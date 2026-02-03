6 kihagyhatatlan filmfesztivál Budapesten, nem csak mozirajongóknak

2026 első hónapjaiban egymást érik a jobbnál jobb filmfesztiválok és filmnapok: akár a dokumentumfilmek, akár az animációs alkotások, akár a magyar vagy a nemzetközi filmes világ színe-java érdekel titeket a legjobban, a nézőtéren a helyetek!

Magyar Filmszemle // Corvin Mozi (2026. február 8-ig)

45. alkalommal is elstartolt a Magyar Filmszemle, hogy saját szemével láthassa a közönség, miként is alakult a magyar filmes termés. Február 8-ig összesen 150 alkotás méretteti meg magát a Corvin Moziban, összesen 10 kategóriában – mint mindig, a versenyszekció mellett most is elemző beszélgetések és szakmai rendezvények színesítik a programpalettát, ezúttal az Inga Kultúrkávézóban.

Bővebb információ >>

Finn Filmnapok // Toldi Mozi (2026. február 18-22.)

Február 18. és 22. között rendezik meg a 15. Finn Filmnapokat, a finn filmek legnagyobb fővárosi filmfesztiválját. Az eseménynek a Toldi mozi ad otthont, a repertoárban pedig 8 játékfilm, 4 dokumentumfilm és 3 rövidfilmgyűjtemény, közönségtalálkozók, panelbeszélgetés és kollektív kiállítás várja a skandináv filmek szerelmeseit.

Bővebb információ >>

Doku7 Filmfesztivál // KULT7 (2026. júliusig)

Erzsébetváros kedvenc filmes ünnepe idén januártól hét hónapon át, havi egy alkalommal hozza el a legjobb magyar dokumentumfilmeket a Király utca 11-es szám alá. A Doku7 Filmfesztivál keretein belül február 18-án a Partizán egész estés dokumentumfilmjét tekinthetitek meg, 10 év gyűlölet címmel – a vetítés után pedig beszélgetés is lesz az alkotókkal.

Bővebb információ >>

Frankofón Filmnapok // két helyszínen (2026. március 4-14.)

Immár 16. alkalommal kerül megrendezésre a francia ajkú mozi nagybetűs ünnepe. A Frankofón Filmnapoknak hála Budapesten idén március 4. és 14. között ismerhetjük meg a legújabb, francia nyelvű filmeket, a Francia Intézetben és az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A repertoárban csak a crème de la crème szerepel!

Bővebb információ >>

Budapest Építészeti Filmnapok // Toldi Mozi (2026. március 5-8.)

Jó hírünk van az építészet szerelmesei számára: 18. alkalommal is megrendezésre kerül a Budapesti Építészeti Filmnapok, a KÉK – Kortárs Építészeti Központ jóvoltából. Mint minden évben, idén is építészeti, urbanisztikai témájú alkotásokkal vár Magyarország egyetlen építészeti témájú fesztiválja a Toldi Moziban – erről senki nem akar lemaradni a városban!

Bővebb információ >>

Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál // Uránia Nemzeti Filmszínház (2026. március 25-29.)

Március 25. és 29. között minden az animációs filmek körül forog majd az Urániában, hiszen érkezik a 23. Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál. A zsűrinek ezúttal sem volt könnyű dolga: összesen 2064 rövidfilm közül kellett kiválogatniuk a legjobbakat, az alkotások pedig a világ legkülönfélébb pontjairól érkeztek. A versenyzők listája már teljes, a részletes programtervről az Anilogue Facebook-oldalán tájékozódhattok majd.

Bővebb információ >>

Premierek, amiket már nagyon várunk: