Felejthetetlen látnivalók sokaságával vár a Dél-Dunántúl varázslatosan szép vidéke

Az ország délnyugati részén minden megtalálható, ami egy tartalmas kiránduláshoz kell, hiszen itt a történelem, a gasztronómia, a kultúra és a szabadidős kikapcsolódás legjava találkozik egymással.

Mediterrán életérzés Pécsen

Pécs belvárosának macskaköves sétálóutcáin lépten-nyomon műemlékekkel találkozhattok. Fedezzétek fel a város vallási központját, a Dóm teret és a Cella Septichora Látogatóközpont ókeresztény síremlékeit, majd lépjetek be a székesegyház többszáz éves falai közé, melynek tornyáról fantasztikus panoráma tárul elétek.

Ezután sétáljatok egyet a gyönyörű Barbakán-kertben, és keressétek meg Janus Pannonius szobrát a mandulafák árnyékában.

Ahol a történelem és a m űv észet találkoznak

A város bájához hozzátartoznak a török hódoltság emlékét idéző épületek. A legismertebb ezek közül Gázi Kászim pasa dzsámija, amit idővel keresztény templommá alakítottak, de érdemes Jakováli Hasszán pasa dzsámijához is ellátogatni, ami hazánk legjobb állapotában megőrzött iszlám építészeti emléke.

A képzőművészet rajongóinak sem kell aggódniuk, hiszen a helyiek által csak „múzeumok utcájának” nevezett Káptalan utcában található többek között a Reneszánsz Kőtár, a Zsolnay Múzeum és a Vasarely Múzeum is.

Zsolnay-negyed, a város ékköve

A hungarikummá nyilvánított Zsolnay-negyed köztéri szobrai és díszes cserepekből kirakott háztetői már messziről vonzzák a tekintetet.

A család örökségével foglalkozó kiállításra szintén megéri jegyet váltani: a Gyugyi-gyűjtemény darabjai egyenesen Amerikából tértek haza, de szemügyre vehettek egy kétmilliárd forintra becsült alkotást is. A tárlaton kiderül, hogy mi az az eozinmáz, ami a Zsolnaynak világhírnevet szerzett.

Legendás borvidékek és egy eldugott gasztrofalu nyomában

Az ország legdélibb, 2100 hektáros borvidékének története a XVIII. századra nyúlik vissza. A Villányi borvidéket leginkább a 300 éves présház kiállításán tudjátok megismerni, ahol több száz tárgy mutatja be a borkészítés művészetét.

Villánykövesden találjátok a térség egyik legérdekesebb pincéjét, egy föld alatti „borkatedrálist”, melyet előzetes egyeztetéssel látogathattok.

Ha a könnyedebb borokért rajongtok, a Somogytól Tolnáig húzódó térség lesz nektek való, hiszen itt kivételesen a fehérboré a főszerep. A környéken járva érdemes az Öreg-patak völgyében megbúvó Óbánya tornácos házait vagy a borok birodalmának becézett Mecseknádasdot is felfedezni, ami a katonás rendben sorakozó pincesoraival, a Réka-vár és egy gótikus templom romjaival fog lenyűgözni titeket.

Ha megéheznétek, vegyétek Palkonya felé az irányt, melynek domboldalán az 53 présházból álló pincesoron kisebb-nagyobb családi pincészetek és éttermek helyi alapanyagokból készült fogásai várják a kulináris kalandorokat.

Történelmi id őutaz ás

A 13. században épült siklósi vár Magyarország egyik legjobb állapotban fennmaradt történelmi emléke, ahol ma többek között fegyverkiállítás, várbörtön, bormúzeum és játékország vár benneteket.

A közelben található Máriagyűdi Kegyhely az ország egyik legkedveltebb zarándokhelye, hiszen a feljegyzések szerint itt jelent meg Szűz Mária 1687-ben. Szép időben akár a közeli Csodabogyó tanösvényt is végigjárhatjátok.

Kirándulók paradicsoma

A Nyugat-Mecsek vidékét valószínűleg túrázásra teremtették, hiszen a hegység több, 500 métert is meghaladó csúccsal büszkélkedhet. Az Abaligeti-barlang gyógyító hatása miatt a légúti megbetegedésekben szenvedők kedvelt úti célja, de önmagában is lenyűgöző élmény.

Ne hagyjátok ki a Tettyei Mésztufa-barlangot és a sziklaképződményeiről, pálos kolostoráról és kilátóhelyeiről ismert Jakab-hegyet se.

A Kelet-Mecsek ezzel szemben a falusi turizmusról híres, így hagyományőrző programok és múzeumok sokasága várja a kirándulókat – itt járva feltétlenül nézzétek meg a pécsváradi bencés kolostorvárat!

Ahol a víz az úr

Ennyi aktív program után nem árt, ha a pihenésre is szántok időt – a Dél-Dunántúl vidékét pedig nem ússzátok meg szárazon. A dombok és a lugasok alatt ugyanis áldásos hatású gyógyvíz csörgedez, így nem csoda, hogy az ebből táplálkozó fürdők mindenkit elvarázsolnak.

Harkány értékes gyógyvizét a monda szerint az ördög fakasztotta, azonban a 13,5 hektáros Gyógy- és Strandfürdő medencéiben és csúszdáin ez aligha fog eszetekbe jutni.

A siklósi vár szomszédságában páratlan környezetben tudtok elmerülni a közel 5000 négyzetméteres termálfürdő medencéiben, de a szaunákban és a sóbarlangban is kikapcsolódhattok. Arra az esetre pedig ha a korán érkező kánikulában természetes fürdőhelyet kerestek, jó ha tudjátok, hogy az Orfűi- és a Pécsi-tó vize fürdésre is alkalmas.

