8 hangulatos szalonkocsma és művészbár Budapesten a tökéletes kikapcsolódáshoz

Összegyűjtöttük nektek azokat a helyeket, ahol kellemes környezetben fújhatjátok ki a gőzt egy hosszú nap után.

Kiadó Kocsma

A város szívében található kocsma nem meglepő módon lett a környéken élők törzshelye, hiszen hangulatos berendezésével és egyedi miliőjével könnyen elvarázsolja az ide betérőket. Az itallapon kedvetek szerint válogathattok borok, koktélok, limonádék és kávék között, az isteni fogásokat felsorakoztató étlapon pedig levesek, főételek, burgerek, saláták és desszertek is szerepelnek.

1061 Budapest, Jókai tér 3. | Weboldal

Kamara Café & Bistro

A kávézóként és sörözőként is emlegetett Kamara Café & Bistro a Dohány utcában bújik meg, békebeli hangulata pedig egy igazi kis kinccsé emeli a bulinegyed szívében. A népszerű vendéglátóegység napközben isteni fogásokkal, finom süteményekkel, valamint heti és hétvégi menükkel vár, míg esténként az italoké a főszerep, amikből szintén bőven tudtok választani.

1074 Budapest, Dohány u. 1/A | Weboldal

Café Zsivágó

A Paulay Ede utcai Café Zsivágó egy igazi kis rejtett kincs a városban, ami tökéletes helyszíne lehet egy baráti beszélgetésnek vagy első randinak. A galériás helyen kényelmes kanapén ülve, békebeli csészékből kortyolhatjátok el az isteni forró csokikat vagy teákat, de természetesen finom borok közül is tudtok választani. Iszogatás közben nem maradtok finomságok nélkül sem, hiszen házi pogi, melegszendvicsek és zöldségkrémek is várnak, ha pedig délelőtt érkeztek, a reggeli menüből is tudtok választani.

1061 Budapest, Paulay Ede u. 55. | Weboldal

Fahéj Kávézó

Az V. kerület kevésbé forgalmas részén, egy köpésre a Ferenciek terétől, az Astoriától és a Deák tértől találjuk az aprócska Fahéj Kávézót. Az egyedi bájjal bíró üzlethelyiségben elsősorban az italok örvendenek nagy népszerűségnek, de attól sem kell félnetek, hogy éhen maradtok: az isteni retró melegszendvics például garantáltan elnyeri majd a tetszéseteket.

1052 Budapest, Semmelweis utca 19. | Weboldal

Hintaló Iszoda

A Blaha Lujza tértől pár perc sétára rejtőzik Józsefváros egyik leghangulatosabb underground kocsmája, a hangulatvilágított szalonokat idéző Hintaló Iszoda. A gineket, rumokat és vodkákat bőségesen felsorakoztató italválasztékon túl egészen biztos, hogy a hely egyedi varázsa is megér egy látogatást: a hintalovakban nem szűkölködő helyet számos retro különlegesség is díszíti. Érdemes figyelni a hely Facebook-oldalát is az aktuális programokért, hiszen a mindennapokat sokszor DJ-kkel vagy bulikkal színesítik.

1088 Budapest, Bacsó Béla utca 15. | Weboldal

Cafe Unplugged

A retró hangulatáról is híres Széll Kálmán tértől pár perc sétára található beülős hely tökéletes választás egy hosszan tartó baráti beszélgetéshez, egy gyors kávéhoz, sőt akár egy kis egyedül eltöltött időhöz is, hiszen az egymástól távolabb található asztalok abszolút biztosítják a meghitt hangulatot. Természetesen a bulik sem maradnak el, hiszen esténként gyakran DJ-k biztosítják a talpalávalót.

1012 Budapest, Várfok u. 15b | Weboldal

Café Ponyvaregény

Újbuda szívében, a Móricz Zsigmond körtér közelében található az imádnivaló kávézó, ahova nemcsak azért érdemes betérni, mert finom italok és csipegetnivalók közül válogathattok, hanem azért is, mert zegzugos részeiben tökéletesen kikapcsolódhattok akár egyedül, akár társaságban. A különleges atmoszférájú helyen bármelyik könyvet leemelhetitek a polcról, ha olvasnátok, sőt még társasjátékozásra is van lehetőség.

1111 Budapest, Bercsényi utca 5. | Weboldal

Gyöngy Presszó

A rengeteg vendéglátóhelyiséget felsorakoztató Lövőház utcában már messziről kiszúrhatjuk a 15 éve a presszó bejárata felett tündöklő neonfeliratot, ami az ikonikus sarki kocsmát hirdeti. A napközben retró kávézóként, esténként pedig retró kocsmaként működő helyet egy szívmelengető érzés járja át, így nem csoda, hogy nagy népszerűségnek örvend a hasonló hangulatot kedvelők körében.

1024 Budapest, Lövőház utca 24. | Weboldal

