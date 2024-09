Újdonságok Budapesten: 8 hely a városban, amit érdemes kipróbálni szeptemberben

A Neverlandnél nem újdonság, hogy a szabadulószobák élménye mellé gasztroélmények is társulnak, amit most egy teljesen új szintre emeltek.

A Bilanx sztorija jó tíz évvel ezelőttre nyúlik vissza, mikor is a két bajai jóbarát egyike, Horváth Péter megfogadta, hogy külföldön, Michelin-csillagos séfektől fogja kitanulni a konyhaművészet csínját-bínját, mire a másik, Jobbágy Balázs megígérte, hogy ha visszatér, nyit vele egy éttermet. Ebből lett a smallplate-stílust képviselő Bilanx, aminek letisztultan pimasz, kortárs dizájnja olyan fogásokban köszön vissza, mint a puliszkával és kandírozott dinnyehéjjal tálalt libamáj, a szardellás normandiai vaj, vagy a sajtszószos-tokaji szamorodnis hógomba. Akármelyiket is válasszuk, a páratlan kulináris élmény garantált.

