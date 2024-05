Ismert és ismeretlen nők életútja elevenedik meg a Magyar Nemzeti Múzeum különleges kiállításán

Egyedülálló koncepció mentén valósulhatott meg a Magyar Nemzeti Múzeum nagy ívű időszaki kiállítása: a Magyar Menyasszony egyszerre meséli el hétköznapi emberek és híres párok házasodásának történetét, értékes múzeumi kincsekkel és káprázatos menyasszonyi ruhákkal kiegészülve.

Egy közösségépítés céljából létrehozott Facebook-csoportból nőtte ki magát a Magyar Nemzeti Múzeum nagyszabású időszaki kiállítása, a Magyar Menyasszony. A projekt megálmodója és kurátora dr. Simonovics Ildikó divattörténész, aki még a koronavírus-járvány első hulláma idején hozta létre a csoportot, amit saját esküvőjének történetével és fotójával indított el. A személyes hangvételű bejegyzést többezer, nem ritkán generációkon átívelő, izgalmas családi történet és fotó követte.

Később létrejött a Facebook-csoporthoz tartozó magyarmenyasszony.hu honlap is, ahol elkezdődhetett az adatgyűjtés a kiállításhoz. A honlapon több mint 700 felajánlás érkezett, többek között menyasszonyi ruhák, kiegészítők, személyes tárgyak, családi ereklyék, szerelmeslevelek, valamint esküvői fotók tömkelege.

A tárgyak körül kibontakozó, időben és térben is szerteágazó történetek elevenednek meg a nőkről, de nem csak nőknek szóló kiállításon, ahol a hétköznapi sorsok mellett – a múzeumi gyűjteménynek köszönhetően – a magyar történelem nagyjainak házasodási szokásai, ereklyéi is bemutatásra kerülnek.

Leányrablástól az online társkeresőkig

Megcsodálhatjuk például Európa második legrégebbi menyasszonyi öltözetét, melyet a hagyomány szerint Mária királyné viselt Lajos királlyal való házasságkötésekor 1522-ben. Az ő történetük a legkorábbi, amit megismerhetünk, majd 500 évet repülve az időben feltárul előttünk korunk online társkeresőinek világa, két fiatal mesébe illő megismerkedésének történetén keresztül. A két végpont között kibontakozik előttünk a nő társadalmi szerepének változása, illetve a sok küzdelem és nehézség, amely megelőzte a változást.

A kiállítás központi terében ismert és ismeretlen nők életútja rajzolódik ki; ahogy Ildikó fogalmazott, “az esküvő, a házasság remek apropó, hogy egyéni nőtörténetekről beszéljünk, és kicsit ellensúlyozzuk a politikáról és férfitörténetekről szóló kiállítások sokaságát.”

Olvassátok el KULT.EXTRA cikksorozatunk többi részét is >>

Hétköznapi sorsok & híres nők életútjai

A múzeumi kincsek mellett az átlagember története is rivaldafénybe kerül, így – a közösségi gyűjtésnek hála – hétköznapi emberek is a történelem részesei lehetnek. Seilern Crescentiával, Szendrey Júliával és Sisivel együtt 50 frigyet ismerhetünk meg közelebbről, a nő szemszögéből. Kiderül, miért futott zátonyra Habsburg Mária Krisztierna és Báthory Zsigmond érdekházassága, avagy a Habsburg Birodalom és Erdély násza, valamint Hugonnai Vilma példaértékű elhivatottságáról is olvashatunk.

A legemlékezetesebb perceket talán mégis épp az átlagember életének a maga egyszerűségében megismételhetetlen pillanatai okozzák. Megismerhetjük például a forrói cigánysorról származó Lakatos Erzsébet “Anci” és Gulyás Gyula házasságának történetét, akik véletlenek sorának köszönhetően keresztezték egymás útját. Az ő megható történetüket egyik lányuk osztotta meg a kurátorral.

Menyasszonyi látványvilág

Könnyen emészthető, látványos elemek is várják a látogatókat a kiállítótérben, afféle fellélegzésképp a sok megható történet után. Az egyik leginkább lehengerlő tér kétségkívül a fehér menyasszonyi ruhák tere, ahol a múzeum műtárgyai és felajánlások tucatja alkot izgalmas kavalkádot.

Hasonlóan emlékezetes pillanatokat szerez a látogatónak az esküvői emlékek fala, melyen 77 db keretezett menyasszonyi koszorú látható. Ezek a falitékába foglalt asztalosremekek a menyasszony szüzességét voltak hivatottak jelképezni egészen a XX. század közepéig, és az esküvő után házi oltárhoz hasonló helyet töltöttek be a friss házasok otthonában.

Augusztus 25-ig bárki, aki szeretne hozzájárulni a Magyar Menyasszony-projekthez, beküldheti esküvői fotóját a magyarmenyasszony.hu honlapon keresztül, amelyet aztán hozzáadnak a kiállítás digitális képgalériájához. A tárlaton található egy vetítőterem, ahol elérhetővé teszik a többezer beküldött fényképet, és a látogatók kedvükre megnézegethetik, kivetíthetik őket.

A tárlat zárása után is érték- és történetmentő digitális platformként működik majd tovább a weboldal, ahol továbbra is várják a családi képeket, történeteket. Emellett júniustól Bugacon lesz látható a kiállítás rövidített változata, és a kurátor nem titkolt célja, hogy további vidéki múzeumokba, akár határon túlra is eljuttassa a Magyar Menyasszonyt és annak hosszú időre velünk maradó történeteit.

Bővebb infó: mnm.hu

Nézzétek meg, mikor lesz ingyenes a belépés a múzeumokba idén: