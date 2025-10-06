7 szuper program és élmény Budapesten és környékén, amit már nagyon várunk 2025 őszén

Beköszöntött az ősz, a főváros és annak környékén pedig ezúttal is jobbnál jobb programok gondoskodnak a tartalmas időtöltésről. Akár odakint, akár beltéren élveznétek az őszi napokat, szuper szabadidős tevékenységekből idén sem lesz hiány!

Hamisítatlan őszi hangulat: Szedd magad tökfarm Sződligeten (2025. október 20-ig)

Nincs is jobb, mint aranybarna falevelek és szénabálák árnyékában csodálni az őszi tájat és a színpompás tökök látványát! A sződligeti Tündérkert Tökvarázs tökmezején mindezt fantasztikus programokkal, piknikezéssel, tökvásárral megspékelve élvezheti az egész család. Válogassatok a pompás tökök közül, készítsetek egyedi fotókat, és vigyétek haza otthonotok legújabb ékét, melyet aztán közösen ki is faraghattok – szerezzetek életre szóló élményeket egy színes-szagos, őszi csodavilágban!

2133 Sződliget, hrsz. 048/49. | Facebook

Kihagyhatatlan filmújdonság: Egykutya (2025. október 2-től)

Végre-valahára megérkezett a mozikba az Oscar-díjas Deák Kristóf legújabb filmje, mely – többek között – Döbrösi Laura, Tóth Károly és Tenki Dalma játékával hoz felejthetetlen pillanatokat a vásznakra. Az Egykutya fordulatos történetében régi jóbarátok találkozásának lehetünk szemtanúi, akik egy viharos éjszakán igyekeznek megfejteni közös múltjuk titkát. Az idei CineFest közönségdíjas játékfilmje már most belopta magát a közönség szívébe!

Varázslatos séta Sohaországban: Garden of Lights (2025. október 17-től)

Október 17-től ismét ragyogással telik meg az ELTE Füvészkert, ami garantáltan bearanyozza majd az egyre sötétebb estéket. A népszerű Garden of Lights fénykiállítás legújabb szívmelengető története idén egészen Sohaországig repít benneteket, ahol a csintalan kisfiú, Pán Péter kalandjait kísérhetitek végig. A káprázatos séta során sellőkkel, tündérekkel, indiánokkal és kalózokkal is találkozhattok és lehet, hogy még az örök fiatalság titkát is megismerhetitek.

1083 Budapest, Illés utca 25. | Weboldal

Álomszerű látványszínház: Frida a Nemzeti Táncszínházban (2025. október 18., 19.)

A Duda Éva társulat idén ősszel Mexikó színpompás világába kalauzol benneteket, hogy a zene, a mozgókép és a táncművészet segítségével ismerhessétek meg Frida Kahlo hazájának kultúráját. A nagyszabású produkció középpontjába a női sors szépségei és kihívásai, szenvedélyes szerelmi történetek, karneváli hangulat és Frida életének meghatározó pillanatai kerültek, a drámai, meglepetésekkel teli álomvilág pedig a Nemzeti Táncszínház deszkáin kel életre.

1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20. (Millenáris) | Weboldal

Misztikus feltöltődés: Kirándulás Budaörsön (2025. október 12.)

Október 12-én este különleges, testi-lelki feltöltődést ígérő sétán vehettek részt Budapesttől egy karnyújtásnyira. A budaörsi Szamos Cukrászdától induló, meditációval egybekötött sétán felfedezhetitek a Kőhegyi-kápolnát, a misztikus Budaörsi-kopárok világát, majd újult erővel vághattok majd bele az előttetek álló hét kihívásaiba. Akár kezdő, akár gyakorlott túrázók vagytok, a 7,5 kilométeres túra szuper hétzáró program lesz számotokra!

2040 Budaörs, Templom tér 1. | Weboldal

Finn cukorfalatok Óbudán: Múmin Fesztivál (2025. október 18.)

Kedvenc északi mesefiguráink, a múminok már 80 éve lopják be magukat kicsik és nagyok szívébe! A jeles évforduló alkalmából a Finn Nagykövetség, a FinnAgora és a Skandináv Ház születésnapi fesztivált rendez Óbudán, hogy a család apraja-nagyja együtt kalandozhasson Múmin-völgyben – ott, ahol a bizalom, az elfogadás és a társadalmi összetartás egy barátságosabb világot teremt.

1033 Budapest, Fő tér 2. | Facebook

Színpompás őszi feltöltődés: Séta a Lupa-szigeten

A Budakalászhoz tartozó, Szentendrei-Duna-ágban megbújó Lupa-sziget olyan, akár egy rejtett kincs, mely megannyi érdekes látnivalót tartogat, kezdve a Bauhaus stílusú nyaralóktól a lenyűgöző platánsorig. Korántsem városi legenda, hogy a kizárólag vízi úton megközelíthető sziget ősszel a legszebb! A varázslatos hely nemcsak a kellemes kikapcsolódást szolgálja egy hangulatos őszi hétvégén, de izgalmas fotószpot is különleges atmoszférájával. Ne habozzatok hát megörökíteni az itt töltött idő pillanatait!

