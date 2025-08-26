Izgalmas programmal érkezik a filmrajongók kedvenc miskolci ünnepe szeptember elején

Szeptember 5. és 13. között, immár 21. alkalommal telnek meg a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál termei, ahol a magyar filmrajongók idén is megtekinthetik az év legjobban várt, és legnagyobb szakmai sikert elért filmjeit.

A fesztivál történetében először fordul elő, hogy két magyar Oscar-díjas alkotó legújabb filmje kerül a Versenyprogramba, hiszen idén Nemes Jeles László és Deák Kristóf legfrissebb rendezése is látható lesz. Az Oscar-díjas Saul fiát jegyző Nemes mozifilmjét a rendező családjának története ihlette.

A CineFestre egyenesen Velencéből érkező Árva 1957 tavaszán, Budapesten játszódik. A 12 éves Andort édesanyja egyedül neveli, és amikor egy nap megjelenik náluk egy férfi, aki azt állítja, hogy ő Andor apja, a fiú nem hajlandó elfogadni ezt.

A Mindenki című rövidfilmjéért Oscar-díjat nyert Deák legújabb, Egykutya című filmjének ráadásul Miskolcon lesz a világpremierje. A feszült, fordulatos, mégis mélyreható drámában négy régi barát találkozik hosszú idő után, hogy megfejtsék a múltjuk közös titkát.

A Versenyprogram továbbá olyan alkotásokat tartogat az érdeklődőknek, mint Joachim Trier új rendezése, az Érzelmi érték, amely a cannes-i filmfesztivál egyik legnagyobb közönségkedvence lett és egyúttal elnyerte a fesztivál nagydíját.

Érkezik még a korábban Arany Pálma-díjat nyert Titán rendezője, Julia Ducournau új filmje ugyancsak Cannes-ból (Alpha), és egy igazi sztárparádé: a Szegény párákhoz hasonlóan, mindössze néhány nappal Velence után Yorgos Lanthimos elhozza legújabb, Bugonia című alkotását, ezúttal is Emma Stone főszereplésével.

A Kitekintő egyik szenzációja egy már most kultikussá vált amerikai testhorror, a Sundance-ről érkező Együtt. Michael Shanks első rendezésében Tim és Millie kapcsolata válaszúthoz érkezik. Vidékre költöznek, hogy csak egymásra fókuszálhassanak, ám nem számítanak arra, hogy egy természetfeletti, rémálomszerű találkozás felforgatja a lelküket, és legfőképpen: a testüket.

Az amerikai Ethan Coen rendezése Cannes-ból, ahogy a címe is sugallja – Szivi ne! – őrült fekete komédia. Hősnője, a kisvárosi magánnyomozónő (Margaret Qualley) egy rejtélyes gyilkosság végére szeretne járni, miközben belekeveredik egy karizmatikus szektavezér (Chris Evans) és egy rejtélyes nő (Aubrey Plaza) zavaros ügyébe.

Az East of Europe szekció a kortárs kelet-európai filmtermés legjavát hozza el idén is, köztük egészen friss címekkel a Velencei Filmfesztiválról. A cseh Ondřej Provazník rendező az 1990-es évek elejére kalauzol a Hamis hangokban. A 13 éves Karolína bekerül egy világhírű lánykórusba, és hangja rövidesen felkelti a kórusvezető figyelmét. Az egész világot megrázó, valós események ihlette film az ártatlanság és a hatalommal való visszaélés örök drámájával szembesíti a nézőt. Karlovy Varyban a Karolínát alakító Katerina Falbrovát a legjobb színésznő különdíjával tüntette ki a zsűri.

Alig néhány nappal a Velencei Filmfesztivál után látható a bolgár Stephan Komandarev legújabb, Made in EU című filmje. A rendező nem ismeretlen a CineFest látogatói számára, hiszen két évvel ezelőtt versenyben szerepelt a Blaga leckéi című korábbi munkája.

Az új történet hősnője, a negyvenes évei elején járó kisvárosi varrónő kénytelen eltitkolni betegségét, hogy megtarthassa az állását, a városban kitörő járvány miatt azonban a közösség minden felelősséget ráhárít.

A fentiek mellett a CineFest természetesen számos más, felfedezésre váró filmet tartogat, éppen ezért a jegyekre érdemes lesz még időben lecsapni a jegy.cinefest.hu oldalon. A vetítések mellett szakmai programok, workshopok és koncertek gondoskodnak majd a hamisítatlan fesztiválhangulatról.

