40+ pezsdítő őszi program Budapesten, ami élménnyel tölti meg a novembert

Lassacskán megérkezik az utolsó őszi hónap is, de ez korántsem jelenti azt, hogy a fővárosban kevesebb lenne a program. Csupán a hangulat változik, az események széles felhozatala megmarad: koncertek, kiállítások, fesztiválok és vásárok sokszínű kavalkádja vár rátok novemberben is!

Lampion Fesztivál // Fővárosi Állat- és Növénykert (egész hónapban)

Világ körüli utazásra invitál a kínai hagyományokon alapuló Lampion Fesztivál: a kínai Zigong városából érkező mesterek óriási, színes textillel borított LED-lampionokkal keltik életre Európa, Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika, Dél-Amerika, Észak-Amerika és Óceánia veszélyeztetett állatait, melyeket az adott régióra jellemző, szimbolikus motívumok díszítenek. Az Állatkertben kialakított installáció február 22-ig látogatható, péntektől vasárnapig, záróra után.

Tovább az esemény weboldalára >>

Az üstökös, kit önlángja a végtelenbe visz // Petőfi Irodalmi Múzeum (egész hónapban)

Jókai Mór születésének 200. évfordulója és az MTA alapításának bicentenáriuma alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeum egy izgalmas kiállítással csalogatja a látogatókat. Az üstökös, kit önlángja a végtelenbe visz című tárlat az író alkotásainak egy kevésbé ismert, ám rendkívül izgalmas rétegét tárja fel: bemutatja, miként váltak a tudományos felismerések és technikai újítások nem pusztán témává, hanem szövegalakító erővé Jókai regényeiben. Mindemellett, abba is betekintést kaphattok, hogy ezek hogyan jelennek meg a múzeum által őrzött kéziratokban, levelekben, illusztrációkban és első kiadásokban.

Tovább az esemény weboldalára >>

Fuss el véle… – Kortárs művészeti kiállítás a magyar népmesék világáról // Deák 17 Galéria (2025. november 8-ig)

A különleges kiállítás egy fontos témába, a magyar népmesék világába kalauzolja el a látogatókat, hiszen a népi mesemondás–mesehallgatás gyakorlata évszázadokon keresztül alakította a szóbeli kultúrát és tartotta életben a néphagyományt. A Fuss el véle… kiállítás egy kísérlet a magyar népmesei világ aktualizálására, újrafelfedezésére, elemeinek újraalkotására a szóbeliség és az írásbeliség területén kívül, azok kifejezőeszközei nélkül. A kiállításon kortárs képzőművészek munkái mellett a tavasszal meghirdetett Fuss el véle… című rajzpályázat beválogatott alkotásai is megtekinthetők.

Tovább az esemény weboldalára >>

Ocean II Ocean // Trafó (2025. november 9-ig)

November 9-ig látogatható a Trafóban Cyprien Gaillard első magyarországi kiállítása, amely Az erőszak vége című „összművészeti fókusz” részeként valósult meg. Az Ocean II Ocean a felszín alatt rejtőző tartalmat kutatja szovjet metróállomásokon, az Atlanti-óceánban, mesterséges tavak betonfenekén.

Tovább az esemény weboldalára >>

Elegancia és kísérletezés – Santhó Imre divatfotóinak újrafelfedezése // Robert Capa Központ (2025. november 23-ig)

Az Elegancia és kísérletezés az első Santhó Imrének dedikált magyarországi kiállítás, amely elsősorban az 1920-as és 30-as években Berlinben divatmodellekkel és filmsztárokkal együtt dolgozó művész látványos divatfotóira fókuszál. A mutatós fotók mellett bemutatásra kerülnek korábban nem látott grafikái, illusztrációi és dokumentumai is. A művész képeit finom elegancia és harmonikus elrendezés, fény-árnyék játék és különféle helyszínek jellemzik, ugyanakkor másoknál többet alkalmazott kísérleti technikákat és merész beállításokat, így a fotói mai szemmel nézve is egészen frissnek hatnak.

Tovább az esemény weboldalára >>

A Borsodi Warhol // MOMkult (2025. november 3. – december 4.)

