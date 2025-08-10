20 lebilincselő új sorozat és évad 2025 nyarán a Netflixen és társain

Összegyűjtöttük nektek a nyár legizgalmasabb újdonságait a streamingoldalakon. Íme a legjobb új sorozatok és évadok 2025 nyarán!

Új évadok 2025 nyarán, amiket már sokan vártak

Wednesday (2. évad, Netflix)

Az okos, szarkasztikus és belül egy kicsit halott Wednesday Addams csavaros rejtélyek után nyomoz, miközben új barátokat és ellenségeket szerez a Nevermore Akadémián.

Aranykor (3. évad, HBO Max)

A 19. század végén New Yorkban egy fiatal nő belecsöppen a régi és az új pénzügyi rendszer között dúló ádáz konfliktusba a nagyvárosi elit körében.

És egyszer csak… (3. évad, HBO Max)

A Szex és New York új fejezetében Carrie, Miranda és Charlotte már az ötvenes éveikben járnak, amikor minden még a korábbinál is sokkal komplikáltabb.

A nyár, amikor megszépültem (3. évad, Amazon Prime)

Belly Conklin hamarosan betölti a 16. életévét, és kedvenc helyére, a Cousins Beach-re tart, hogy saját családjával és a Fisher családdal töltse a nyarat. Belly sokat nőtt az elmúlt évben, és úgy érzi, hogy ez a nyár más lesz, mint az összes korábbi.

Sandman: Az álmok fejedelme (2. évad, Netflix)

Több évnyi bebörtönzés után Morpheusz – az Álmok királya – világokon átívelő utazásra indul, hogy megtalálja, amit elloptak tőle, és helyreállítsa hatalmát.

A mackó (4. évad, Disney+)

Carmy, egy fiatal fine dining séf Chicagóba érkezik, hogy a családi delit vezesse. Miközben az étterem és önmaga átalakításán dolgozik, egy kemény csapattal kell megbirkóznia, akik végül a második családjává válnak.

Alapítvány (3. évad, Apple TV+)

Az Isaac Asimov regényei nyomán készült sorozat egy csapatnyi száműzött sorsát követi nyomon, ahogy útjuk során megmentik az emberiséget.

Új sorozatok 2025 nyarán a Netflixen és társain

Vad természet (Netflix)

Egy nő a Yosemite Nemzeti Park hatalmas erdőségeiben történt halála szövetségi ügynököt vezet a törvénytelen vadonba, ahol a természet csak saját szabályait követi.

Duster (HBO Max)

1972-ben az első fekete női FBI-ügynök beszervez egy menekülő sofőrt, hogy segítsen levadászni egy bűnszövetkezetet.

Túl sok (Netflix)

Egy románcra vágyó, szomorú New York-i lány Londonba költözve belezúg egy indie zenészbe, aki minden, csak nem romantikus hős.

Öldöklő (Apple TV+)

A jövőben egy biztonsági robot titokban szabad akaratot kap. Hogy erre ne derüljön fény, vonakodva csatlakozik egy új küldetéshez, amely egy veszélyes bolygó tudósait védi.

Kristályszív (Netflix)

Egy nagy reményű dobost váratlanul kitesznek a zenekarából. Amikor egy tehetséges zenész felkéri a saját együttesébe, a lány élete szenvedélyes fordulatot vesz.

Leanne (Netflix)

Miután férje elhagyta egy másik nőért, egy kemény déli anya új fejezetbe kezd csupaszív, de nagyszájú családja támogatásával.

Ügyvéd a pályán (Netflix)

Egy fiatal, kezdő ügyvédnő erős igazságérzettel egy vezető irodához kerül, ahol a jog szövevényes világában egy hideg, maximalista mentorral igazodik el.

Washington Black (Disney+)

Grandiózus kalandtörténet a művész és tudós George „Wash” Blackről.

Harag (HBO Max)

Öt nő története, akik szélsőséges helyzetekbe kerülnek, és amikor világuk darabokra hullik, szabadjára engedik dühüket.

Stick (Apple TV+)

Egy kiégett volt golfozó egy problémás tinédzser edzésében látja élete új esélyét.

Chespirito: akarva, akaratlanul (HBO Max)

Szívhezszóló portré a közkedvelt mexikói kulturális ikonról, Roberto Gómez Bolañosról, akit mindenki csak Chespiritóként ismer.

Fekete özvegyek: Szajhák és szélhámosok (HBO Max)

Két jó útra tért egykori tolvaj kénytelen leporolni régi trükkjeit, amikor megzsarolják őket, hogy kiteregetik a szennyesüket.

Ballard (Amazon Prime)

Renée Ballard nyomozó miközben egy kegyetlen sorozatgyilkost üldöz feltár egy sötét rendőrségi összeesküvést, amely veszélybe sodor mindent, amit képvisel.

További új sorozatok 2025-ben a Netflixen és társain: