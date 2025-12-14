Rendhagyó kiállítás rántja le a leplet Nemes Jeles László legújabb filmjének kulisszatitkairól

A különleges tárlat betekintést enged az ’50-es évek eseményeibe, valamint Nemes Jeles László legújabb alkotásának kulisszái mögé – sőt, még nyomozás is vár a múzeumba látogatókra.

Hazánk Oscar-díjra nevezett filmje, Nemes Jeles László Árva című alkotása kapcsán nyílt kiállítás a BTM Kiscelli Múzeumban, az interaktív élménynek köszönhetően pedig még átfogóbb képet kaphatunk a nagyszabású filmről és történelmünkről.

Vásznon és tárlaton az Árva

A film előkészítése, a forgatókönyv írása és a film világának megtervezése mind-mind egy nyomozás eredménye, így a kiállítás is nyomozásra invitálja a látogatókat. Az Árva – A történelem torkában című tárlaton fotók és szövegek idézik meg az 50-es évek miliőjét, felfejthetjük az alkotói szándékokat, és még közelebb kerülhet hozzánk a filmből megismert család története.

A Kiscelli utcában beléphetünk az Árva egyik ikonikus helyszínére is, valamint azt is megtudhatjuk, hogyan születnek meg egy film képei.

A kiállítás a Budapest 75 programsorozat keretében, 2026. április 12-ig tekinthető meg a BTM Kiscelli Múzeumban – december 27-én Barakonyi Szabolcs, az Árva egyik standfotósa tart kurátori tárlatvezetést és avat be a dokumentumfotózás rejtelmeibe.

Bővebb információ és jegyvásárlás ide kattintva a Kiscelli Múzeum weboldalán érhető el.

Számos múltidéző alkotás várt ránk idén: