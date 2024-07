5 hangulatos söröző a fővárosban, amely felfrissíti az izzasztó nyárestéket

A nyár legszebb pillanatai közé tartoznak a hosszúra elnyúlt, balzsamos nyáresték, amikor egy-két finom ital mellett, gondtalanul élvezhetjük egymás társaságát. Így hát elhoztunk néhány olyan hangulatos fővárosi sörözőt, ahol minőségi italokkal kísérve gyűjthetjük be a legszebb nyári emlékeinket.

Jónás Craft Beer & Food

A Jónás kézműves sörházként kelt útjára még a Bálnában, ám 2022 óta már a Bikás parkot gazdagítja a minden eddiginél szélesebb kínálatával. Nyolc csapja a legmenőbb magyar kraft söröket rejti, míg a hűtőikben a dobozos termékek legjava sorakozik, de olyan márkákra is lelhetünk náluk, mint például a Horizont, a Fehér Nyúl vagy a Viharsarok. Az italok mellett az ételekre is nagy figyelmet fordítanak, így hát a fenntarthatóság jegyében készült luxusreggelire, hetente változó klasszikus menüjükre, vagy éppen a nemzetközi ízekben dúskáló, havonta megújuló á la carte fogásokra is lecsaphatunk náluk.

1119 Budapest, Vahot u. | Weboldal | Facebook

Kertem

Kőbányán a Törekvés Művelődési Központ kertjének indusztriális környezetét varázsolja egy bohém, hangulatos sörkertté a Kertem, ahol felénk magasodó fák lombjai alatt ereszthetjük ki a gőzt egy pohár ital és egy-két falat finomság kíséretében. Idén nyáron a csapból a világ egyik legnépszerűbb söre is folyik, s a balkán burger, a lepény, a füstölt gomolya most sem hiányozhat az ételpalettáról. A név pedig kötelez, az esténként fényfüzérekkel megvilágított, zeneszóval kísért helyen úgy érezhetjük, mintha csak kiléptünk volna a házunk mögötti kertbe.

1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25. | Facebook | Instagram

Tető

Idén nyáron a Mad Scientist sörfőzde négy egysége közül a Tető új helyszínre költözött, és bevette Budát minőségi, hűsítő italaival. A folyton változó kínálatú kraft sörök 15 csapból folynak; ha pedig másra vágynánk, akkor a natúr borok, különleges koktélok és spiritek is készek arra, hogy szomjunkat oltsák. A Mammut 2. tetején lebegő sörmennyországba éhesen is érkezhetünk, hiszen különféle mezzéket, sült csirkét vagy akár szarvaskolbászt is kóstolhatunk itt, a Golem streetfood jóvoltából.

1024 Budapest, Lövőház u. 2–4. | Weboldal | Facebook

Ganz Söröző

A Ganz Söröző még 2009-ben, az egykori Ganz Sörmanufaktúra helyén nyitotta meg kapuit, s azóta is méltó utódjaként csapolja és adja ki a söröket a pultja mögül. A borostyánnal benőtt budai ház körül egy romantikus, árnyas kertben lazulhatunk le, míg bent egy igazán apró, eklektikus térben élvezhetjük a malátából készült italcsodákat. Buda rejtett sörözőjének apraja-nagyja pedig hatalmas szeretettel, illetve a hazai és más nemzetek kraft sörfőzdéinek kincseivel vár mindannyiunkat, Malackával együtt.

1027 Budapest, Ganz u. 6. | Facebook | Instagram

First Craft Beer & BBQ

Ha inkább bemenekülnénk az izzó napsugarak elől a hűs falak közé, akkor a bulinegyed közepén, a First Craft Beer & BBQ ajtaja mindig nyitva lesz előttünk. A belvárosi bárban a 20 csapból a világ legjobb kisüzemi sörei folynak, s mivel a First Craft Beer missziója, hogy vibráló, ízgazdag, modern söröket főzzön, így például kókusszal fűszerezett, rumos hordóban pihentetett sört is kóstolhatunk náluk. De akkor sem maradunk hoppon, ha az aranysárgán gyöngyöző ital nem a kedvencünk, az itallapon a sörkoktélok felül nagy eséllyel megtaláljuk majd a hőn szeretett koktélunkat is. Ha pedig hosszúra nyúlik az itteni italozás, akkor hamburgerek, nachostálak, BBQ-ételek legjava vár ránk itt.

1072 Budapest, Dob u. 3. | Weboldal | Facebook

Szép nyári estéink támogatói Budapest pompás éttermei is: