Száznál is több magyar filmet kínál ingyenesen a híres, hazai streamingplatform

Filmrajongók, figyelem: idén 125 éves a magyar film, ezt pedig a Filmio igazán nagy ajándékkal ünnepli meg. Hamarosan jó néhány alkotást kipipálhatunk a filmes bakancslistánkról!

Április 30-a a magyar film napja, amikor is évről évre megemlékezünk a hazai mozgókép gazdag történetéről, 2018 óta. A dátumválasztás sem a véletlen műve: 1901. április 30-án mutatták be a A táncz című alkotást, vagyis az első magyar filmet az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Aznap született meg a magyar film – idén pedig már 125. évfordulóját ünnepeljük.

A Filmio, melyet csak úgy emlegetnek, mint a magyar filmek otthona, nagy meglepetéssel készült a jubileumra: ingyenesen elérhető lesz 125 magyar film, április 27. és május 10. között. A streamingplatform kínálatában klasszikusok és közönségkedvencek egyaránt helyt kaptak – most pedig két héten át díjmentesen fedezhetjük fel, nézhetjük újra a magyar filmek legjavát, A Pogány Madonnától kezdve a Toxikomáig, a Testről és lélekről képkockáin át.

Sőt, a magyar film napja alkalmából filmvetítések és exkluzív események is várják az érdeklődőket, a Nemzeti Filmintézet kezdeményezésére és támogatásával. Itt az idő, hogy elmerüljünk a magyar filmek világában!

