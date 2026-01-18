A legjobb filmek 2026 elején, avagy 18 premier, amit már nagyon várunk

Összegyűjtöttük nektek 2026 első negyedévének várhatóan legérdekesebb, legjobb filmjeit. Vannak köztük kemény drámák, izgalmas thrillerek és könnyed vígjátékok is. Premierek, amikért érdemes felkeresni a magyar mozikat.

A legjobb – már megjelent – filmek 2026 elején:

Érzelmi érték (2026. január 1. óta a mozikban)

Nora és Agnes hosszú idő után újra találkoznak elhidegült apjukkal, Gusztavval. A karizmatikus férfi valaha híres rendező volt, visszatérő filmjének egyik szerepét pedig Norának ajánlja fel. A nő visszautasítja a szerepet, amit végül egy lelkes, fiatal hollywoodi színésznő kap meg. A nővérek nehéz helyzet elé kerülnek: meg kell oldaniuk az apjukkal való bonyolult kapcsolatukat, miközben azzal is meg kell birkózniuk, hogy egy amerikai filmcsillag került a zűrös családi dinamikájuk kellős közepébe.

Stellan Skarsgård Golden Globe-ot nyert a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában.

Nincs más választás (január 8.)

Man-su (Lee Byung-hun) évtizedek óta a helyi papírgyár megbecsült dolgozója. A koreai álmot éli: feleségével, két gyerekükkel és két kutyájukkal tágas családi házban élnek, ahol a bonsai fák csinosítgatása tölti ki a szabadidejét. A gyár új tulajdonosa azonban a modernizáció jegyében leépítésbe kezd, és kisvártatva Man-su is az utcán találja magát. A kezdeti eltökélt munkakeresést kétségbeesés váltja fel: egy idő után már a háziállatok fenntartása is éppúgy problémát jelent, mint a jelzáloghitel rendszeres törlesztése. Megalázó helyzetek sorozata végül Man-su-t minden határt áthágó lépésekre készteti.

The Housemaid – A téboly otthona (január 8.)

A téboly otthona című feszült thriller alapjául a világsikerű könyv szolgált. Egy olyan kifacsart világba repíti a nézőket, ahol a tökéletesség csak illúzió, semmi sem az, aminek látszik. Millie (Sydney Sweeney) megpróbál elmenekülni a múltja elől, ezért elfogad egy bentlakásos állást a gazdag Nina (Amanda Seyfried) és Andrew Winchester (Brandon Sklenar) házvezetőnőjeként. Ám ami valóságos álommelónak indul, gyorsan alakul át valami egészen szörnyű és veszélyes dologgá: szexi, csábító titkok, botrányok övezte hatalmi játszmává. Winchesterék zárt ajtói mögött egy sokkoló világ rejtőzik, csupa váratlan fordulattal, amelyeket a néző a film végéig találgathat.

Csak egy baleset (január 15.)

Napjaink Iránjában járunk. Éjszaka van, egy kisgyerekes család hazafelé tart a kivilágítatlan úton, amikor váratlanul kisebb baleset történik. Egy közeli autószerelőnél keresnek segítséget. Az esemény lavinaszerű következményekhez vezet, amikor a műhely egykori dolgozója, egy korábban politikai okokból bebörtönzött férfi brutális kihallgatóját véli felismerni a szerencsétlenül járt sofőrben. A férfi felkeresi egykori sorstársait, hogy segítségükkel bizonyosságot nyerjen. A börtön poklát megjárt csoport tagjainak fontos erkölcsi dilemmákkal kell szembenéznie: megnyugvást jelenthet-e az önbíráskodás egy elnyomó, igazságtalan rendszerben?

Arany Pálmát kapott a Cannes-i Filmfesztiválon.

28 évvel később: A csonttemplom (január 15.)

A világtól elzárt, fertőző zombihordák uralta Angliában még élnek kis embercsoportok, akiknek sikerült megvédeniük magukat, és a civilizáció romjain próbálnak nagyjából normális életet élni. De kizárt, hogy sikerüljön. Mert mindenki kénytelen szembenézni a ténnyel: talán nem a fertőzöttek jelentik a legnagyobb veszélyt. A túlélők embertelensége még furcsább és még rémisztőbb, mint az erőszak vírusától átalakult zombiké. És ők veszélyesebbek is.

Filmek, amiket a legjobban várunk 2026 első negyedévében:

Mesterséges kegyelem (magyar premier: január 22.)

A jövőben is lesznek gyilkosok. És lesznek zsaruk. De az utóbbiak egyre kevesebben. Mert a munkájukat átveszi a Mercy Bíróság, ami egyszerre rendőr, bíró és ítéletvégrehajtó: aki a gépi bíró (Rebecca Ferguson) elé kerül, 90 percet kap, hogy bizonyítsa az ártatlanságát. És ha a gép végül úgy látja, hogy legalább 92%-os valószínűséggel elkövette a tettét, akkor azonnal kivégzik. Raven nyomozó (Chris Pratt) közreműködött a rendszer beindításában. És most ott ül a székbe szíjazva, rendelkezésére áll a város összes kamerájának a felvétele, és be kell bizonyítania, hogy nem ő ölte meg a feleségét. Két ellensége van. Az idő és a kérlelhetetlen digitális bíró.

Hamnet (január 22.)

1580, Anglia. Az elszegényedett latintanár, William Shakespeare megismerkedik a szabadszellemű Agnesszel, és a pár egymástól elragadtatva szenvedélyes viszonyba keveredik, amelynek vége házasság és három gyermek lesz. Viszont miközben Will a távoli Londonban egyengeti bimbózó színészi karrierjét, Agnesnek egyedül kell helyt állnia otthon. Amikor tragédia történik, a pár egykor megingathatatlan köteléke próbára tétetik, ám a közös élményeik alapozzák meg Shakespeare időtlen remekművének, a Hamletnek a megírását.

A film nyerte a Golden Globe-ot a legjobb film (dráma) kategóriában.

Csendes barát (január 29.)

Egy idős fa áll egy botanikus kert közepén. Magányos, ahogy a kert többi lakója is – sok ezer kilométerre eredeti élőhelyüktől, hogy megcsodálhassuk, megfigyelhessük őket. Ahogy mi őket, úgy ők is megfigyelnek minket. Tanúi rövid, kusza, zajos és zaklatott életünknek. A film három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik. Emberi hőseink, akárcsak a kert növényei, kívülállók, magányos lelkek. És épp úgy vágynak a kapcsolódásra, ahogy ők.

Enyedi Ildikó új filmje.

Marty Supreme (2026. február 5.)

Marty Mausernek van egy álma és mindent elkövet annak érdekében, hogy azt valóra váltsa. Marty híres akar lenni, sztár akar lenni és semmi nem tántoríthatja el, hogy elérje célját. A Marty Supreme megtörtént eseményeken és Marty Reisman életén alapul.

Timothée Chalamet Golden Globe-ot nyert a legjobb férfi főszereplő (musical és vígjáték) kategóriában.

Beléd estem (2026. február 12.)

Eszter (Rujder Vivien) sikeres színésznő, aki egy kilencvenes években játszódó romantikus vígjáték főszerepét játssza a nőcsábász Bálint (Szabó Kimmel Tamás) mellett. A való életben azonban a szerelmespárt játszó két színész ki nem állhatja egymást. Eszter a forgatás végén váratlanul balesetet szenved és fejsérülése miatt amnéziába esik. És mintha ez nem lenne elég, kiderül, hogy a fejében összekeveredett a film története a valósággal: Eszter azt hiszi, hogy a kilencvenes években él, fodrász és a nagy őt keresve szerelmes Bálintba. Az orvosa (Pokorny Lia) előírja, hogy ebben a tudatban kell tartani, hogy az érzelmi stabilitása ne sérüljön. Ám idővel rájönnek, hogy sokkal nehezebb fenntartani a kilencvenes évek látszatát, mint azt elsőre gondolták.

A bűn útja (2026. február 12.)

Egy szigorú szabályok szerint, pontos tervezéssel, kétely nélkül dolgozó rabló (Chris Hemsworth) tudja, mit akar, elegáns és imádja a régi amerikai autókat. Meg egy végletesen makacs, módszeres, de az ösztöneire is hallgató zsaru (Mark Ruffalo). Az egyik négy éve újra és újra lecsap. Az ügyek között csak egy összefüggés van: mindig a Csendes-óceán partján futó legendás 101-es úton dolgozik. A másik nem adja fel, egyre közelebb kerül az elkövetőhöz. De még így is sötétben tapogatózik. Körülöttük pedig gyönyörű nők, kisstílű bűnözők, irigy zsaruk, fegyverek, gyémántok, erős motorok: minden szépség és romlottság, ami Los Angelesben kavarog.

Üvöltő szelek (2026. február 12.)

A lányát egyedül nevelő úr, Mr. Earnshaw befogad egy árva fiút, akit attól kezdve együtt cseperedik az ő gyerekével. Heathcliff és Cathy elválaszthatatlanok lesznek. Maguk sem veszik észre, de örökre egymáshoz láncolódnak – olyan erős kötelék alakul ki köztük, amit soha, semmi nem tud szétválasztani. A fiú sok évet tölt távol a pusztuló udvarháztól, a lány pedig kénytelen férjhez menni a közelben élő arisztokratához, aki bármit hajlandó megadni neki a szerelméért és egy fiúért. De amikor a régi barát visszatér, mindannyiuk sorsa megpecsételődik. Cathy és Heatchliff hiába tiltakozik, hiába menekül, a szenvedélyeik elemi erővel ragadják magukkal őket.

Itt érzem magam otthon (február 19.)

A film főhősét, Ritát (Lovas Rozi) egyik napról a másikra elrabolják. Az Árpád család lakásában tér magához, ahol azt állítják róla, hogy ő Szilvi, a család régen eltűnt lánya. Bár Rita biztos a saját identitásában, ha életben akar maradni, kénytelen felvenni Szilvi szerepét.

A titkosügynök (február 19.)

Brazília, 1977. A negyvenes éveiben járó Marcelo erőszakos múltja elől menekül. A karnevál hetében érkezik a tengerparton fekvő Recifébe, azt remélve, hogy újra szorosabb kapcsolatot alakíthat ki a fiával. Hamar rá kell jönnie azonban, hogy a város messze nem az a békés menedékhely, amit keresett.

Golden Globe-ot nyert a legjobb idegen nyelvű film, és a legjobb férfi főszereplő (dráma) kategóriában.

Ha tudnék, beléd rúgnék (február 26.)

Linda egy dolgozó anya, a végső elkeseredettség szélén. Amikor szó szerint a fejére omlik a mennyezet, kénytelen szembenézni egy újabb krízissel. Kislányával egy motelben száll meg, miközben megpróbál elevickélni a mennyezetben keletkezett kár, gyermeke rejtélyes betegsége, egy beteg eltűnése, és egy sor olyan ember között, akik képtelenek segíteni neki.

Linda megformálásáért Golden Globe-ot és Ezüst Medve-díjat nyert Rose Byrne.

A menyasszony (2026. március 5.)

Frankenstein (Christian Bale) magányos. Chicagóba utazik, felkeresi a minden újra kíváncsi tudóst, dr. Euphronioust (Annette Bening), hogy teremtsen társat neki. Ketten együtt keltenek új életre egy meggyilkolt nőt (Jessie Buckley), és megszületik a menyasszony. De ami ezután következik, arra egyikük sem számított. A szenvedély kiváltotta gyilkosságokat csak a törvényen kívül álló szerelmesek, vad, robbanásveszélyes érzelmei magyarázzák.

A kegyelem (2026. március 5.)

Paolo Sorrentino A kegyelem című filmjében ismét a legkedveltebb színészével dolgozott együtt: Toni Servillo ezúttal Olaszország képzeletbeli elnökét kelti életre, aki jogászként rendíthetetlenül hisz a gránitszilárdságú törvényekben. Egész mandátuma alatt végig az elveit követte, utolsó elnöki döntései viszont akár az egész pályafutását átértékelhetik. A nyugdíjhoz közeledve ugyanis két kegyelmi kérvény és egy nagyon megosztó törvényjavaslat kerül az asztalára.

A Hail Mary-küldetés (2026. március 19.)

Egy gimnáziumi fizikatanár (Ryan Gosling) felébred a kómából. Egy űrhajón van. Egyedül. Fényévekre az otthonától – és nem emlékszik, ki ő, és hogy került erre a félelmetes, magányos helyre. Miközben lassacskán visszatérnek az emlékei, ő saját maga után nyomoz, és előbb-utóbb összeállnak a részletek: azért indították útnak, hogy megoldjon egy tudományos problémát: kiderítse, miért jelent meg az univerzumban egy anyag, amely hamarosan elpusztítja a Napot. Rajta múlik a Föld jövője. És egyedül kell választ találnia. Vagy esetleg társaságban: mert az űr mélyén csatlakozik hozzá valaki, akire egyáltalán nem számított.