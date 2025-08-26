20 varázslatos szüreti program és borfesztivál Budapesten és országszerte 2025 szeptemberében

Hamarosan beköszönt az ősz, a Nap ereje gyengül, a levelek színpompás táncot járnak a levegőben és a borvidékeken megkezdődnek a szüretek, s vele együtt a szüreti mulatságok is. Országszerte számos szüreti fesztivált szerveznek, ahol felejthetetlen élmények várnak!

Szüreti programok Budapesten és környékén:

35. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál (2025. szeptember 5-7.)

Az idén 35. alkalommal megrendezésre kerülő Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál színes programkavalkádja zseniális hétvégi kikapcsolódásnak ígérkezik. Érdemes ellátogatni Budapest Bornegyedébe szeptember 5-7. között, ahol több helyszínen kihagyhatatlan koncertek és a legjobb pincészetek isteni borai és pezsgői várnak.

34. Budapest Borfesztivál (2025. szeptember 11-14.)

Idén is vár a Budapest Borfesztivál, amely esemény a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvára. Szeptember 11. és 14. között zamatos borok, a Budavári Palotából nyíló káprázatos dunai panoráma és a megannyi finom étel valóságos üde színfoltja lesz a szeptemberi hónapnak.

Bővebb információk a Budapest Borfesztiválról:

Újpesti BorVíkend (2025. szeptember 12-14.)

Idén is elstartol az Újpesti BorVíkend, a kerület egyik legjobban várt eseménye. Szeptember 12. és 14. között a Szent István teret ebből az alkalomból jobbnál jobb borászatok és pincészetek lepik el, de a kellemes hangulatról, a zenei aláfestésről és a finom falatokról ugyanúgy nem kell lemondanunk.

Szüreti Fesztivál, Gyál (2025. szeptember 13.)

Gyálon igazi hagyományőrző programokkal készülnek szeptember 13-án a gasztronómia és kultúra szerelmeseinek. A napot közösségi szőlőpréseléssel és mustkóstolással kezdhetjük, majd ezt követően a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak előadását tekinthetjük meg, lesz táncház, előad a Jázmin Dalkör. Emellett az Artist Company gólyalábas társulat lenyűgöző műsora, valamint a hagyományos szüreti felvonulás mind egy felejthetetlen napot ígérnek.

Borszínpad – Szüret szavakba öntve!, Budapest (2025. szeptember 26.)

A Budapesti Kornél Művészeti Kávézó színpadán szeptember 26-án újra megelevenedik a történelem és a régi korok hagyományai, amikor is a szüret nem csak mezőgazdasági munka volt, hanem egy ünnep, mely során a nagy írók és költők birtokain mindenki ott volt, aki számított. Az est folyamán borkóstolóval, 6 könnyed irodalmi előadással és ízletes borkorcsolyákkal várják az érdeklődőket.

Szüreti programok a Balaton körül:

Szent György-hegy MATINÉ (2025. szeptember 6.)

Évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Balaton-felvidék egyik legszebb tanúhegyén, a Szent György-hegyen megrendezett Szent György-hegy MATINÉ, amely rendezvény déltől napnyugtáig nyújt remek kikapcsolódási lehetőségeket és vár felejthetetlen programokkal. Hogy mire lehet idén számítani? Borkóstolók, tűzshow, piknik, akusztikus koncertek, gyógynövény workshop és számos egyéb élmény vár!

Szüreti Vigasságok, Gyenesdiás (2025. szeptember 6.)

Ha ősz, akkor megkezdődik a szüretelés, s ha szüretelés, akkor a szüreti móka sem maradhat el! Szeptember 6-án 14:00 órakor kezdetét veszi a gyenesdiási Szüreti Vigasságok, ahol az érdeklődők szüreti felvonuláson, must- és borkóstoláson vehetnek részt és megtekinthetik a különböző folklór és zenés műsorokat.

61. Badacsonyi Szüret (2025. szeptember 12-14.)

A badacsonyi borvidék egyik legszebb hagyományőrző ünnepsége a Badacsonyi Szüret, amely ezúttal szeptember 12. és 14. között kerül megrendezésre a Badacsony Parkban. A háromnapos szüreti mulatság során fantasztikus koncerteken vehetünk részt, megkóstolhatjuk számos kiállító borászat és pincészet legminőségibb borait, majd az ünnepet szüreti felvonulással zárhatjuk. A bámulatos felvonuláson részt vesznek többek között néptáncegyüttesek, magyarországi borrendek, huszárok, tűzzsonglőrök és fúvós zenekarok is.

Balatoni Meseszüret, Balatonfüred (2025. szeptember 13.)

Varázslatos hagyományőrző programot szervez a Gyukli Pince és Borbirtok szeptember 13-án, szombaton, ahol a sokszínű programkavalkádban a gyermekeknek lehetősége van szőlőt szüretelni, emellett Bor Meséket és izgalmas történeteket hallgathatnak, lesz közös mustpréselés, de a mesetraktorba is bemászhatnak és elképzelhetik milyen lenne gazdának lenni. A program nemcsak a gyermekek, de a felnőttek számára is tartogat érdekes elemeket.

Szüreti Napok, Tihany (2025. szeptember 20-21.)

Vitathatatlan, hogy a mesés Tihany tökéletes helyszín az őszi kikapcsolódáshoz. Szeptember 20-án és 21-én a község legnagyobb múltra visszatekintő, több helyszínen zajló rendezvénye, a Szüreti Napok teszi még vonzóbb úti céllá. Ezeken a napokon Tihany különböző élőzenei programokkal, gyerekkoncertekkel, fanyűvő játékparkkal, bábszínházzal, szőlő- és kenyérszenteléssel, borkóstolóval és látványos szüreti felvonulással garantálja a kikapcsolódást.

Buzsáki Szüret (2025. szeptember 27.)

Buzsákon idén is megrendezésre kerül szeptember 27-én a Buzsáki Szüret, ahol a gasztronómia, a kultúra és a hagyományok találkoznak. A résztvevők színes szüreti felvonulásra, népzenére és végeláthatatlan mulatságra számíthatnak.

Szüreti fesztiválok az ország legszebb borvidékein:

Szüreti Hagyományőrző Programok és Játszótér Fesztivál, Tát (2025. szeptember 6.)

Szeptember 6-án, szombaton főként a gyermekeké lesz a pálya Táton, de a felnőttek is találhatnak maguknak kellemes elfoglaltságot. A nap folyamán mazsorett előadásokat tekinthetünk meg, különböző kórusok mesés hangját hallgathatjuk, este pedig a Szalai Band hozza el nekünk az igazi utcabáli hangulatot. A gyermekeket arcfestéssel, lufibohóccal, állatsimogatóval és még számos pezsdítő programmal várják.

Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál, Gyöngyös (2025. szeptember 12-14.)

Szeptember 12. és 14. között Gyöngyös főtere megtelik élettel és belengi a Mátrai borvidék legfinomabb italainak csábító illata. A kiváló fehérborok és a helyi gasztronómia kiemelkedő képviselői által kínált különleges ételek mellett könnyűzenei koncertek és izgalmas gyermekprogramok várják a kikapcsolódni vágyókat.

46. Halasi Szüreti Fesztivál, Kiskunhalas (2025. szeptember 12-14.)

Már több, mint 4 évtizede Kiskunhalas egyik kedvenc rendezvénye a Halasi Szüreti Fesztivál, amely három napon keresztül biztosít igazi őszi fesztiválélményt minden korosztály számára. A szüreti felvonulás mellett kisvonat, gyermekprogramok, kirakodóvásár színesíti a programlistát. A borudvarban isteni borok széles választéka vár és az est fellépői között lesznek olyan neves zenekarok, mint a Csík Zenekar, a Zanzibár vagy a The Biebers.

Sárvári Szüret (2025. szeptember 13.)

Szeptember 13-án újra közösen ünnepelhetünk Sárváron és eggyé válhatunk a szüreti pezsgő forgataggal. A jó hangulatért az ikonikus zenekar, az Irigy Hónaljmirigy felel, illetve még Náksi Attila és Kónya Attila gondoskodik a talpalávalóról. Természetesen Sárváron is lesz szüreti felvonulás, de folklór előadások és fantasztikus gyermekprogramok is bővítik a programlistát.

Bor- és Gasztrofesztivál Hajdúszoboszló (2025. szeptember 19-21.)

Mennyei borok és ínycsiklandó ételek várnak Hajdúszoboszlón szeptember 19. és 21. között, a mesés Szent István parkban. A kulináris élvezetek mellett számos remek programmal készülnek, a hajnalig tartó utcabál és a sok remek fellépő megalapozza a jó hangulatot ezen az őszi hétvégén.

Soltvadkerti Szüreti Fesztivál (2025. szeptember 19-21.)

Soltvadkert is színes szüreti programkavalkáddal vár szeptember 19. és 21. között, amely háromnapos rendezvényről nem érdemes lemaradni. Lesz lehetőség kipróbálni a szőlőtaposást és préselést a Szüreti Hagyományok Udvarában, emellett különböző izgalmas kiállítások várnak, a vállalkozó szelleműek főzőversenyen vehetnek részt, lesz szüreti felvonulás, borlovagrend avatás és néptáncgála. Az estéket pedig különböző neves zenekarok, mint a Zaporozsec és a 4S Street koncertjei színesítik.

Szekszárdi Szüreti Napok (2025. szeptember 19-22.)

A régió egyik legnagyobb összművészeti fesztiválja idén is visszatér és szeptember harmadik hétvégéjén, 19. és 22. között ismét egy felejthetetlen programsorozatnak lehetünk részesei. Az ikonikus szüreti felvonulás és a Szüret Táncos Párja választás az esemény kihagyhatatlan elemeit képezik, emellett négy napon keresztül élvezhetjük a különböző koncerteket, kiállításokat, vásárolhatunk a kézműves vásáron felvonultatott gyönyörű termékekből vagy megkóstolhatjuk a tájegység mesés borait és fogásait.

Harsányi Szüret és Bál, Sárospatak (2025. szeptember 20.)

Éljük át közösen a szüret igazi hangulatát szeptember 20-án Tokaj-Hegyalján, a Harsányi Pincészet birtokán! Autentikus szüreti programok Mekkája vár a birtokon, kezdve a szőlőszedéstől, a borkóstolón, pincetúrán és helyi finomságokon át az est fénypontjáig, a szüreti bálig.

Egri szüret borkóstolóval, esti mulatsággal (2025. szeptember 27-28.)

Egy felejthetetlen őszi programra invitál az egri Szépasszonyvölgy, amely méltó megkoronázása lesz szeptember utolsó hétvégéjének. A Wanda Bor és Pogácsaházban izgalmas szüreti programokkal, válogatott egri borokkal, élőzenével, helyi finomságokkal készült vacsorával és kézműves pogácsakóstolással készülnek, vasárnap pedig közös sétát tehetünk a lélegzetelállító Egri várba.

