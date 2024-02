5 múltidéző művészmozi Budapesten a nosztalgikus, esti filmezéshez

A múlt ránk maradt kincsei a mai Budapest forgatagában megbújó, hamisítatlan hangulatú művészmozik. Az egykor nézők seregétől nyüzsgő filmszínházak közül van néhány, amely közel 100 év alatt is megőrizte régi fényét és különleges légkörét. Ha múltidéző esti filmezésre vágytok, ajánlunk néhányat Budapest megannyi művészmozija közül.

Corvin Mozi

A főváros egyik legközpontibb részén, az akkori Budapest legnagyobb filmszínházaként nyitotta meg kapuit a Corvin Mozi 1922. november 21-én. A ma is nyitva tartó és filmek számtalanját vetítő mozi a filmszínházak egyik fővárosi úttörőjének számított. A Bauer Emil tervezte moziépület Budapest ostromát kevés sérüléssel vészelte át. Nem volt azonban ilyen szerencséje 1956-ban: a szabadságharc központi helyszíneként az épület több végzetes találatot is elszenvedett. Újjáépítésére és modernizálására 1957-ben került sor, ezzel pedig újra az élvonalba került és a főváros egyedüli kinemaszkóppal ellátott mozijává avanzsált. A ma ismert Corvin Mozi a ’90-es években alakult át, ekkor került sor az előtérben található kávézó és a több, kisebb-nagyobb moziterem kialakítására.

1082 Budapest, Corvin köz 1.

Tabán Art Mozi

A Krisztina körút lakóházainak sorába simul bele Buda első mozija, a Pécsi Manó alapította filmszínház, melyet ma Tabán Art Mozi néven ismerünk. A fordulatokkal tarkított mozi története egészen az 1911-14-es évekig nyúlik vissza, a környék és a mozirajongók pedig több néven is ismerhették: Palota, Krisztina, Diadal és Tabán. A 2014-ben felújított, családias hangulatú művészmozi műsorán egy maroknyi, ámde gondosan szelektált film közül válogathatunk hétről hétre. A meghitt hangulatról nemcsak a kis létszámot befogadni képes mozitermek, de a filmkezdésig várakozásra alkalmas is zeg-zugok gondoskodnak.

1016 Budapest, Krisztina krt. 87-89.

Művész Art Mozi

Nevéhez hűen, a művészfilmek belvárosi édenkertje az Oktogontól mindössze egy karnyújtásnyira található Művész Mozi hangulatában is kellőképpen művészi. A már a nagykörúti villamosokról is könnyedén felismerhető Művész Mozi homlokzatán neonfénnyel megvilágítva olvashatjuk az aktuálisan műsoron lévő filmek címeit. Az előtérben különféle alkotásoknak helyet adó Művészben öt moziterem áll a nézők rendelkezésére, melyek neves rendezők és színészek neveit viselik. Az 1910-es évek környékén megnyitó mozi Mozgókép Otthon néven vált elsőként ismertté, de Décsi Mozi, Deák Mozi, Fáklya és Új Tükör Művész Klubmozi nevet is viselt az évek hosszú sora alatt. A mára csak Művészként emlegetett moziban premier előtti vetítések, tematikus filmnapok és filmünnepek ugyanúgy várnak rátok, mint válogatott és minőségi filmek.

1066 Budapest, Teréz krt. 30.

Puskin Mozi

A megnyitásának hamarosan 100. évfordulójához közeledő Puskin Mozi mind a mai napig a Kossuth Lajos utca sürgés-forgásába simul bele. Talán nem túlzunk, mikor azt mondjuk, hogy a Ferenciek tere és az Astoria közt félúton található filmszínház belső tereinek szépsége vetekszik a tőle egy köpésre található Uránia Nemzeti FIlmszínház tereinek szépségével. Az 1926. november 26-án, megnyitásakor a Fórum Filmszínház nevet viselő mozit 1949-ben nevezték át Puskin Mozivá. A patinás, belső tereiben csillárokkal, márvány felületekkel és szobrokkal díszített mozi épületében korábban a Magyar Világ kávéház kapott helyet. A mind a mai napig nézők sokaságát csábítgató Puskin, fényéből alig vesztett valamit: itt mozizni, felér egy varázslatos időutazással.

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 18.

Toldi Art Mozi

A komótosan, fennállásának ugyancsak századig évfordulójához közeledő Toldi Art Mozi 1932 szemptemberében nyitotta meg kapuit. Talán nem meglepő, hogy fennállása alatt a Toldi is megért néhány átkeresztelést, megnyitásakor City Mozi néven ismerte a nagyközönség, de viselte többek között a Szittya és az Úttörő elnevezéseket is. A Toldi volt az első és addig egyetlen mozi az 1950-es évek elején, ahol térhatású, vagyis 3D-s filmeket is láthatott a közönség. A ’90-es években a klubélethez is kapcsolódó Toldi napjainkban a budapesti művészmozik elmaradhatatlan tagja, ahova filmklubok, filmkarnevál és premier előtti vetítések reményében is érdemes jegyet váltani.

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.

