Gasztrokaland Újlipótvárosban: 6 zseniális hely, amit érdemes kipróbálni

A XIII. kerület ezen városrésze egy igazi gasztroövezet a város szívében, ahol a hangulatos utcákon jobbnál jobb helyek várják a finomságokra éhes vendégeket.

Jászai Gourmet Lángos

A hely küldetése, hogy a tradicionális ízeket megőrizve és a minőséget szem előtt tartva gondolja újra a legendás kelt tésztát. Ennek mentén a hagyományos ízkombinációkat egy-egy izgalmas hozzávalóval dobják fel, így új megvilágításba helyezik a megszokott ízeket. Többek között megkóstolhatjátok a schwartzwald lángost, egy olyan sajtos-tejfölös lángost, amire még fekete-erdei parasztsonka és házi lilahagymalekvár kerül. A magyar ízeken túl azt is kipróbálhatjátok, hogy vajon milyen lenne a lángos, ha más országban született volna. A feltétek mellett a tészta maga is említést érdemel: kívül roppan, belül puha, emellett pedig 100%-ban tejmentes, vegán és teljes kiőrlésű opciókat is választhattok.

1137 Budapest, Budai Nagy Antal utca 6. | Weboldal | Instagram

UnoMas Tapas&Bar

A mediterrán ország tapasozóit mind hangulatában, mind ízeiben hibátlanul megidéző UnoMas Spanyolországba repíti az ide betérő vendégeket, hogy egy felejthetetlen gasztroélményben legyen részük. Az Ibériai-félsziget válogatott fogásait felsorakoztató étteremben kedvünkre szemezgethetünk a spanyol konyha olyan remekeiből, mint a mangós lazac ceviche, a vörösboros chorizo és a spanyol véreshurka, desszertnek pedig természetesen nem maradhat el a legendás churros sem. Attól sem kell tartani, hogy ital nélkül maradunk, hiszen a spanyol borok garmadája vár mindenkit.

1137 Budapest, Pozsonyi út 14. | Facebook

101Tigris

A kínai, a japán és a tajvani konyha elemeit ötvözi a 101Tigris, amely Újlipótváros szívében kápráztatja el az ázsiai fogások legjobbjaival az ide betérőket. A tajvani aranykimcsitől és a csípős ropogós kínai uborkasalátától kezdve, a szószos tésztákon át egészen a lélekmelengető levesekig mindent megtalálhatunk a sokszínű és változatos étlapon. Akkor sem kell megijedni, hogyha hagyományosabb ízekre vágytok, hiszen a csípős szezám- vagy a szójás sertésleves helyett akár tyúklevest is kérhettek.

1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 56. | Facebook

Puppychino

A négylábú kiskedvencek sem maradnak mennyi falatok nélkül, ugyanis Újlipótváros egyik legkülönlegesebb kávézója nemcsak kutyabarát hely, de még a Budaörsi Kutyamenhely egy-egy tagjával is találkozhattok, akiket némi szeretgetés és simogatás után akár örökbe is fogadhattok. A társaságnak saját kiskedvenceitek is biztosan örülni fognak, csak úgy, mint a helyben kapható kutyafinomságoknak. Természetesen a gazdik sem maradnak finomság nélkül, hiszen remek kávék, illetve saját készítésű szendvicsek és sütemények várják őket.

1133 Budapest, Pozsonyi út 52. | Facebook

Csevapivo

A Csevapivo elnevezés egy szóösszetétel, amelyben benne van mindaz, amit egyetlen ember sem hagy ki, amikor a Balkánon jár: a csevapcsicsa és a sör. A névadó darált húsos eledel és hűsítő malátafőzet párosán túl hagyományos recept alapján készült kajmakos pljeskavicával, sopszka salátával, bosnyák kávéval és a tufahija nevű almás desszertkölteménnyel is találkozhattok, a hely hangulata pedig egyenesen a Balkán-félszigetre repít majd benneteket. A Csevapivo célja, hogy a délszláv kultúrában felnövők számára egy darabka otthon érzetét adja, ugyanakkor bevezető legyen azok számára, akik még most ismerkednek a Balkán ízeivel, vagy kellemes nosztalgia azoknak, akik felelevenítenének egy tengerparti nyaralást.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 13. | Weboldal

Pivo söröző és sörvendéglő

A hangulatos belvárosi sörözőben nem meglepően a söröké a főszerep, ezen belül is a cseh sörök különlegességeit ízlelhetik meg a betérő vendégek már évek óta. A csapolt és üveges mennyei nedű mellett nasikkal és házias fogásokkal várják mindazokat, akik egy különleges találkozóhoz, vagy kellemes esti baráti beszélgetéshez a Pivót választják.

1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 22. | Weboldal

