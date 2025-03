Újdonságok Budapesten: 8 hely a városban, amit megéri kipróbálni márciusban

Fantasztikus új helyek nyitottak az utóbbi időben Budapesten, így össze is gyűjtöttünk egy csokorra valót közülük, ha márciusban gasztrokalandozásra indulnátok.

VarjúVár

A VakVarjú étteremlánc legújabb tagja a Budai Vár ékszerdobozában kapott helyet, a történelem és a modern magyar gasztronómia izgalmas fúzióját kínálva, csodálatos dunai panorámával és izgalmas borszortimenttel megfejelve a fejedelmi élményért. A Várkert Bazár egyik teraszán kialakított VarjúVár a megszokott VakVarjú-választékon túl kétféle degusztációs menüvel vár minket, melyek öt ízletes étel-bor párosítással hívják kalandra érzékeinket. Érkezzetek akár romantikus vacsorára, baráti találkozóra vagy éppen üzleti ebédre, a VarjúVárat jó szívvel tudjuk ajánlani!

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 4. | Facebook

Pampushka

Fánkot nem csak farsangkor lehet enni. Jól tudják ezt a Pampushkában is, ahol azonban nem a hazánkban jól ismert szalagos fánké a főszerep, hanem annak angol unokatesójáé, a minden vajjal megkent, könnyed briósfánké. A folyamatosan cserélődő felhozatalban stabilan ötféle édes és egy sós típusú, kézzel készült fánkot találunk, az almás pitéstől a sonkás-tormakrémes verzióig, de időnként brownie-k és fahéjas tekercsek is felütik fejüket a pultban. Válasszunk bárhogyan is, a Racer Beans specialty pörkölő kávéi tökéletes kísérői lesznek minden falatnak.

1061 Budapest, Paulay Ede utca 67. | Facebook

101BAO

Az ázsiai fúziós konyha budapesti zászlóshajójának számító 101-család behódolt a nép akaratának: februárban megnyitották a saját készítésű bao bunjaikat reflektorfénybe állító egységüket, méghozzá a bulinegyed gyomrában, a Karaván udvar bejáratánál. A tajvani konyha rajongott gőzölt buciját ötféle verzióban kóstolhatjuk meg, rántott csirkés, sertéscsászáros, ráktempurás, tépett kacsás, vagy jégcsapretkes töltelékkel, amihez chongquing fűszeres sült krumplit és arany kimchit is kérhetünk a komplett tajvani ízélményért.

1075 Budapest, Kazinczy utca 18. | Facebook

Tibidabo Gluténmentes Étterem

A MOM Park Csörsz utcai bejáratánál nyitott meg a budai hegyvidék legújabb egészséges étterme, a Tibidabo. A név a Dohány utcából már ismerős lehet, az ottani pékségükben szívünkhöz nőtt gluténmentes péksüteményeket itt is megtaláljuk, színes-széles reggeli-, ebéd- és vacsorakínálat társaságában. A gluténmentes fogások mellett számos laktózmentes, szénhidrátcsökkentett és vegán fogravaló közül válogathatunk, de hagyományosabb ételek is helyet kaptak a menülapon, mint a rántott szelet vagy a smashed burger, lefedve minden ízlést és egyedi étkezési igényt.

1123 Budapest, Alkotás utca 53. | Facebook

Naso Restaurant

A Városmajor szomszédságában található Naso Restaurant nem egy tipikus japán étterem: itt az ázsiai konyhaművészet hagyományos technikái merész, kortárs megközelítéssel párosulnak, ahol jól megfér egyazon étlapon a polipgolyó, a gőzölt gombóc és a lazacos-avokádós rizstál. Friss és minőségi alapanyagok, kedves kiszolgálás, vibráló sushikompozíciók, tökéletes pho levesek, vérpezsdítő wokfogások – a Naso-t minden porcikájában áthatja a vendéglátás és a távol-keleti kultúrák iránt érzett szeretet, garantálva az emlékezetes ízutazást.

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. | Facebook

Roller Etele

Street food rajongók, figyelem! A Kazinczy utca népszerű tortilla rolljait mostantól Újbudán is magatokhoz vehetitek: a minden földi jóval megpakolt, ropogós tekercsekben utazó Roller Budapest csapata februárban gördült be az Etele Plázába, az éhes shoppingolók legnagyobb örömére. Rollból van csirkés, pulled porkos, vegán és „szójahúsos” változat is, de a kínálatban smashed burgerek, BBQ-oldalas és bagettek is megtalálhatóak. A pontot az i-re pedig a tunkolásra váró sült krumplik és a jobbnál jobb szószok teszik fel.

1119 Budapest, Hadak útja 1. | Facebook

AGOS Budapest

A volt Radetzky-laktanya helyén épült Kimpton Hotelben megnyílt AGOS falai között a mediterrán és a magyar konyha áldásos találkozásának lehetünk szem- és szájtanúi: a Josper-grillsütőn készült, füstös aromájú kreációk először látványukkal varázsolnak el, hogy utána ízlelőbimbóinkon is táncot lejtsenek. Füstölt tonhal carpaccio grillezett eperrel, szarvas Wellington gombamártással, édesköményes-BBQ-s polip – egytől egyig hibátlan fogások. Az ételek mellé borpárosítás is választható, méghozzá 2000-nél is több nemzetközi és hazai tétel közül.

1027 Budapest, Bem József tér 3. | Weboldal

Maia Mexican Fusion

Emre Sergin, a Kaliforniában nevelkedett török származású vendéglátós egyenesen New Yorkból hozta Budapestre a mexikói konyha legnagyobb klasszikusait újragondoló éttermét. A Maia Mexican Fusionben nincsenek kőbe vésett szabályok, ha tacokészítésről van szó: bolognai raguval töltve ugyanúgy jólesik, mint tépett kacsával és párolt lila káposztával, vagy báránnyal és humusszal. A főételek közül a guacamolés rib-eye steaket, a szaftos quesabirriát és a csirkés chilaquilest emelnénk ki, amelyek lefojtásában kiváló koktélok állnak rendelkezésünkre.

1051 Budapest, Hercegprímás utca 12. | Facebook

