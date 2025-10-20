Csodás show-val keltik életre a megismételhetetlen ABBA-univerzumot Budapesten

A világ legismertebb és legsikeresebb ABBA-dalokat feldolgozó együttese, a Mania: The ABBA Tribute novemberben Budapestre érkezik, ahol felejthetetlen buli keretében idézik meg a több mint 50 éves zenekar legnagyobb slágereit. (x)

A svéd ABBA-ról minden idők egyik legnépszerűbb könnyűzenei formációjaként beszélhetünk, amit jól mutat az is, hogy a korabeli slágerlistákat toronymagasan vezető popegyüttes ma is megszámlálhatatlan rajongót mozgat meg világszerte.

Az 1970-ben alakult formáció két házaspárból állt: Benny Anderson és Anni-Frid Lyngstad, valamint Agnetha Fältskog és Björn Ulvaeus párosából. A zenekar több mint tíz éven át dolgozott aktívan – ezalatt megnyerték többek között az Eurovíziós Dalfesztivált, sikerük pedig felbomlásuk óta is töretlen, hiszen a mai napig évente több száz millió lemezeladást érnek el.

Tisztelgés a legendás svéd zenekar előtt

A tehetséges zenészekből és előadókból álló Mania: The ABBA Tribute együttes hiteles és felejthetetlen tisztelgést ad a legendás svéd zenekarnak, amely generációk óta hódítja meg a rajongók szívét. A világ minden kontinensén, több mint 35 országban turnéztak – 3000-nél is több élő koncertet adva. 2003-ban az előző év legjobb musicaljeként a show elnyerte a rangos Radio Regenbogen díjat.

Most pedig a magyar fővárosba érkezik a Mania csapata, méghozzá a Barba Negrába, ahol fantasztikus bulira van kilátás – a ‘70-es évek és a korabeli diszkókorszak szerelmeseinek mindenképpen, hiszen olyan klasszikusok csendülnek majd fel a színpadon, mint a Dancing Queen, a Waterloo vagy épp a Mamma Mia.

Lenyűgöző látványvilággal körített múltidézésre van tehát kilátás november 20-án, 19 órától a Barba Negrában, amelyre ide kattintva vásárolhatunk jegyet.

