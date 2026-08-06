8 hangulatos kertmozi a Balatonnál, ahol a csillagok alatt mozizhattok

A balatoni nyárhoz nemcsak a strandolás, a naplementék és a lángosozások tartoznak hozzá, hanem a csillagos ég alatti filmnézés is. Ha egy igazán hangulatos esti programra vágytok, érdemes útba ejteni a tó környékének kertmozijait, ahol a legújabb premierek mellett klasszikusok is várnak.

Csopak Forrás Kertmozi

A csopaki Forrás Kertmozi évtizedek óta a balatoni nyáresték egyik legkedveltebb találkozóhelye, ahol a fák ölelésében, kellemes nyári estéken különleges hangulatot ad a filmnézésnek, hogy a vetítés előtt még akár egy balatoni naplementét is elcsíphettek. Az augusztusi műsorban a családi filmektől a romantikus vígjátékokon át az akciófilmekig minden korosztály talál kedvére valót: többek között a Toy Story 5, a Minyonok és szörnyek, a Michael, Az ördög Pradát visel 2. és a Csak egy éjszaka is műsorra kerül.

8229 Csopak, Forrás utca 1. | Weboldal

Révfülöp Szigeti Kertmozi

A Balaton egyik legismertebb kertmozija évről évre megtelik nyaralókkal és helyiekkel, akik egy jó film mellett zárnák a napot Révfülöpön. A családias hangulatú mozi kellemes környezetben várja a nézőket, ahol a pattogatott kukorica illata és a nyári esték varázsa együtt teremtik meg az igazi balatoni élményt. A műsorban rendszeresen helyet kapnak friss premierek, közönségkedvencek és családi filmek is, így szinte minden este érdemes visszanézni a programkínálatra.

8253 Révfülöp, Sziget utca 3. | Weboldal

Balatonakali Kertmozi

Ha egy nyugodtabb, meghittebb, esti programra vágytok, a Balatonakali Kertmozi remek választás. A kisebb, barátságos hangulatú szabadtéri mozi igazi retró nyári élményt kínál, ahol sötétedés után kel életre a vászon. A műsorban rendszerint a legújabb magyar és nemzetközi premierek, családi animációk, vígjátékok és látványos hollywoodi filmek váltják egymást, így könnyű olyan estét találni, amely az egész társaságnak szól.

8243 Balatonakali, Petőfi Sándor utca 2. | Weboldal

Fövenyes Kertmozi

A Fövenyes Kertmozi sokak szerint a Balaton egyik leghangulatosabb szabadtéri mozija, így garantáltan nem fogtok benne csalódni. A közvetlen, nosztalgikus atmoszféra és a természet közelsége miatt már önmagában is élmény ide ellátogatni, a vetítések pedig csak rátesznek egy lapáttal. A programkínálatban a legfrissebb mozifilmek mellett családi alkotások és könnyed nyári vígjátékok is helyet kapnak, így egy strandolással vagy vacsorával összekötve tökéletes esti kikapcsolódást kínál.

8242 Balatonudvari (Fövenyes), Mozi utca 1. | Weboldal

Balatonlelle Kertmozi

Ha a déli parton keresnétek egy klasszikus nyáresti programot, a Balatonlellei Kertmozi lesz a biztos választás. A fedett nézőtérnek köszönhetően egy nyári zápor sem feltétlenül hiúsítja meg a mozizást, a büfében pedig popcorn és hűsítő italok várják a nézőket. Az augusztusi műsorban látványos premierek és családi kedvencek is helyet kaptak: vetítik többek között a Minyonok és szörnyek, a Vaiana, az Odüsszeia és a Pókember: Vadonatúj nap című filmeket is.

8638 Balatonlelle, Hortenzia utca 1. | Weboldal

Ancsika Kertmozi és Kultkert, Balatonszemes

Az Ancsika Kertmozi és Kultkert jóval több egy egyszerű szabadtéri mozinál: nyáron kulturális találkozóhelyként működik, ahol a vetítések mellett koncertek, beszélgetések és közösségi programok is színesítik az estéket. A műsorban a friss mozifilmek mellett gyakran különleges magyar alkotások és művészfilmek is helyet kapnak, így azoknak is érdemes ellátogatniuk, akik valami másra vágynak a multiplexek kínálatánál. A meghitt kert, a lampionok fénye pedig még hangulatosabbá teszik az élményt.

8636 Balatonszemes, Kossuth Lajos utca 2. | Weboldal

Zamárdi Kertmozi

Néhány perc sétára a Balatontól várja a filmrajongókat a Zamárdi Kertmozi, ahol a nyári estékhez a csillagos ég és a frissen pattogtatott popcorn is hozzátartozik. A barátságos, családias hangulatú mozi évről évre a legújabb közönségfilmeket hozza el a Balaton partjára, így egy strandolással vagy vacsorával összekötve tökéletes esti program.

8621 Zamárdi, Kossuth Lajos utca 14. | Weboldal

Panoráma Kertmozi, Vonyarcvashegy

A vonyarcvashegyi Panoráma Kertmozi a Balaton nyugati medencéjének egyik kedvelt esti találkozóhelye, ami már több generáció számára is törzshelynek számít. A műsorban rendszeresen szerepelnek friss hollywoodi premierek, magyar filmek, családi animációk és könnyed vígjátékok is, így minden korosztály találhat kedvére való vetítést.

8314 Vonyarcvashegy, Fürdő utca 1. | Facebook

Ha augusztusban veszitek célba a magyar tengert: