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Újpesti BorVíkend (2025. szeptember 12-14.)

Idén is elstartol az Újpesti BorVíkend, a kerület egyik legjobban várt eseménye. Szeptember 12. és 14. között a Szent István teret ebből az alkalomból jobbnál jobb borászatok és pincészetek lepik el, de a kellemes hangulatról, a zenei aláfestésről és a finom falatokról ugyanúgy nem kell lemondanunk.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

ENNYIKE? – 25. ARC közérzeti kiállítás (2025. szeptember 12. – október 12.)

Immáron 25. éve kerül megrendezésre az ország legnagyobb közérzeti kiállítása, az évről évre gondolatok, beszélgetések és viták százait elindító ARC óriásplakát-tárlata, amely jól megszokott helyszínen, a Bikás parkban mutatja be szeptember 12. és október 12. között az év legizgalmasabb, társadalmi folyamatokat boncolgató plakátműveit. Az Ennyike? alcímet viselő idei kiállítás alkotásai mind azt a kérdést járják körbe, hogy hova jutott 25 év alatt Magyarország.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budavári Fesztivál // Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont (2025. szeptember 13.)

Szeptember 13-án érkezik az első Budavári Fesztivál, amely főként az I. kerületi lakosoknak hivatott teret adni a találkozásra, akik számára a belépés ingyenes. Az Irie Maffia, a Pély Barna Band és a Gönczi Gábor és a Smile Rock Circus koncertek garantáltan emlékezetessé teszik a debütáló fesztivált.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Wekerlei Garázsvásár Fesztivál // Wekerletelep (2025. szeptember 13.)

Kincsvadászok, figyelem! Szeptember 13-án megnyitja kapuit a Wekerlei Garázsvásár Fesztivál, hogy bejárhassátok a 19. kerület különleges garázsait, kertjeit és házikóit, na meg persze, hogy váratlan zsákmányokra vadászhassatok. A garázsvásári forgatagban bármi felbukkanhat a plüsspapagájtól a teáskannáig – talán épp ezekre a kincsekre vágytok! Ráérős nézelődésre hív Wekerle, a séta közben pedig gofrival, málnaszörppel, kávéval is töltődhettek.

Tovább az esemény weboldalára >>

Secret Market // Széchenyi Gyógyfürdő (2025. szeptember 13.)

Szeptember 13-án megnyitja kapuit a kellemes hangulatú dizájn vásár, a Secret Market, ahol különböző tervezők termékeit csodálhatjuk és vásárolhatjuk meg. Egyszerre gyönyörködhetünk a csodálatosan megmunkált és elkészített tárgyakban, valamint az impozáns Széchenyi Gyógyfürdőben.

Tovább az esemény weboldalára >>

Giliszta Fesztivál // Humusz Ház (2025. szeptember 13.)

Különleges rendezvényre invitál a Humusz Szövetség szeptember 13-án! A Giliszta Fesztivál edukatív jellegű, családias minifesztivál, ahol a középpontban a fenntarthatóság áll. A Humusz Házban élőzenei aláfestéssel várnak, megtanulhatjuk a komposztálás csínját-bínját, részt vehetünk különböző játékokban és izgalmas beszélgetésekben, de az ételmentés fontosságáról is tanulhatunk.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Helytörténeti séta Budafokon // Kísérleti Lakótelep (2025. szeptember 13.)

Szeptember 13-án szombaton 10 órától különleges séta keretében ismerkedhettek meg a budafoki Kísérleti Lakótelep történetével. A 10 órakor kezdődő helytörténeti sétát Vukoszávlyev Zorán építészmérnök vezeti és mutatja be ezt a sokak által utópikus kísérletnek vagy épp meg nem értett modellnek tartott lakótelepet. A sétán szerencsére nem maradnak megválaszolatlanul olyan kérdések, mint hogy mi hozta létre ezt a különleges építészeti és szociológiai modellt?

Tovább a Facebook-eseményre >>

Fonó30 Jubileum: Táncházak Éjszakája nyitótánc // Fonó Budai Zeneház (2025. szeptember 13.)

Idén 30 éve, hogy megkezdte működését a Fonó Budai Zeneház, amely jubileumi eseménysorozatának része szeptember 13-án a Táncházak Éjszakája alkalmából megtartott nyitótánc és hajnalig tartó mulatság. Az est folyamán különleges zenekarok és közös tánc várja az érdeklődőket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Csillaghegy a mi kis falunk // Mátyás király út (2025. szeptember 13.)

A szeptember 13-át már most érdemes beírni a naptárba, ekkor rendezik meg ugyanis Óbuda várva várt eseményét, a Csillaghegy a mi kis falunk utcabált. Ingyenes koncertek, bűvészbemutató, hagyományőrző táncbemutatók, de Csillaghegy tortájának megkóstolása is felejthetetlen élménynek ígérkezik.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Látogatás a Csekonics-palotában (2025. szeptember 13., 20.)

Szeptember 13-án és 20-án az Imagine vezetett sétájának résztvevői előtt szélesre tárja ajtajait a lélegzetállítóan szép Csekonics-palota. Aki járt már itt, soha nem feledi a semmihez sem fogható látványt, a mesteri részleteket és a terek elegáns könnyedségét. Ezen a két napon lehetőség lesz elmerülni az épület rejtelmeiben a félóránként induló 90 perces séták során, ahol egykor fényűző estélyek, manapság pedig hollywoodi filmforgatások zajlanak.

Tovább az esemény weboldalára >>

A testőr // Centrál Színház (2025. szeptember 13., 14., 18., 27.)

Az ismert színésznő egy fess testőrtisztre vágyik – ez pedig a közönség rekeszizmait is próbára teszi! A Centrál Színházban Schmied Zoltán bújik egyenruhába, hogy szeptember 13-án Balsai Mónival, Györgyi Annával és még több színművésszel karöltve Budapesten is bemutassák Ujj Mészáros Károly friss rendezését, A testőrt. Molnár Ferenc imádott komédiájában összekuszálódott szerelmi szálakból, bonyodalmakból, finom iróniából, na meg persze gondolatébresztő jelenetekből biztosan nem lesz hiány – a derűs történet még 115 évvel az ősbemutatója után is garantáltan elvarázsolja a nézőket a Centrál Színházban.

Tovább az esemény weboldalára >>

Ars Sacra Fesztivál // több helyszínen (2025. szeptember 13-21.)

Szeptember 13. és 21. között csodás templomok, múzeumok, galériák és közösségi terek falai zenétől, inspiráló gondolatoktól, irodalomtól és képzőművészettől lesznek hangosak. Az Ars Sacra Fesztivál idén is több száz ingyenes programmal teremti meg a belső elcsendülés és a művészet páratlan harmóniáját.

Tovább az esemény weboldalára >>

Családi Mozgásfesztivál // Puskás Aréna (2025. szeptember 14.)

Szeptember 14-én, vasárnap egy élményekkel, vidámsággal és mozgással teli nap vár a kicsikre és nagyokra a Puskás Aréna Nyugati parkjában. Lehetőség nyílik tollasozásra, átélhetjük a trükkös biciklik tekerésének vidám kihívásait, a vívósisakból való kitekintés élményét, a fitball-torna pozitív energiáját, a másodpercek pörgését futás közben, a szabadtéri kondipark eszközeinek sokszínűségét, a síelést kora ősszel és a kilátást az egyensúlyteknős tetejéről. A Szerencsejáték Zrt. által támogatott eseményen a család minden tagja több mint 100 mozgásforma közül válogathat.

Tovább az esemény Facebook- oldalára >>

Makers’ Market // Fény utcai Piac (2025. szeptember 14.)

A Makers’ Market nem csupán egy kézműves vásár, hanem az igazi aktív kikapcsolódás színhelye. Szeptember 14-én megtelik a Fény utcai Piac kilencven hazai alkotó termékeivel, így 10:00 és 17:00 óra között kedvünkre válogathatunk a szebbnél szebb tárgyak közül és közben jót társaloghatunk a tervezőkkel. A helyszínen finom kávéval, péksüteményekkel és fülbemászó zenékkel teszik teljessé az élményt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Sóletfesztivál // Városháza Park (2025. szeptember 14.)

Szeptember 14-én semmihez sem fogható, fűszeres illatmámor lengi be Budapest szívét: jön a 9. Sóletfesztivál! A Zsinagógák Hete egyik legjobban várt programja ezúttal a Városháza Parkban kerül megrendezésre, ahol nagykanállal falhatjátok a zsidó hagyományok és közösségi élmények sokaságát – na meg persze a mennyei sóletvariációkat. A különleges gasztroünnepen neves Sólet Nagykövetek – többek között Sváby András és Ungár Anikó – is tiszteletüket teszik!

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

4:12 // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2025. szeptember 14., 29.)

Ahogy azt már megszokhattátok, a Loupe idén ősszel sem hagy titeket gondolatébresztő színházi élmények nélkül. A független színházi társulás szeptemberben James Fritz provokatív drámáját is elhozza a Marczibányi Téri Művelődési Központ deszkáira: a 4:12 felkavaró története az online világ sötét oldalát jeleníti meg egy középiskolás fiú példáján keresztül. Lengyel Tamás, Gryllus Dorka, Váradi Gergely és Trill Beatrix ezúttal a digitális kor erkölcsi dilemmáit, a szülői felelősség és a sérülékeny személyes tér kérdéseit feszegetik – Horváth János Antal rendezése ennél aktuálisabb nem is lehetne.

Tovább az esemény weboldalára >>

Páratlan előadások szeptemberre:

Őszi Országos Bringás Reggeli (2025. szeptember 16.)

A biciklizést népszerűsítő Bringázz a munkába! kampány keretében a Magyar Kerékpárosklub idén is bringás reggelivel és uzsonnával, valamint számos izgalmas kihívással készül a vállalkozó szelleműeknek. Szeptember 16-án érdemes lesz elővenni a biciklit és némi tekeréssel indítani és zárni a napot.

Tovább az esemény weboldalára >>

Budapesti Klasszikus Film Maraton // több helyszínen (2025. szeptember 16-21.)

Szeptember 16. és 21. között Budapesti Klasszikus Film Maraton! A Nemzeti Filmintézet 8. alkalommal rendezi meg a fesztivált, ezúttal a mozi 130. évfordulóját ünnepelve. A jeles alkalomra tíz frissen restaurált filmmel is készültek: A szabadság és játékosság jegyében – Makk Károly 100 válogatás méltó emléket állít a magyar filmművészet meghatározó egyéniségének. Színészóriások játékán ámulhatunk a Liliomfi felújított vetítésén, sőt, A napfény íze restaurált képkockái is a műsor részét képezik. Joes Eszterhas hat merész alkotását is megtekinthetjük – köztük az Elemi ösztönt és a Flashdance-t is. A lehengerlő filmmaratonon még a Lumière-fivérek alkotásai is reflektorfénybe kerülnek! Hollywood csillaga, Ingrid Bergman és Roberto Rossellini olasz rendezőlegenda kasszasikereit, David Cronenberg, illetve a Gaumont ikonikus filmjeit is elcsíphetjük. Lebilincselő felvételekből idén sem hiány!

Tovább az esemény weboldalára >>

Gyilkos vacsora a Zazieban (2025. szeptember 18.)

Készen álltok az ádáz gyilkos leleplezésére? A Zazie Bistroban különleges vacsoraélményre invitálnak, ahol az asztal körül gyilkosok, nyomozók és ártatlanok ülnek. Az izgalmas nyomozós játék és az ahhoz elfogyasztott mennyei koktélok felejthetetlenné teszik az estét!

Tovább a Facebook-eseményre >>

OMÉK – Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár // Hungexpo (2025. szeptember 18-21.)

Szeptember 18. és 21. között fergeteges agrárszakmai programok és családi élmények költöznek a Hungexpóra: 82. alkalommal nyitja meg kapuit az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár, hogy az agrárszektor legégetőbb kihívásait vitassa meg, bepillantást engedve a vidék nyüzsgő mindennapjaiba. Ott lesz mindenki, aki számít: termelők, élelmiszergyártók, sőt még a legmodernebb agrárgépek is képviseltetik magukat. Az OMÉK-ra természetesen Közép-Európa legnagyobb termelői vására is visszatér. Az eseményt kultúrprogramok is színesítik: zenekarok, tánccsoportok szórakoztatják a nagyérdeműt, még divatbemutatóra is sor kerül. Betekintést nyerhettek a Nemzeti Értéktár kincseibe is: reflektorfényben a tokaji aszú, a gyulai kolbász, a karikás ostor! A gasztroutcában és a MentesFeszten mennyei étkekből sem lesz hiány. Ki ne hagyjátok a Kárpát-medence régi mesterségeinek feltérképezését sem! (x)

Tovább az esemény weboldalára >>

Klarissza séta // Óbuda (2025. szeptember 19.)

Szeptember 19-én az Ars Sacra Fesztivál keretében látogatást tehettek az óbudai klarissza kolostor és templom romjainál, ahol egyúttal közelebbről is megismerhetitek az óbudai klarisszák történetét, az alapító, Piast Erzsébet királyné hosszú életének titkait és mecénási tevékenységeit. Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött, 90 percet felölelő sétán azt is megtudhatjátok, miért nem engedélyezte Zichy Péter az apácák visszatelepülését Óbudára 1712-ben.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Utcáról lakásba! Egyesület támogatói buli // Dürer Kert (2025. szeptember 19.)

A hajléktalanságban és lakhatási szegénységben élőket segítő szervezet áldozatos munkáját egy belépő megvásárlásával is támogathatjuk – ráadásul nagyszerű buli van kilátásban szeptember 19-én a Dürer Kertben, ahol többek között színpadra áll a Kiscsillag és a Slow Village is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Corvin Mozi Éjszaka (2025. szeptember 19.)

Egy éjszaka, 6 terem, 30 film: szeptember 19-én megismételhetetlen, éjjeli mozikaland veszi kezdetét a Corvin Moziban! A különleges filmünnepen az elmúlt év kasszasikerei kerülnek vászonra – akár lemaradtatok valamelyikről, akár újranéznétek a kedvenceiteket, csatlakozzatok a páratlan moziélményhez!

Tovább az esemény weboldalára >>

Kertvárosi Vigasságok // Erzsébet-liget (2025. szeptember 19-21.)

Augusztus 19. és 21. között ismét fesztiváli hangulatba borul az Erzsébet-liget és kezdetét veszi a hagyományos háromnapos mulatság. A Kertvárosi Vigasságok kiemelkedő fellépőinek, az ingyenes gyerekprogramoknak, a vidámparknak és színpadi programoknak köszönhetően a kikapcsolódás garantált!

Tovább a Facebook-eseményre >>

5. eSzínház Fesztivál (2025. szeptember 19-28.)

Mi történik, ha a színház kilép a jól megszokott falak közül, és beköltözik az otthonunkba? Szeptember 19. és 28. között bárki megtapasztalhatja: indul az 5. eSzínház Fesztivál, ahol a magyar színházi élet kiemelkedő előadásai egy kattintással elérhetők lesznek bárhol, bármikor! A programban többek között a Katona József Színház, a Vígszínház, a Győri Nemzeti Színház, és az Örkény István Színház produkciói szerepelnek. Többek között a Tóték, a Szentivánéji álom, az Úri muri, a Szaturnusz Gyűrűje, de a kisebbek közönségkedvence a Lúdas Matyi előadás is képernyőre kerül, melyek egyedi jegy vagy bérlet váltásával is megtekinthetők.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Hello Piac // Erzsébet tér (2025. szeptember 20.)

Kihagyhatatlan dizájnvásárra invitál az ingyenes Hello Piac, ahol kiváló minőségű, dizájnerek által készített ruhák, ékszerek, táskák, kiegészítők és egyéb kincsek között válogathatunk. Az ilyen egyedülálló darabok akár egy egész életen át elkísérnek, szeptember 20-án tehát irány az Erzsébet tér!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Nyit a Time Out Market // Corvin Palace (2025. szeptember 20.)

Budapesten, a Blaha Lujza téren nyitja meg kapuit még az idén a Time Out Market Budapest. A különleges piactér a történelmi Corvin Áruház első emeletén vonultatja majd fel lenyűgöző kínálatát, mindenki számára biztosítva a kulturális programokkal megtoldott gasztronómiai kalandok élményét. A helyszínen 11 konyha, három bár, öt rendezvényhelyszín és mintegy 540 ülőhely gondoskodik majd arról, hogy az ide érkezők megízlelhessék és megtapasztalhassák Budapest és a környező régió legjavát. Az egyedi koncepcióval életre hívott piactér állandó szereplőiről már le is hullt a lepel. A gasztronómiai élményekről az Anyukám Mondta, a Pingrumba, a 101 Bistro, a Szaletly, a CANTEEN by Pesti István, a Casa Christa, a Tuning Burger, a Bigfish, a M’EAT by Rácz Jenő, a LIRA by Essência Restaurant, a Hai Nam Pho, míg az italkínálatról a Dreher Tanksör, a Wines of Hungary és az Absolut fog gondoskodni.

Tovább az esemény weboldalára >>

Veszedelmes viszonyok nyomában // Károlyi utca (2025. szeptember 20.)

Szeptember 20-án, szombaton a főváros évszázados történetének csalárd titkaira derül fény. A Korzózz Velünk! vezetett sétáján ezúttal a tiltott szerelmekre, a hűtlenségre, áruló barátokra és a bűnös kapcsolatokra vetül a rivaldafény. A belvárosi sétán időutazás keretében kaphattok választ olyan kérdésekre, mint hogy kivel töltötte utolsó szabad éjszakáját az első miniszterelnök, hogy szabad-e gyilkos családba nősülni és hol élt vajon Pest Rózsája?

Tovább az esemény weboldalára >>

Csinnadratta – Utcaszínházi délután // Csobánka tér (2025. szeptember 20.)

Szeptember 20-án gyerekek zsivaja tölti meg a délutánt a III. kerületi Csobánka téren, ahol a Csinnadratta – Utcaszínházi délután keretében végeláthatatlan mókában lesz része kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Többek között pezsdítő szabadulójátékok, gólyalábas műsor, bábszínház és a cirkuszi műsor is vár!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Évadnyitó koncert a Karmelitában (2025. szeptember 20.)

A Karmelitában igazán megadják a zenei évadnyitás módját: a páratlan helyszínen szeptember 20-án Várdai István és a Liszt Ferenc Kamarazenekar évadnyitó koncertjében merülhetünk el. Az érzelmek sokszínűségét ünneplő muzsikát Cakó Ferenc a világon egyedülálló, zenére komponált homokanimációja kíséri.

Tovább az esemény weboldalára >>

Kerala Dust koncert // Akvárium Klub (2025. szeptember 20.)

A Kerala Dust a pszichedelikus rock, a blues és a techno örvénylő keverékét játssza, változatos és lüktető világot teremtve zenéjével. A zenekar legutóbb a DAAD-on adott emlékezetes koncertet, szeptember 20-án pedig az Akvárium Klubba térnek vissza, ahol legújabb dalukat, a Bellt is eljátsszák.

Tovább az esemény weboldalára >>

Csak a Mentes Őszi Fesztivál // MOM Sport (2025. szeptember 20-21.)

Szeptember 20. és 21. között megnyílik az ételérzékenyek Mekkája a MOM Sportban! A Csak a Mentes Őszi Fesztiválon számtalan mentes terméket kóstolhatunk meg, idén főszerepben a gluténmentes péktermékek lesznek, de emellett laktóz-, cukormentes és vegán termékek is szerepelnek a kínálatban. Az eseményt érdekes előadások, látványfőzések és tombolahúzás is színesíti.

Tovább a Facebook-oldalra >>

Építészet Éjszakája (2025. szeptember 20-21.)

Az Építészet Éjszakája remek lehetőséget nyújt arra, hogy új szemüvegen át csodálhassátok meg Budapest építészeti remekműveit. A rendezvény szeptember 20. és 21. között fedi fel a főváros eddig ismeretlen arcát: „stílus séták”, titkos épületbejárások, makettkiállítás és persze gyerekprogramok is a felejthetetlen kaland részét képezik. Sőt, még színészek, alkotók is körbevezetnek kedvenc zugaikban – az is lehet, hogy új törzshelyre bukkantok!

Tovább az esemény weboldalára >>

Mini Chili Fesztivál // Szimpla Kert (2025. szeptember 21.)

A csípős ízek rajongóinak érdemes beírni szeptember 21-ét a naptárba, nehogy lemaradjanak egy valóságos gasztrokalandról! A Mini Chili Fesztiválon megtapasztalhatjuk, hogy mennyiféleképpen lehet a chilit felhasználni a különböző ételekhez és hogyan lehet belecsempészni kézműves termékekbe. Kipróbálhatjuk a különleges csípős szószokat, fűszereket és street food falatokat, ebéd időben pedig egy jótékonysági ebéden is részt vehetünk.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szapora Banda // Magyar Zene Háza (2025. szeptember 21.)

A Magyar Zene Házánál szeptember 21-én egy ígéretes, feltörekvő formáció szabadtéri koncertjét élvezhetjük. A hattagú Szapora Banda 2024-es megalakulása óta elképesztő odaadással viszi az autentikus magyar népzene hírét – a legcsodásabb tájegységek szebbnél szebb, fülbemászó dallamain keresztül.

Tovább az esemény weboldalára >>

Olvas a színház! // 6SZÍN (2025. szeptember 21.)

Egy könyvmoly, egy színház és egy könyvkiadó találkozásából csak jó dolog sülhet ki – mint például az Olvas a színház! Tóth Maja könyvklubjának vendége szeptember 21-én Für Anikó lesz, akivel a 6színben együtt igyekszik kideríteni, miben segíthet egy jó történet és hogy mit olvasnak a színművészek.

Tovább az esemény weboldalára >>

Budapest Coffee Week // több helyszínen (2025. szeptember 22-28.)

A Budapest Coffee Week idén szeptember 22. és 28. között várja a főváros sokszínű kávékultúráját megismerni vágyó ínyenceket, szakmabelieket és mindazokat, akik szeretnek új ízeket felfedezni. A kávénak szentelt hét során a főváros legjobb kávézói, pörkölői és baristái különleges kóstolókkal, workshopokkal, limitált kiadású kávés italokkal és egyedi programokkal várják a kávék szerelmeseit. A látogatók egyúttal bepillanthatnak a kávékészítés kulisszái mögé és megismerhetik a fenntartható kávéfogyasztás alapjait is. A „Kávéútlevél” ráadásul nemcsak végigvezeti a résztvevőket a legizgalmasabb helyszíneken: segítségével fantasztikus kávés élményeket gyűjthetnek majd a pecsétek mellett, amikkel értékes nyereményekért szállhatnak ringbe. Ha a nagyszerű kávék mellett közösségi élményre is vágytok, jó, ha tudjátok, hogy ezen a héten szakmai beszélgetések, pörkölőlátogatások és kávés workshopok éppúgy várnak majd rátok.

Tovább az esemény weboldalára >>

Legendák Ligája // Zeneakadémia (2025. szeptember 25.)

A Zeneakadémia szeptember 25-én túlvilági fénybe burkolózik: a Legendák Ligája sorozat nyitókoncertjén két romantikus lélek, Sibelius és Csajkovszkij testamentumát eleveníti meg a Danubia Zenekar. Végrendeletek, ars poeticák, túlvilági üzenetek – csak úgy árad majd a rejtély és a szentség varázsa a levegőben.

Tovább az esemény weboldalára >>

Kutatók Éjszakája (2025. szeptember 26-27.)

Ősszel a tudományok különleges világába is belekóstolhattok: szeptember 26. és 27. között országszerte több száz helyszínen vár a Kutatók Éjszakája! A rendezvényen szórakoztató előadások, látványos kísérletek, laborlátogatások és játékos foglalkozások által ismerkedhettek meg a legfrissebb tudományos eredményekkel, miközben bepillantást nyerhettek a kutatók lebilincselő munkájába. Kihagyhatatlan kaland kisgyerekeknek, diákoknak és felnőtteknek is!

Tovább az esemény weboldalára >>

Októberfeszt a Margitszigeti Gasztro Sétányon (2025. szeptember 26-28., október 2-4.)

Ha életre szóló őszi kalandokat szereznétek, a Margitszigeti Gasztro Sétánynál jobb helyet keresve sem találtok. Idén ráadásul egy csipet Németország is a sétányra költözik: szeptember 26. és 28., valamint október 2. és 4. között Oktoberfest a Margitszigeten! Lesz minden, ami az igazi bajor bulihoz szükséges: sült kolbász és friss perec illata a levegőben, több mint 30-féle csapolt sör az itallapon és autentikus bajor zenekarok a színpadon. Hamisítatlan bajor sörfesztivál-élmény, mely az ősz legnagyobb gasztrobulijának ígérkezik!

Tovább az esemény Facebook-oldalára>>

World Press Photo kiállítás // Biodóm (2025. szeptember 26. – november 9.)

Budapest ismét a világ legjobb sajtófotóinak ad otthont, hiszen szeptember 26-án nyílik meg a World Press Photo 2025 kiállítás, amely a nemzetközi fotóriporteri szakma legelismertebb és legmeghatározóbb tárlata. A World Press Photo 1955 óta minden évben díjazza a legerősebb, leginformatívabb és leginspirálóbb fotóriportokat. November 9-ig a Biódomban tekinthetjük meg a legmegrázóbb és leginspirálóbb képeket a háborúról, a válságról és az emberi kitartásról.

Bővebb infó >>

Eötvös 10 – Kultúrházak éjjel-nappal // Eötvös 10 Művelődési Ház (2025. szeptember 27.)

Az Eötvös 10 Művelődési Ház is csatlakozik idén szeptember 27-én a Magyar Népművelők Egyesülete által szervezett Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz, melynek célja ösztönözni, hogy minél többen részesei lehessenek a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek. Ezen a napon 16 órától másnap hajnali fél 5-ig különböző Matrix-szal kapcsolatos programokon vehetünk részt kezdve a film vetítésétől, sokszínű előadásokon át kvízjátékokig.

Tovább az esemény weboldalára >>

José Gonzalez koncert // Müpa (2025. szeptember 27.)

A kétezres évek svéd popzenei hullámának az indie pop és a bossa nova jegyeit is felmutató stílusáról és filozofikus dalszövegeiről ismert dalszerző-énekese szeptember 27-én a Müpában ad szólókoncertet, ahol fingerstyle gitárjátékával és lágy, bensőséges énekstílusával kápráztatja el a közönséget.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Winelovers 100 Nagykóstoló // Corinthia Budapest (2025. szeptember 27.)

Szeptember 27-én debütál a Winelovers 100, a 100 legjobb magyar bort felvonultatva a 2025-ös évadban. Az eseményen részt vesz több mint 100 kiállító, megkóstolhatjuk a legjobb 100 bort és további tételeket, amelyek szintén a legkiválóbb minőségűek, emellett lesz tombolasorsolás és ingyenes pop-up előadások is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

LokoPiknik // Magyar Vasúttörténeti Park (2025. szeptember 27-28.)

70 ezer négyzetkilométeren terül el, és több mint 100 vasúti járműkuriózumot vonultat fel Európa legnagyobb vasúttörténeti élményparkja, a Magyar Vasúttörténeti Park, amely szeptember 27–28-án Két évszázad, két nap hívószóval családi programot, azaz „LokoPikniket” rendez. Kicsik és nagyok együtt ünnepelhetik a vasút 200 évét –gőzmozdonyok, motorkocsik, családi programok, interaktív élmények és három szinten látogatható kiállítások várják az érdeklődőket. Vonatrajongóknak kötelező program! A rendezvénnyel kapcsolatos további információk hamarosan várhatóak a Park internetes felületein.

Tovább az esemény weboldalára >>

