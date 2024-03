5 elragadó virágos kávézó Budapesten, ami színt visz a hétköznapokba

Barátnős találkákhoz, anya-lánya programokhoz, vagy akár csak egy különleges helyszínen elfogyasztott kávéhoz ajánlunk most meseszép virágos kávézókat Budapest-szerte.

Arioso Café & Brunch

Végtelenül bájos reggelizőhelyet rejt a nyüzsgő Király utca: néhány perc sétára a Deák Ferenc tértől találjátok a színes virágdekorban dúskáló Arioso Café & Brunch helyét. A megnyerő dekor mellett kiváló brunchfogások, dzsúszok, kávék és limonádék várnak itt benneteket, és ha ránk hallgattok, semmiképp ne hagyjátok ki a város egyik legfinomabb Eggs Benedictjét. Választhattok még avocado toastot, lazacburgert, házi lecsókrémmel és rókagombával megspékelt omlettet, illetve az állandó kínálat újdonságait, az Eggs Florentine-t és a pestós-mozzarellás toastot is érdemes kipróbálni. Külön jó hír, hogy április elsején a belső udvar eldugott oázisa, az Arioso terasza is megnyílik!

1075 Budapest, Király utca 9. | Facebook

Dobay – Horváth-kert Cukrászda és Pékség

A Dobay – Horváth-kert Cukrászda és Pékség enteriőrje nemcsak nőnap alkalmából borul virágokba. A franciás eleganciájú cukrászdában, ahol minden az életigenlésről és a tavaszra jellemző élénk színekről szól, kényelmesen eltölthettek egy csajos délutánt, de a szerelmesek is meglephetik bármikor szívük választottját egy szelet finomsággal. A virágos tapétához jól passzol a sütemények kavalkádja, megjelenésük olyan játékos, mint a különleges mintázatú padló vagy a macaron formájú székek. Tündöklő virágokból a teraszon sincs hiány: a Horváth-kertben már nyílik az aranyeső, zöldell minden szeglet, és Déryné szobra körül is árvácskák pompáznak.

1016 Budapest, Krisztina körút 38. | Facebook

Flowerpower

Varázslatos virágköltemények készülnek a XII. kerületi Flowerpower bájos üzletében, ahol a virágbolt mellett egy barátságos kis kávézó is kialakításra került. Színes-illatos virágok közt kortyolgathattok el egy finom kávét egy édes sütemény társaságában, de akár egy frissítő gyömbérsört is kérhettek, vagy dönthettek egy pohár minőségi bor mellett is.

1124 Budapest, Kiss János altábornagy utca 54. | Facebook

Lara Café Budapest

A Lara Café zöldellő növényfala igazán különleges díszletként szolgál a jó hangulatú barátnős találkozásokhoz. A mennyei brunchfogásokkal, frissen préselt dzsúszokkal és krémes smoothiekkal csábító családi vállalkozásra Pest szívében, az Akácfa utcában bukkanhattok, ahol az otthonos vendégszeretetet élvezve költhettek el egy kifogástalan városi reggelit.

1072 Budapest, Akácfa utca 12. | Facebook

Cafe Fiori

Ha egy igazán különleges kávézóban szeretnétek feltöltődni, beszélgetni néhány órát, a hihetetlenül látványos virágdekorral büszkélkedő Cafe Fiori remek választás. A Dohány utca rózsaszínű virágtengerében finom reggelifogások, kávék, smoothiek és megannyi Insta-gyanús részlet vár benneteket, a márványasztaloktól a bársonyszékeken át a romantikus virágfalig.

1074 Budapest, Dohány utca 43. | Facebook

