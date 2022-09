Szubjektív válogatásunkban az év végén érkező mozipremierek közül szemezgettünk. A következő rendezések jó eséllyel indulnak a 2022 legjobb filmjei címért, az viszont, hogy beváltják-e a hozzájuk fűzött reményeket, a jövő zenéje.

A legjobb filmek 2022-ben – korábbi tematikus ajánlóink:

A szomorúság háromszöge (premier: 2022. szeptember 22.)

Gazdag turisták nyaralnak egy hatalmas luxus óceánjárón. A szupergazdagok és divatmodellek gondtalan semmittevését előbb megzavarja egy harsányan politizáló kapitány, majd a hajó elsüllyedése után a túlélőknek egy szigeten kell újabb megpróbáltatásokkal szembenézniük.

A szomorúság háromszöge világpremierje a cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában volt, ahol az alkotás elnyerte a legjobb filmnek járó Arany Pálma-díjat. Ezzel Ruben Östlund egyike lett annak a kiváltságos társaságnak, akik kétszer is elnyerték az Arany Pálma-díjat. A filmet több kategóriában máris Oscar-esélyesnek tartják

Magasságok és mélységek (premier: 2022. szeptember 22.)

2013 májusának végén egy ország figyeli aggódva a híreket, amikor a Mount Everest első magyar meghódítója, Erőss Zsolt a társával együtt eltűnik a Himalájában. Bár mindenki más még reménykedik, felesége, Sterczer Hilda élő adásban jelenti be, hogy felesleges az újabb mentőexpedíciók szervezése. A következő hetekben a média szisztematikusan próbálja megtörni a nő keménységét.

Első egészestés filmjében Csoma Sándor, számos nemzetközi hírű kisfilm rendezője, a megtörtént eseményeket Erőss Zsolt felesége szemszögéből ábrázolja. A film megmutatja, hogy lehetséges megbékélni, és reményt adó utat mutat a jövő felé. A főszerepben az erdélyi származású Pál Emőkét láthatjuk, míg Erőss Zsoltot Trill Zsolt alakítja.

Ecc, pecc, ki lehetsz? (premier: 2022. szeptember 29.)

London, az 1950-es években. A West Enden egy nagy sikerű színdarab filmváltozatát készítik elő, egészen addig, mígnem a hollywoodi rendező gyilkosság áldozatává válik. A sokat látott Stoppard felügyelő és a bizonyítási vágytól fűtött újonc, Stalker közrendőr kapják az ügyet, ám csakhamar egy olyan fejtörővel szembesülnek a fénylően mocskos színházvilág kulisszái között, ami tulajdon életükre is veszélyt jelent.

Esemény (premier: 2022. szeptember 29.)

Te meddig mennél el, hogy a saját sorsodat irányítsd? Az egyetemista Annie-ben megvan a tehetség és ambíció, hogy szebb élete legyen, mint a munkásosztálybeli szüleinek. Amikor a lány megtudja, hogy akarata ellenére teherbe esett, tisztában van vele, hogy a gyermekvállalás a megálmodott karrierjének végét jelenti. Annie a tanulmányai mellett dönt, és sziklaszilárd elhatározásától az sem tántorítja el, hogy ezért az életét kell kockára tennie.

Az Annie Ernaux önéletrajzi regényéből készült letaglózó film elnyerte a velencei filmfesztivál legrangosabb díját, az Arany Oroszlánt.

Beugró a Paradicsomba (premier: 2022. október 6.)

Az Oscar-díjas George Clooney és Julia Roberts újra együtt a vásznon az elvált pár szerepében, akik azon kapják magukat, hogy szövetkezniük kell, ha közösen meg akarják akadályozni, hogy a fülig szerelmes lányuk elkövesse ugyanazt a hibát, amit ők is annak idején. A Beugró a paradicsomba egy vadonatúj romantikus vígjáték a második esélyek édes meglepetéseiről.

Hétköznapi kudarcok (premier: 2022. október 13.)

Megmagyarázhatatlan természeti jelenség szakítja félbe a különc tinédzser, a szorongó anya, és a nemrég megözvegyült nő átlagosnak induló napját. Miközben a környezetükben eluralkodik a káosz, a három nő próbálja átvészelni a napot, és megtalálni helyét a világban.

Grosan Cristina filmjének a világpremierje a velencei filmfesztivál rangos versenyprogramjában, a Giornate degli Autori szekcióban volt. A meghívással a magyar film idei legnagyobb sikerét érte el a Hétköznapi kudarcok.

Mrs. Harris Párizsba megy (premier: október 20.)

Egy özvegy londoni takarítónő az 50-es években beleszeret egy alkalmi Dior ruhába, és úgy dönt, hogy neki is kell szereznie egy ilyet. Gürcöl, éhezik és szerencsejátékra adja a fejét, hogy előteremtse a szükséges pénzt az álmára, majd miután ez sikerül, nekivág egy életre szóló párizsi kalandnak, amely nem csak az öltözködését változtatja meg, de átírja a Dior divatház jövőjét is. A film Paul Gallico népszerű regénye alapján készült.

Fűző (premier: 2022. október 20.)

Erzsébet osztrák császárnét és magyar királynét egykor Európa-szerte bálványozták szépségéért. Sisi azonban 1877-ben betölti a negyvenedik évét, és már hivatalosan is öregasszonynak számít. Bár annak idején kulcsszerepet játszott az Ausztria és Magyarország közti kiegyezésben, szerepe mára pusztán jelképessé vált. Kétségbeesetten küzd, hogy megőrizze fiatalos külsejét és a róla alkotott képet. A bécsi udvar ellenséges közege egyre fullasztóbbá válik számára, férjével, Ferenc Józseffel való viszonya is feszült, ezért fiatalkorának izgalmait keresve Angliába és Bajorországba utazik, ahol meglátogatja egykori szerelmeit, barátait és politikai szövetségeseit.

A Fűző a cannes-i filmfesztivál Un Certain Regard válogatásában mutatkozott be, ahol a legjobb színészi alakítás díját nyerte. Főszereplője a Fantomszálból és a Bergman szigetéből ismert luxemburgi színésznő, Vicky Krieps.

Blokád (premier: 2022. október 27.)

Taxisok tüntetnek az Országháznál a drasztikus benzináremelés ellen. A demokráciából hamar kiábrándulva blokád alá vonják a várost, majd hamarosan az egész országot. Az ellenzék melléjük áll és forradalomra buzdít. A köztársasági elnök, a sajtó, a közhangulat velük szimpatizál, a karhatalom pedig magára hagyja a népszerűtlen intézkedések miatt népszerűtlen kormányt. Antall József, az egykori 56-os forradalmár hirtelen a barikád másik oldalán találja magát. Magára maradtan, frissen műtve, egy kórteremben. Mit tegyen, hogyan, milyen eszközökkel lesz képest ezt a helyzetet megoldani? A Blokád nemcsak a taxisblokád négy napjának krónikája: a kulisszák mögötti küzdelmekbe, alkukba, és a válságot kezelő, a demokráciáért küzdő miniszterelnök magánéletébe enged bepillantást.

A politikai krimik izgalmát kínáló film látványosan, de a megtörtént eseményeknek megfelelően, a kor valóságos szereplőit is felsorakoztatva idézi meg 1990 októberének ellentmondásos, feszültségekkel teli napjait.

Fekete Párduc 2. – Wakanda Forever (premier: 2022. november 10.)

A Marvel Studios új filmjében Ramonda királynő, Shuri, M’Baku, Okoye és a Dora Milaje azért küzdenek, hogy megvédjék országukat a világhatalmak beavatkozásától T’Challa király halálát követően. A vakandaiak számára új fejezet nyílik a történelemben, hőseik pedig Nakia és Everett Ross segítségével új ösvényt jelölnek ki a királyság számára, amiben szerepet játszik Namor is, a titkos vízalatti nép vezetője.

A menü (premier: 2022. november 17.)

A fiatal pár, Margot és Tyler egy kis szigetre érkeznek, hogy egy exkluzív étteremben vacsorázzanak; a séf fényűző menüt állított össze, ami tartogat néhány váratlan meglepetést. Horror-vígjáték Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy és Nicholas Hoult főszereplésével.

I Wanna Dance with Somebody (premier: 2022. december 22.)

Nemrég futott be a Whitney Houston-film, az I Wanna Dance with Somebody első előzetese. Ez az életrajzi dráma karácsonykor kerül a mozikba.