A MOMkult lépcsőgalériájában november 3. és december 4. között egy nem mindennapi tárlatban lehet részetek, hiszen most először láthatók azok a kézzel festett filmplakátok, amelyek évtizedeken át egy borsodi ház padlásán rejtőztek. Az 1970-es évek elején készült, pop-art hatású művek egy bontásra ítélt épületből kerültek elő, és két gyűjtő jóvoltából menekültek meg a pusztulástól. A kiállítás során az érdeklődők megismerhetik a korszak mozikultúrájának vizuális lenyomatait és végigkövethetik, hogy miként jelenik meg a filmélmény az analóg grafikai formanyelvben, és hogyan tükröződnek ezekben a munkákban az adott kor sajátosságai.

Tovább az esemény weboldalára >>

Roxette // Budapest Aréna (2025. november 4.)

Talán 2016-ban ti is azt hittétek, hogy többé nem lesz részetek Roxette koncertben, idén mégis visszatérnek a Budapest Aréna színpadára november 4-én és legnagyobb, örök érvényű slágereikkel jól megtáncoltatják a közönséget. Per Gessle, a zenekar alapítója és a svéd szupersztár, Lena Philippson Roxette In Concert turnéjának keretében elsőként Budapestre érkezik, nem érdemes tehát kihagyni!

Tovább az esemény weboldalára >>

Jazz & Wine // Time Out Market (2025. november 4., 11., 18., 25.)

Az érzéki jazz és a finom borok szerelmeseinek ajánljuk figyelmébe a főváros újhullámos gasztropiacát, ahol minden kedd este lesz lehetőség áldozni az élvezetek oltárán. A 18 és 21 óra között megrendezésre kerülő Jazz & Wine eseményen kiváló koncertek emelik magasabb szintre a remek borok élményét.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Lil Tracy // Dürer Kert (2025. november 5.)

November 5-én hihetetlen energiákkal robban be Lil Tracy a Dürer Kert színpadára és egy fergeteges buliélményt hoz el nektek. Az előadó a SoundCloud rap egyik meghatározó alakja, aki kiválóan ötvözi a rapzenét a trappel, az emóval, a punkkal és az alternatív zenékkel egyaránt, izgalmas zenei utazásra invitálva közönségét.

Tovább az esemény weboldalára >>

Cziffra Fesztivál // Müpa (2025. november 5.)

November 5-én ünnepi gálakoncerttel zárja 10. jubileumi évét a Cziffra Fesztivál, melynek az impozáns Müpa ad otthont Budapesten. A „század tenorsztárja”, José Cura idén ismét visszatér a fővárosba, hogy a szintén világhírű Miklósa Erika koloratúrszoprán énekesnővel, valamint Balázs János Kossuth-díjas zongoraművésszel közös előadásukban emlékezzenek meg a fesztivál alapítójáról, Cziffra Györgyről. A koncert a klasszikus operairodalom és a zenei műfajok találkozásának ad teret, melyet az argentin szenvedély hat át, varázslatos zenei utazásra csábítva ezzel minden érdeklődőt.

Tovább az esemény weboldalára >>

PesText // több helyszínen (2025. november 6-8.)

Az Őszi Margó mellett még egy nagyszabású irodalmi rendezvényre sor kerül Budapesten idén ősszel – a november 6. és 8. között zajló PesText fókuszában azonban kifejezetten a világirodalom áll. Silvia Avallone, Inkeri Markkula, Cara Hunter, Miljenko Jergović, Andris Kalnozols és Grzegorz Musiał is a magyar fővárosba, egész pontosan a Három Hollóba, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumba érkezik – nem lesz hiány pódiumbeszélgetésekből és dedikálásokból.

Tovább az esemény weboldalára >>

Haydneum Őszi Fesztivál // több helyszínen (2025. november 6-9.)

Immár 5. alkalommal veszi kezdetét a Haydneum Őszi Fesztivál, mely 4 mesés budapesti helyszínen, 4 hangversenyen át hozza el francia, német, és olasz barokk szerzők remekműveit. Az eseményen természetesen a magyar régizenélés bástyái is tiszteletüket teszik: a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar is a neves előadók sorát színesítik.

Tovább az esemény weboldalára >>

Ünnepváró Garázsvásár a HVG könyvekkel // B32 Galéria (2025. november 6-9.)

November 6. és 9. között megnyitja kapuit a HVG karácsonyváró garázsvására a Bartók Béla úton található B32 Galéria és Kultúrtérben, ahol a friss és régebbi könyvek széles választékát tárják elétek. Az eseményen több, mint 300 könyv között válogathattok, így biztosan megtaláljátok majd a megfelelő karácsonyi ajándékot.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Sajt- és sörkóstoló // FIRST Taproom (2025. november 6., 20., 27.)

Novemberben több alkalommal is izgalmas kóstolóesttel kecsegtet a Váci úton található FIRST Taproom. Sajt- és sörkóstoló eseményeiken megízlelhetitek, milyen izgalmas, új ízpárosításokat tartogat e két ínyencség. Az már csak hab a tortán, hogy kivétel nélkül minden tétel hazai kistermelők munkáját dicséri.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Berka Együttes moldvai táncháza // Fonó Budai Zeneház (2025. november 7.)

November 7-én ismét a Berka Együttes játssza a talpalávalót a Fonóban, az est folyamán felcsendülnek mind a moldvai, mind a népi vonós zenék. A táncoslábúak két teremben is különböző muzsikákra rophatják, maguk mögött hagyva a szürke hétköznapokat.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Altercirkusz #2 // Dürer Kert (2025. november 7.)

November 7-én lehengerlő bulit csap három feltörekvő zenekar az Altercirkusz #2 keretében a Dürer Kertben. A Ceasar’s Bread elhozza az alter, az indie és a funky stílusok pezsdítő egyvelegét, a Naked Queen öttagú fiúbanda számaiban pedig keverednek a kétezres évekbeli britpop, az indie rock és a magyar alter műfajok. A Blank Verse zenekar szövegeivel megélhetitek minden bánatotokat és örömötöket, mindezt a magyar alternatív rock és a balladisztikus, népies, és lírai dallamok köntösébe bújtatva.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapest Fashion Week 2025 // Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó (2025. november 7-8.)

November 7-én és 8-án zajlik a Budapest Fashion Week őszi eseménye, ahol számos tehetséges tervező ruháit vonultatják fel. Jelen lesz Navona X Razabra, Takács, Bori Éva, Kendra Nakamura, Claudio Dessi, Suza, Orosz Réka, Zhejiang Fashion Institute of Technology és még sokan mások. A lenyűgöző őszi kollekciókat a Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó dísztermében lesz lehetőség megtekinteni.

Tovább a Facebook-eseményre >>

11. Nemzetközi Speciális Filmfesztivál // Eötvös10 (2025. november 7-10.)

A Nemzetközi Speciális Filmfesztivál idén november 7. és 10. között vonultat fel filmremekeket. A fesztivál középpontjában a fogyatékossággal élők történetei, belső világa és művészete áll, amit animációs-, dokumentum- és játékfilmek hoznak közelebb az Eötvös10 közönségéhez. A világ különböző országaiból érkező alkotások mellett panelbeszélgetések és animációs programok is színesítik az eseményt.

Tovább az esemény weboldalára >>

Kalamajka Harisnyás Pippivel // Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (2025. november 8.)

Ingyenes családi napra invitál a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár november 8-án, melynek középpontjában Astrid Lindgren svéd író klasszikus figurája, Harisnyás Pippi áll. A 10 és 16 óra között megrendezésre kerülő eseményen ügyességi játékokkal és irodalmi kalandokkal várják az 5-12 éves korosztályt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Közösségi padfestés // Hegyvidéki Barkácsműhely (2025. november 8.)

Egy önkéntes, közösségi élményre hív a 12. kerület, november 8-án közösségi padfestés kereteiben élhetitek ki kreatív energiátokat, s közben együtt szebbé varázsolhatjátok a Városmajor padjait. A játszósruha ajánlott, minden más eszközt biztosítanak.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szegedi Kortárs Balett: Hamupipőke // Müpa (2025. november 9.)

Egy igazi klasszikus elevenedik meg a Müpa színpadán a Szegedi Kortárs Balett előadásában november 9-én. Mindannyian jól ismerjük Hamupipőke szívszorító sorsát és varázslatos történetét, ezúttal a színdarabot a balett műfajával fűszerezve tekinthetjük meg. Az előadás kortól és nemtől függetlenül garantáltan mindenkit elvarázsol majd.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Reneszánsz x Beatles // MOMkult (2025. november 9.)

Izgalmas zenei együttállások, meglepő hasonlóságok és gyönyörű különbségek! Van-e átjárás a műfajok közt? Mennyire szabad a zene, mennyire szabad a zenész és mennyire a közönség? Szabad-e a játék? Semmi komoly… Csak zene van. A madrigáloktól a Love me do-ig: így lehetne összefoglalni a Danubia Zenekar Semmi komoly-sorozat új bemutatójának műsorát, melyben 400 év távlatából felelgetnek egymásnak a szerelmes, féltékeny, ünneplő vagy épp elmélázó dallamok. A szünet után pedig mindenki kipróbálhatja magát egy Beatles-szám előadásával, élő szimfonikus zenekar kíséretével a szimfonikus karaoke keretein belül. Műsoron reneszánsz madrigálok és Beatles-dalok az Octovoice Énekegyüttes előadásában november 9-én, a MOM Kulturális Központban.

Tovább az esemény weboldalára >>

Wolf Alice // Akvárium Klub (2025. november 11.)

Mikor az ihletet a ‘70-es évek zenei világa szolgáltatja, ám a tartalom nagyon is a jelenhez kapcsolódik: nemrég jelent meg a Wolf Alice új lemeze, a The Clearing. A gitárpop és a klasszikus rock fúziójával népszerűvé váló zenekar tagjai november 11-én az Akvárium Klubban csapnak a húrok közé.

Tovább az esemény weboldalára >>

Oleanna // Centrál Színház (2025. november 13., 23.)

A Centrál Színház őszi műsorát is színesíti kortárs dráma: David Mamet története Puskás Samu rendezésében enged betekintést a neves professzor és fiatal tanítványa közti párharcba. A vád? Szexuális zaklatás. Az Oleanna egyszerre jelenít meg egy háborút, melyet a származási különbségek robbantanak ki, és azt a kirajzolódó szabályrendszert, mely új megvilágításba helyezi férfiak és nők viszonyát. Áramütésszerű történet, pattanásig feszülő idegek… Mindezt Hermányi Mariann és Szabó Kimmel Tamás bravúros alakítása teszi igazán felejthetetlenné, novemberben két alkalommal.

Tovább az esemény weboldalára >>

Three Days Grace // Budapest Aréna (2025. november 14.)

A post grunge, hard rock és alternatív metal műfajai közt kalandozó, többszörös platinalemezes formáció Kanadából indulva hódította meg az emberek szívét, és több mint 30 éve őrzi népszerűségét. Idei európai turnéjuk első állomása a Budapest Aréna lesz, ahová november 14-én érkeznek a Badflowerrel együtt.

Tovább az esemény weboldalára >>

Vive la France! – francia klasszikusok ünnepe // Müpa (2025. november 15.)

A franciák tulajdonképpen mindenben jók vagy kiválóak a sajttól a fociig. Zenéjük százféle színe és illata mégsem jut el hozzánk mindig a maga teljességében. A Danubia Zenekar november 15-i koncertje a francia zene ünneplése is egyben, és bár mindent ők sem tudnak majd megmutatni a közönségnek, azért törekednek a lehető legnagyobbat harapni ebből az ínycsiklandó bagettből. A Művészetek Palotájában megelevenedő este chef-je és karmestere Hámori Máté, a csodás ének-épice felelőse pedig Micheller Myrtill lesz. Műsoron többek közt olyan nagyágyúk, mint Ravel, Berlioz, Debussy, Saint-Saëns, Bizet művei, valamint Ott Rezső francia sanzon- és kupléegyvelege Myrtill előadásában.

Tovább az esemény weboldalára >>

Macskafogó élőzenés filmvetítés // Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont (2025. november 15.)

Mindannyiunk kedvenc egerei és macskabanditái ezúttal élőzenével fűszerezve költöznek a vászonra! A Macskafogó ikonikus jeleneteit november 15-én egy különleges filmvetítésen izgulhatjátok végig, ahol a jól ismert karakterek mellett a zene is főszerepbe kerül méghozzá a Budapest Orchestra Project & Jazzation előadásában.

Tudj meg többet az eseményről:

Harry Potter filmzenei koncert // MVM Dome (2025. november 16.)

Nehéz olyan elhivatott Harry Potter-rajongót találni, aki ősszel ne nézne meg legalább egy filmet az ikonikus sorozatból. Nekik jó hír, hogy a hagyományos TV helyett ezúttal óriásvásznon, élőzenei kísérettel adózhatnak az élménynek november 16-án az MVM Dome-ban. A sorozat első része, a Harry Potter és a bölcsek köve kerül ezen a napon vetítésre, a zenei kíséretet pedig a zseniális Budafoki Dohnányi Zenekar szolgáltatja Ernst van Tiel karmester vezénylésével.

Tovább az esemény weboldalára >>

Makers’ Market // Villányi úti Konferenciaközpont (2025. november 16.)

November 16-án ismét zseniális tervezők és tehetséges alkotók termékeinek garmadája sorakozik fel a Makers’ Market-on, de ezúttal már karácsonyi lázban és ünnepi hangulattal várnak titeket a Villányi úti Konferenciaközpontban. Ékszerek, kerámiák, ruhák, táskák, grafikák és ezernyi pazar portéka közül válogathattok ezen az őszi vasárnapon.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Tom Odell // Budapest Aréna (2025. november 16.)

Az érzelmes dalairól ismert brit énekes-dalszerző november 16-án látogat a Budapest Arénába, ahol új, idén ősszel megjelent albumát mutatja be, melynek címe A Wonderful Life. Az anyag különlegessége, hogy a zenész ezúttal egy, még a szokásosnál is sebezhetőbb, őszintébb oldalát tárja a közönség elé.

Tovább az esemény weboldalára >>

Deafheaven // Dürer Kert (2025. november 16.)

Atmoszférikus metálzene, amely már többször is bizonyította, hogy képes alaposan felrázni a magyar közönséget. A Deafheaven most legfrissebb albumával, a Lonely People With Powerrel tér vissza, ráadásul a Portrayal of Guilt és a Zeruel is csatlakozik hozzájuk november 16-án, a Dürer Kert nagytermében.

Tovább az esemény weboldalára >>

Tommy Cash // Dürer Kert (2025. november 20.)

Tommy Cash november 20-án Budapestre látogat, hogy fergeteges koncertet csapjon és maradandó zenei élményt nyújtson mindazoknak, akik a Dürer Kertbe látogatnak. Az észt hip-hop jeles képviselőjét sokan az Eurovízióból ismerhetitek, ahol Espresso Machiato című számával hatalmasat futott és megszerezte ezzel Észtországnak a harmadik helyet.

Tovább az esemény weboldalára >>

Vegan Summit Budapest // Európa Event Center (2025. november 22.)

A vegán világhónap ünnepeként november 22-én az Európa Event Centerben rendezik meg hazánk eddigi legszínvonalasabb vegán eseményét, a Vegan Summit Budapestet. Az egész napos rendezvényen a legismertebb hazai szakértők, sztárok és gasztroarcok adnak tippeket a fenntartható étkezéshez és a tudatos életmódhoz, emellett érdekes edukatív előadásokon, interaktív workshopokon és látványos főzőshowkon is részt vehettek. A rendezvényen számos etikus márka is jelen lesz, akik mennyei kóstolókkal, szuper kedvezményekkel és izgalmas nyereményjátékokkal várnak mindenkit, aki már vegán életmódot folytat és azokat, akik még csak érdeklődnek a téma iránt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

I. Fővárosi Kolbásztöltő Fesztivál // Magyar Vasúttörténeti Park (2025. november 22.)

November 22-én, első alkalommal startol el a Fővárosi Kolbásztöltő Fesztivál. Az egész napos eseményen napközben a kolbásztöltésé lesz a főszerep, este 20 órától azonban neves előadók – a Parno Graszt, Nótár Mary és Kis Grófo -, adják kézről kézre a mikrofont a Magyar Vasúttörténeti Park Orient csarnokában.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Séta Szent Györgytől Szent Mihályig // Fővám tér (2025. november 22.)

November 22-én izgalmas vezetett sétára várják a 6-10 éves korosztályt és az őket kísérő felnőtteket. A Fővám térről 10 órakor induló séta az Irányi utca felé veszi az irányt, ezalatt pedig fény derül majd arra is, hogy merre húzódott hajdanán a városfal, kik voltak az angolkisasszonyok és hogy hol lehetett egykor csigapörköltet enni. A mesékben nem szűkölködő sétán Szent Györggyel és Szent Mihállyal, angyalokkal és sárkányokkal egyaránt találkozhattok majd.

Tovább az esemény weboldalára >>

Séta a Kozma utcai zsidó temetőben (2025. november 23.)

November 23-án a hosszúlépés.járunk? csapatával közösen indulhattok felfedezőútra Budapesten. A hely, ahova ezúttal vezetett séta alkalmával ellátogathattok nem más, mint a Kozma utcában található legnagyobb fővárosi zsidó temető. A 19. század végén létrehozott kert mára hatalmas területen alkot zegzugos labirintust, ahol puritán sírkövek és színpompás kripták között tehettek izgalmas, ismereteket bővítő sétát.

Tovább az esemény weboldalára >>

Hanabie. // Dürer Kert (2025. november 23.)

Kislányos megjelenés, kőkemény riffek – a kizárólag női tagokból álló japán metalcore banda idén ősszel európai turnéra indul, amelynek keretében az első önálló budapesti koncertjükre is sor kerül. Méghozzá a hangulatos Dürer Kertben, ahol november 23-án rendeznek őrült nagy és garantáltan egyedi bulit.

Tovább az esemény weboldalára >>

Mindent bele, avagy a lelkek nyugalma // Átrium (2025. november 25.)

Generációs kíntorna két szerzőre és három színészre… a Delta Produkció olyan kísérletet hajt végre, mint még soha! Miután Németh Gábor és Biró Zsombor Aurél alaposan beleásta magát a korosztályok közti ellentétek és hasonlóságok témájába, megszületett egy vadonatúj, ízig-vérig kortárs magyar darab. A Mindent bele, avagy a lelkek nyugalma Keresztes Tamás rendezésében, Kádár Kinga, Mucsi Zoltán és Olasz Renátó játékával mesél arról november 25-én, hogyan is kommunikálunk egymással mi, akik teljesen máshogy éljük a mindennapjainkat, mégis együtt ülünk le a vasárnapi ebédhez.

Tovább az esemény weboldalára >>

Boban Marković Orkestar // MOMkult (2025. november 25.)

Az MVM Classic&Club koncertsorozat keretében Boban Marković, szerb trombitaművész és zenekara Budapestre látogat és november 25-én a MOM Kulturális Központ Színháztermében 19:30-tól csábít emlékezetes balkán zenei kalandra. A Boban Marković Orkestar Európa talán legnépszerűbb fúvószenekara, jellemző rájuk, hogy játékuk során előszeretettel ötvözik a különböző stílusokat, megalkotva ezzel az európai és balkán zenei hagyományok élvezetes egyvelegét. Az est egy részéhez a Junior Prima Díjas Oláh Kálmán Jr., jazz-szaxofon művész is csatlakozik néhány dal erejéig, tovább színesítve a felszabadult örömzenélést.

Tovább az esemény weboldalára >>

Stranger Things Rollerdisco // Arzenál (2025. november 29.)

November 29-én egy ’80-as évekbeli időutazást tehettek, de nem akárhová – a Stranger Things összetett világába csöppenhettek egy görkoris buli keretében. Ha még sosem volt a lábatokon görkorcsolya, akkor sem kell kétségbe esni, hiszen a program egy kétsoros görkorcsolya workshoppal kezdődik, ahol megtanulhatjátok az alapokat, de akár el is sajátíthattok különleges görkoris táncmozdulatokat, az estét pedig egy vagány, Upside Down atmoszférájú rollerdiscóban zárhatjátok.

Tovább a Facebook-eseményre >>

A legjobb olvasnivalók egy nyugodt, kuckózós estére: