5 kifőzde Budapesten, ahol pénztárcabarát ebédmenüvel várnak

A kifőzdék és az ebédmenük kora még korántsem áldozott le, sőt a régi motorosok mellett megjelentek új egységek is a városban. Így hát ha nincs időtök főzni, ne csüggedjetek, mutatunk néhány helyet, ahol az étvágyatok nem száll rögtön tova az árakat meglátva. Ebédmenük 2500 forintért és az alatt!

Kajaszünet Falóka

Budapest több pontján is, a Jászai Mari téren, a Hercegprímás utcában, valamint a Váci úton is várja a házias ízek után áhítozó városiakat a Kajaszünet Falóka, ahol változatos napi menükre számíthatnak az éhes szájak. A hét minden napján garantált náluk a Jókai bableves, a töltött káposzta, a krumplis tészta, a csülkös pacal, a sertéspörkölt nokedlivel és a palacsinta. De a törzsvendégek azt is biztosra tudhatják, hogy a hétfő a klasszikus fogásoké, míg a többi napon különlegesebb étkekre is lecsaphatnak. Az árak pedig magukért beszélnek: 2090, 2390 és 2590 Ft-os napi menük között lehet náluk válogatni.

1051 Budapest, Hercegprímás u. 19. | 1137 Budapest, Jászai Mari tér 4a | 1132 Budapest, Váci út 14. | Facebook

Csabi Íz

A Bartók Béla út gasztrokincsei között méltán foglalja el helyét a Csabi Íz, ahol már reggel is számíthatunk a hely vendégszeretetére. Ugyanis az ételbárban friss reggelikkel várnak minden arra járót, a meleg szendvicseket pedig akár egyéni ízlésre szabva is elkészítik. Majd déltájban a naponta változó menü váltja a szendvicseket, és az örök klasszikusok mellett olyan különlegességekkel is megörvendeztetnek minket, mint a quesadilla, a Kentucky csípős csirkemell vagy éppen a csípős thai csirkemellcsíkok. Az áraknak pedig itt is is örülni fog a pénztárcánk, hisz a levest és a főételt is tartalmazó, normál adagú menü 2500 forintba, míg a nagy menü 3500 forintba kerül.

1114 Budapest, Bartók Béla út 37. | Weboldal | Facebook

Frici Papa Kifőzdéje

Lassan 30 éve, de még pontosabban 28 esztendeje, hogy a bulinegyed forgatagában megjelent Frici Papa kifőzdéje, ahol a mai napig potom áron menüzhetünk egy jót. Naponta változó étlapjukon a frissensültekre, főzelékekre és a házi süteményekre mindig számíthatunk, de természetesen a nagymama főztjét megidéző fogásokat sem kell hiányolnunk Frici Papa konyhájából. Ha pedig esetleg ott fogyasztanánk el a 2500 forintba kerülő ebédmenünket, akkor óriási térrel és barátságos légkörrel várnak.

1077 Budapest, Király u. 55. | Weboldal | Facebook

Zeller Kifőzde

A Marina Part harmóniát sugárzó, zöld oázisa a Zeller Kifőzde, amely elegáns stílusával és egyben otthonos hangulatával csalogat be minket az utcáról egy ebédmenüre. A kifőzdében kiadós adagok, házias ízek, változatos, 2300 forintos napi menük teszik az egyszeri betérőt törzsvendéggé. De a Duna Terasz Grande épületében megbújó étteremben akár egy kávéra vagy egy desszertre is betérhetünk, ha éppen a délutáni sziesztánkat szeretnénk különlegessé tenni.

1138 Budapest, Cserhalom u. 6-A lépcsőház | Weboldal | Facebook

Bodza Bistro

Ha éppen a belvárosi betondzsungelben szaladunk az irodába, előtte mindenképp érdemes megállni egy kávéra a Bodza Bistróban, hisz az étterem kávézója azon kevés helyek egyike, ahol még 450 forintért ihatunk egy cappuccinót. Ha pedig magával ragadt a hely vidám enteriőrje, akkor ebédre is megéri visszatérni, ugyanis Zoltán chef és csapata a változatos fogások legjavával kényeztet minket. A kétfogásos menüajánlat 2490 forint náluk, míg a háromfogásos 2980 forintba kerül. És ha döntésképtelenné váltunk a megannyi ételt látva, akkor súlyra is kérhetjük az ebédünket a Bodzában, így akár 6-8-féle fogást is megkóstolhatunk náluk.

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. | Weboldal | Facebook

Fedezzétek fel Budapest újonnan nyílt gasztrokincseit is: