Hajnalig tartó filmmaratonnal vár a főváros ikonikus mozipalotája

A válogatott filmkínálatot pazar kísérőprogramok is gazdagítják. A 17:00, illetve 19:00 órakor kezdődő mozitörténeti sétára a Corvin mozi előtti Pesti Srác-szobornál várják az érdeklődőket. A séták mellett egy mozitechnikai bemutatón megismerhetitek a Corvin Mozi történelmét és a vetítések kulisszái mögé is betekinthettek.

Az éjszaka folyamán a Corvin Mozi tematikus eseményei is bemutatkoznak. A ,,Sci-Fi Csütörtök” elhozza A Birodalom visszavág Star Wars-klasszikust, a ,,CineKorda-sorozat” bemutatja A John Malkovich menetet, a ,,Best of Corvin” keretében pedig a legjobb Batman-filmet, A sötét lovagot lehet végigizgulni.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool