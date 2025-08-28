40+ izgalmas őszi program a Balaton északi és déli partján – 2025. szeptember

Habár a nyári fürdőzési szezonnak már vége, azért még mindig akad jó néhány kihagyhatatlan őszi program a Balaton partján! Sportprogramok, koncertek, előadások, szüreti felvonulások és szervezett túrák sora vár szeptemberben is!

Ingyenes zumba bemutató óra // Balatonalmádi (2025. szeptember 1.)

A Bailar-Zumba Fitness órái ezennel új helyszínre költöznek, s ezt megünneplendő szeptember 1-jén ingyenes bemutató órát tartanak, amin bárki részt vehet és átélheti a zumbázás örömét a Pannónia Kulturális Központban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Retro Aerobic // Balatonfüred (2025. szeptember 1.)

A Happy Body Fitness Balatonfüred csapata az első őszi hónapot egy időutazással indítja és szeptember 1-jén retro aerobicra vár minden érdeklődőt, aki szereti az újdonságokat. A lényeg, hogy érkezzünk valami extrán színesben és éljük át a mozgás örömét közösen.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Orgonakoncertek // Hévíz (2025. szeptember 3., 10., 17., 24.)

Szeptember folyamán szerda esténként a hévízi Szentlélek Templomot bezengi a fenséges orgona hangja, amelyet Teleki Miklós orgonaművész szólaltat meg és ejti ezzel ámulatba közönségét. Szeptember 24-én az orgonajátékhoz Ducza Dóra, szoprán énekesnő is csatlakozik és mesés hangjával új értelmet ad a zenének.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bagossy Brothers Company koncert // Veszprém (2025. szeptember 5.)

Szeptember 5-én megtelik a veszprémi Gyárkelt Kultúrpark élettel és pezsdítő energiával, ahogy a közönségkedvenc Bagossy Brothers Company színpadra lép és eléneklik nekünk legismertebb dalaikat. Az Erdélyben alakult indie, alternatív rockot játszó zenekar emberközeli dalszövegeivel idősebb és fiatalabb generációk könnyedén tudnak azonosulni.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Traccsparti Extra Kardos-Horváth Jánossal // Gyenesdiás (2025. szeptember 5.)

Szeptember 5-én Gyenesdiáson Kardos-Horváth Jánossal, magyar énekessel, zenésszel és dalszövegíróval találkozhatunk egy izgalmas pódiumbeszélgetés keretében, ahol szó lesz zenéről, művészetről, kultúráról és arról, hogy milyen az élet a rivaldafény mögött. Emellett János egy rövid koncertet is ad.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Berecz András – Fel a medvére! // Tihany (2025. szeptember 5.)

Szeptember 5-én Berecz András, Kossuth-díjas mesemondó ad önálló estet és újra életrekelti a rég elfeledett történeteket az impozáns és páratlan panorámával rendelkező tihanyi Rege Cukrászdában. Egy biztos, a jó kedv és a kacagás az est folyamán garantált!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Könnyű séta a Badacsony-hegyre // Badacsonytomaj (2025. szeptember 5., 12., 19.)

A Tourinform Badacsony könnyen teljesíthető, közel kétórás túrát szervez, mely során elbarangolhatunk a Rózsakőhöz és felfedezhetjük a hegy őszi arcát, közben érdekességeket hallgatva a borvidék történelméről, geológiai adottságairól és kapcsolódó kulturális alakokól.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Férfi jóga Mónival // Keszthely (2025. szeptember 5., 12., 26.)

Habár a köztudatban a jóga inkább el van könyvelve női sportnak, a valóság az, hogy a jóga mindenkié. A férfiakra is jótékony hatással van, mert segít ellazulni, ugyanakkor megdolgoztatja az izmokat, segít rugalmasabbá válni és hozzájárul a mentális egyensúly megtartásához is. Ennek fényében szeptember 5-én, 12-én és 26-án várnak minden érdeklődő urat a Csány-Szendrey Általános Iskola Belvárosi Tagiskolájában.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bakony & Balaton Gasztroünnep // Csopak (2025. szeptember 5-7.)

A háromnapos Bakony & Balaton Gasztroünnep szeptember 5. és 7. között várja a gasztronómia és kulturális programok szerelmeseit a Csopak Strandon, ahol szabadulószobával, bábszínházzal, sokszínű zenés műsorokkal, főző- és sárkányhajóversennyel és táncházzal teszik felejthetetlenné a hónap első hétvégéjét.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Szent György-hegy Matiné (2025. szeptember 6.)

Évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Balaton-felvidék egyik legszebb tanúhegyén, a Szent György-hegyen megrendezett Szent György-hegy MATINÉ, amely rendezvény déltől napnyugtáig nyújt remek kikapcsolódási lehetőségeket és vár felejthetetlen programokkal. Hogy mire lehet idén számítani? Borkóstolók, tűzshow, piknik, akusztikus koncertek, gyógynövény workshop és számos egyéb élmény vár!

Tovább az esemény weboldalára >>

Necc party // Veszprém (2025. szeptember 6.)

Szeptember 6-án a Gyárkert Kultúrparkban felcsendülnek az ismerős ’90-es, 2000-es és 2010-es évek slágerei és 18:00 órakkor kezdetét veszi egy szórakozással és tánccal teli este.

Tovább a Facebook-eseményre >>

A legkedvesebb férfiak a Földön – premier // Csopak (2025. szeptember 6.)

A Pont Csopak szervezésében szeptember 6-án megtekinthetjük a A legkedvesebb férfiak a Földön című film premiervetítését, amely azt boncolgatja, hogy milyen lehet a dán férfiak élete, akik erős, független nők mellett keresik a helyüket a 21. században, Dániában. Az est során stand up műsorral is készülnek, majd a vetítést követően közönségtalálkozó és beszélgetés lesz a rendezővel, Sebastian Gerdesszel.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szüreti Vigasságok // Gyenesdiás (2025. szeptember 6.)

Ha ősz, akkor megkezdődik a szüretelés, s ha szüretelés, akkor a szüreti móka sem maradhat el! Szeptember 6-án 14:00 órakor kezdetét veszi a gyenesdiási Szüreti Vigasságok, ahol az érdeklődők szüreti felvonuláson, must- és borkóstoláson vehetnek részt és megtekinthetik a különböző folklór és zenés műsorokat.

Tovább az esemény weboldalára >>

Búgócsiga Retro Party // Balatonfüred (2025. szeptember 6.)

Búgócsiga Retro Partyt szervez a Borház és Pizzaház szeptember 6-án a kellemes teraszán, ahová ingyenes belépést biztosítanak. A finom ételek és italok, a retro zenék és a zseniális hangulat garantált!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Halál Velencében – Kulka János előadása // Balatonfüred (2025. szeptember 6.)

Thomas Mann Halál Velencében című elbeszélését tekinthetjük meg szeptember 6-án a Balatonfüred Kongresszusi Központban, méghozzá a Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, Kulka János előadásában. A színpadi műben egyszerre keveredik többféle stílus, egyszerre performance, hangjáték és monodráma, amelyben az élet, a színház és az irodalom szétválaszthatatlanul összefonódik egymással.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ezeket a mesés kilátópontokat se hagyjátok ki, ha Balatonfüreden jártok:

XXVI. Szüreti felvonulás és bál // Balatonfűzfő (2025. szeptember 6.)

A Csebszalto Nyugdíjas Klub szervezésében Balatonfűzfő utcái megtelnek élettel szeptember 6-án és ismét elstartol a szüreti felvonulás és bál, amely minden évben a település egyik fénypontja. A felvonulást követően egy mesés műsorral várják az érdeklődőket, majd felvillanyozó bálozásra invitálnak.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bor és Hal Ünnepe // Balatonboglár (2025. szeptember 6.)

Szeptember 6-án ismét kiderül, kié a legjobb halászlé Balatonbogláron. A vállalkozó kedvűek szeptember 2-ig jelezhetik nevezési szándékukat, majd az esemény napján, 14:00 órától vehetik át a csapatoknak járó 5-5 kg tisztított pontyot. A halosztás időpontjától zenei programokkal kedveznek mindazoknak, akik inkább az elkészült ételek megízleléséből vennék ki a részüket. Az eseményt az eredményhirdetést követően a Creapop Duo vezette utcabál zárja.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kulthajó // Keszthely (2025. szeptember 6., 13., 20., 27.)

Szeptember folyamán minden szombaton 10:00 órától elstartol a Kulthajó programsorozat és vele együtt a BAHART egyik nosztalgiahajója, a Helka is. Az egyórás sétahajózás keretében a Festetics György Zeneiskola csodálatos produkciója szórakoztat majd, emellett betekintést nyerhetünk a keszthelyi múzeumok világába is felemelő előadások keretében.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Hanghullám // Tihany (2025. szeptember 7.)

A Hanghullám egy egyháztörténeti témájú, különleges hajós program és kirándulás a Balatonon, amelyet a Veszprémi Érsekség szervez szeptember 7-én. A program a Balaton egyedülálló szépségei mellett kultúrát és hitet is kínál a résztvevőknek és ez alkalommal egy meglepetésvendéggel is készül.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Szépséghibás és akciós könyvvásár // Veszprém (2025. szeptember 7.)

Az Alexandra Kiadó a már megszokott módon, időről-időre szépséghibás és akciós könyvvásárt szervez különböző városokban. Szeptember 7-én Veszprémben pakolják ki a temérdek könyvet, hogy az érdeklődők kedvükre válogassanak. Érdemes benézni, mert értékes kincsekre bukkanhatunk nagyon jó áron!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Édes Veszprém – jótékonysági süteményvásár // Veszprém (2025. szeptember 8-20.)

Szeptember 8. és 20. között jótékonysági süteményvásárt tartanak Veszprémben, amely során a befolyt adományokat hátrányos helyzetű diákoknak ajánlják fel. Ez egy remek kezdeményezés, így nemcsak tehetünk a jó célért, de isteni édességeket is kóstolhatunk egy helyen.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Jókai 200 – Nyáry Krisztián mesél Jókai Mórról // Siófok (2025. szeptember 10.)

Jókai Mór, neves írónk idén ünnepelné 200. születésnapját, így e jubileumi évszám alkalmából szeptember 10-én, a siófoki BRTK Könyvtárban Nyáry Krisztián író és irodalomtörténész mesél íróelődjéről, izgalmasan bemutatva életét egy ingyenes esti program keretében.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Keszthelyi Táncpanoráma (2025. szeptember 11-14.)

A Nemzeti Táncszínház és a Balaton Színház idén 23. alkalommal várja a tánckultúra szerelmeseit, a táncművészet kedvelőit, akik öt napon keresztül különböző társulatok sokszínű, változatos előadásait tekinthetik meg.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Jóga a fedélzeten // Siófok (2025. szeptember 12.)

Egyedülálló jóga-élményre invitál a Bahart és a Sió-Heal kollaborációja, amelynek keretében ismét a Balaton vizén ringatózva jógázhatunk a lemenő nap fényében egy lenyűgöző katamarán fedélzetén. A program során ellazíthatjátok testeteket és lecsendesíthetitek elméteket, miközben a különböző ászanákat gyakorolva átadjátok magatokat a szabad mozgás élvezetének egy különleges környezetben.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Argentin élményvacsora // Veszprém (2025. szeptember 12.)

Az Oliva Hotel és Étterem mennyei négyfogásos argentin élményvacsorával készül, mely fogások mindegyike az Argentínában nevelkedett, de évek óta Magyarországon élő Bottyán Jorge Esteban séf tapasztalatait és szaktudását tükrözik majd. Az ínycsiklandó ételek és a különleges asado keményfa parazsas argentin látvány grill technika igazi gasztronómiai ízutazást ígérnek!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Korda György és Balázs Klári koncert // Veszprém (2025. szeptember 13.)

Szeptember 13-án az ikonikus duo, Korda György és Balázs Klári ismét színpadra lép, ezúttal a veszprémi Gyárkert Kultúrparkban, ahol örök klasszikus nótáikkal szórakoztatják majd a közönséget, fergetegesen jó hangulatot csinálva.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Balatoni Meseszüret // Balatonfüred (2025. szeptember 13.)

Varázslatos hagyományőrző programot szervez a Gyukli Pince és Borbirtok szeptember 13-án, szombaton, ahol a sokszínű programkavalkádban a gyermekeknek lehetősége van szőlőt szüretelni, emellett Bor Meséket és izgalmas történeteket hallgathatnak, lesz közös mustpréselés, de a mesetraktorba is bemászhatnak és elképzelhetik milyen lenne gazdának lenni. A program nemcsak a gyermekek, de a felnőttek számára is tartogat érdekes elemeket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Györök Örök Fesztivál // Balatongyörök (2025. szeptember 13.)

Idén ismét megrendezésre kerül a kedvelt Györök Örök Fesztivál szeptember 13-án, ahol a közösségi élmény, a mozgás, a nevetés és a balatoni hangulat főszerepet kap. Különböző sportprogramok, nyárbúcsúztató lámpásúsztatás, pecsétgyűjtő játék és érdekes előadások teszik felejthetetlenné ezt a napot!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Élőzenés Brunch Nagy Melisszával // Siófok (2025. szeptember 14.)

A mesés Café Maran a nyár zárásaképp élőzenés brunchot tart, amely során Nagy Melissza énekesnő kápráztat el mindenkit csodás hangjával. Egy finom pörkölésű specialty kávénak, az izgalmas brunch menü választéknak és az élőzene lágy dallamainak együttesénél nehezen tudnánk jobb napindítást elképzelni!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Egy keszthelyi lány, aki Európát is meghódította – könyvbemutató // Keszthely (2025. szeptember 15.)

Szeptember 15-én bemutatásra kerül a Fejér György Városi Könyvtárban Simon Böske, az első magyar Miss Európa naplójának 2. kiadása, amelyben friss történetek bukkannak fel. Az ingyenes program során Szarka Lajos, a kötet szerkesztője mesél nekünk az egykori szépségkirálynő életéről, amelyhez aztán egy kis kvíz és nyereményjáték is társul.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vianna András: Titkosszolgák előadás // Keszthely (2025. szeptember 18.)

A Loupe Színházi Társulás izgalmas és titokzatos darabját szeptember 18-án tekinthetjük meg a keszthelyi Balaton Színházban, ahol egy botrányba fulladó ügyet göngyölíthetünk fel és szemtanúi lehetünk annak, hogy mi zajlik a titkosszolgálati szobákban a társulat színészeinek lebilincselő játékát figyelve.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Borok-Tájak-Történetek – Dűlőtúra és borkóstoló // Balatonfüred (2025. szeptember 20.)

A Zelna Borbisztró egyedülálló gasztronómiai élményt kínál, mely során szeptember 20-án lehetőségünk van bejárni a Penke-dűlőt és megkóstolni a Zelna Borászat zamatos borait. A szőlőtőkék között lelassul az idő, a torkunkat selymesen simogató borok pedig élvezetes ízutazásra csábítanak.

Tovább a Facebook-eseményre >>

II. Hungarikum Fesztivál és Kézműves Vásár // Balatongyörök (2025. szeptember 20.)

A tavaly első alkalommal megrendezett Hungarikum Fesztivál és Kézműves Vásár nagy sikerének köszönhetően idén ismét részt vehetünk az eseményen, amelynek ezúttal a festői Szépkilátó melletti terület ad otthont. A rendezvényen biztosan nem lesz hiány hazai termelők finomságaiból, különleges hungarikumokból és egyedi, kézműves portékákból sem.

Tovább a Facebook- eseményre >>

XIV. Gyenesdiási Burgonyanap (2025. szeptember 20.)

Idén is megrendezik, az immáron 14. alkalommal debütáló Gyenesdiási Burgonyanapot, ahol főzőverseny, könnyűzenei koncertek, különböző érdekes műsorok, játszóház, népi játékok és fergeteges buli gondoskodik majd a jó hangulatról.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Quest Rally // Balatonfüred (2025. szeptember 20.)

Izgalmas közúti rally vár ránk szeptember 20-án, amely során végigjárhatjuk a Balaton-felvidék varázslatos tájait. A Rally során kihívásokat kell teljesíteni, megtalálni a 22 állomást, s eközben gyorsabbnak és ügyesebbnek is kell lenni, mint a többi csapat. A verseny Balatonfüredről indul és 19:00 óráig Balatongyörökön kell beérni a célba.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Érdemes ellátogatni a Szigligeti Várba is a Balaton-felvidék felfedezése során:

Szüreti Napok // Tihany (2025. szeptember 20-21.)

Tihany egyik legrégebbi rendezvénye idén hagyományos elemekkel és megannyi újdonsággal tér vissza szeptember 20. és 21. között. Tihanyban több helyszínen izgalmas játékokon, zenekarok előadásain, bábszínházi műsoron, szüreti felvonuláson, szőlő- és kenyérszentelésen vehetünk részt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Élmény sziklamászás kezdőknek // Veszprém (2025. szeptember 21.)

A bevállalósabbaknak igazi extrémsport élményt kínál a veszprémi Betekints-völgy szeptember 21-én, ahol kipróbálhatjuk magunkat a sziklamászásban biztosított, biztonságos környezetben. A völgyben szakképzett oktatók segítségével, akár többször is megmászhatju a sziklafalat, amitől kezdőként sem kell tartanunk, mert minden szükséges infromációt és technikai tanácsot megkapunk.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Koncert Tihanyban: Az ELTE Bartók Béla Énekkara és Egyetemi Koncertzenekara (2025. szeptember 21.)

A Koncert Tihanyban rendezvénysorozat következő fellépői Az ELTE Bartók Béla Énekkara és Egyetemi Koncertzenekara lesznek, akik szeptember 28-án elvarázsolják majd a közönséget hangjukkal, amely élményt a Tihanyi Bencés Apátság mesésakusztikája tovább fokoz majd.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bortúra // Káptalantóti (2025. szeptember 26.)

A badacsonyi borok túrázásért rajongó szerelmeseit célozza meg a szeptember 26-i, három szőlőhegyet (Tóti, Sabar, Csobánc-hegy) érintő teljesítménytúra, amely hegyenként egy-egy pince meglátogatását tűzte ki célul. Az útvonal titkos ösvényeken vezet. Először az Istvándy Liget borait töltik a poharakba, majd a Sabar Borházhoz indul a csapat. Végül Káptalantótit átszelve, a Csobánc-hegy lábánál található Illés Borászatnál ér véget a túra.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Őszi Vadulás // Zamárdi (2025. szeptember 26-28.)

A sokszínű Zamárdi idén ősszel sem okoz csalódást az odalátogatóknak: szeptember 26. és 28. között „őszi vadulásra” várja vendégeit. Ahogyan azt az esemény neve sejteti, az említett hétvégén minden a vadételek és más őszi fogások körül fog forogni, amelyek mellé kiváló balatoni borokat kínálnak. Bár a gasztroélményekért a legjobb környékbeli pékségek, reggelizőhelyek, bisztrók és éttermek felelnek, a kísérő programok miatt is érdemes kilátogatni.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bortúra a Badacsonyban // Badacsonytomaj (2025. szeptember 27.)

A vezetett túra során családi pincészetek legfinomabb borait kóstolhatjuk meg szeptember 27-én, amit lenyűgöző látvány kísér a Badacsony tájain. A Németh és Málik Pince, valamint a Kéknyelű Borozó 3-3 borkülönlegességgel készül, miközben a gazdák elmesélik történetüket és ismertetik a kóstolt fajtákat. Az út során szó lesz a Badacsony kialakulásáról, a borvidék történetéről és a hegy legendáiról is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Rakonczai Piano Salon és Retro Party // Keszthely (2025. szeptember 27.)

A No1 Salon egy előkelő bulira és retro partyra invitál szeptember 27-én, amely során Rakonczai Imre zongoraművész fogja játszani a talpalávalót 23:00 és 1:00 óra között, megteremtve ezzel az elegáns és kifinomult bulizás fogalmát. Rakonczai Piano Salonja előtt és után pedig retro bulival várnak. Az eseményre érdemes időben érkezni, mert 21:30-ig ingyenes a belépés!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kéktúra a Balaton-felvidéken // Badacsonytördemic (2025. szeptember 27-28.)

Közösségi túrázás indul szeptember 27-én Badacsonytördemicről, amely során a kéktúra útvonal egy szakaszát követve bejárhatjuk a varázslatos Balaton-felvidéket. A kétnapos kirándulás azonban csak gyakorlott túrázóknak javasolt a túra hosszúsága és a terepviszonyok miatt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Társasjáték délután // Veszprém (2025. szeptember 28.)

A Családi Társasjáték Egyesület elhozza nekünk szeptember 28-án a jókedvet a Historia Hangvilla Étterem, Kávézó és Rendezvényközpontba, ahol egy egész délutánon át önfeledt társasjátékozásba kezdhetünk. Az ingyenes programon megannyi izgalmas társas- és kártyajátékot kipróbálhatunk, közben élvezve szeretteink vagy épp a helyszínen megismert új barátaink társaságát.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Családi vasárnap a tájházban // Tihany (2025. szeptember 28.)

Ahogy minden hónap utolsó vasárnapján, úgy szeptember 28-án is ingyenes a belépés a Tihanyi Tájházakba, ahol izgalmas kiállítást tekinthetünk meg és megismerkedhetünk a település halászmúltjával, valamint a népi élettel.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Íme néhány remek gasztrohely, ha a Balatonnál jártok: