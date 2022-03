7 arborétum hazánkban, ami tavasszal élénk színekben pompázik

Most, hogy végre itt a tavasz, ideje minél több időt tölteni a szabadban, új helyeket felfedezni, eközben pedig feltöltődni az évszak első napsugarainak köszönhetően. Amennyiben kicsit elvonulnátok, és egy kellemes kirándulás közben szeretnétek felfedezni hazánk sokszínűségét, válasszatok ki egy arborétumot az alábbi válogatásunkból.

Budapesttől alig egy órára, Tatától pedig mindössze hét kilométerre, a Bocsájtó-völgyben található az Abostyáni Arborétum, amelyet a Gerecse Tájvédelmi Körzet gyöngyszemeként tartanak számon. A hatalmas, összesen 30,5 hektáros terület több százféle fafaj otthona, amelyek legidősebbjeit (szlavóntölgy, vörösfenyő) még az Eszterházy család telepítette 1912-ben. Az arborétumot az év bármely szakaszában érdemes körbejárni, ugyanis különleges növényvilága minden évszakban tartogat meglepetéseket. Megközelítése gyalogosan, kerékpárral, autóval és tömegközlekedéssel is lehetséges, családdal, barátokkal és kutyával is látogatható, a nemrégiben felújított kulcsosházban pedig meg is aludhatunk.

2835, Tata

Az egész évben nyitva tartó 5 hektáros Folly Arborétum minden évszakban különleges cédrusokkal, ciprusokkal, fenyőfélékkel és színes virágokkal várja a látogatókat. Az arborétum története már közel 120 éves, a hatalmas kertet jelenleg a negyedik Folly generáció gondozza. Az arborétum szerves részét képezi egy hozzá közel eső birtokelem, ahol 7 hektáron folyik a szőlőtermelés, az itt készült főként fehérborok pedig generációk óta képviselik a minőséget. Itt mindenki megtalálja a megfelelő időtöltést, ugyanis a kisebbeket egyedi játszótérrel, a nagyobbakat pedig különleges, szezonális kínálattal várják az arborétumhoz tartozó étteremben. Nem is beszélve a helyben készült, kézműves háziszörp-választékról.

8257 Badacsonytomaj, Kápolnavölgyi út 25.

A Kámoni arborétum első fáit Sághy Mihály ültette még 1860-ban, az ő munkáját vitte tovább a fia, aki tőle örökölte a növények iránti érdeklődését. A háború során a kert 2/3 része elpusztult, ezután az Erdészettudományi Egyetem vette át az arborétum gondozását. Ez idő alatt gyarapodott 4 hektárról 20 hektárra a hatalmas kert területe, majd 2010 és 2011 között zajlott az arborétum teljes rekonstrukciója. Ekkor bővült az itt található növényállomány 21 ezer új egyeddel, így elérve mai, színpompás külsejét. Tavasszal rengeteg hóvirág és tőzike várja a látogatókat, míg a felújított ösvények sétára, a kihelyezett padok pedig pihenésre és gyönyörködésre hívogatnak.

9700 Szombathely, Szent Imre herceg utca 84/B

A pécsi Tettye városrész nem véletlenül vált a helyiek egyik kedvenc kirándulóhelyévé. A számos látnivaló között ugyanis itt található a Pintér-kert Arborétum, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik az ország egyik legszebb városára. A látogatók kanyargós utakon, lépcsőkön haladva járhatják körbe az arborétumot, ahol a kerti tó és a különböző kőszobrok mellett több mint 30 féle védett növényfaj található, melyek között még olyan különleges mediterrán fajokat is megtalálhatunk, mint az arizoniai ciprus és a gránátalmafa. Az arborétum közepén álló, korábban Pintér-villa jelenleg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának központjának ad otthont. A villa egykori tulajdonosának, Pintér Jánosnak köszönhetjük a ma is látható növényeket, amelyeket a terület kedvező klímaadottságait kihasználva telepített oda.

7625 Pécs, Tettye tér 9.

Az ország legnagyobb arborétuma egyértelműen a Szarvasi Arborétum, közismert nevén csak Pepi-kert, amely a Hármas-Kőrös holtága mentén alakult ki. Jelenleg itt található hazánk legnagyobb és legjelentősebb fagyűjteménye, az akár száz évet megélt fákat pedig összesen 82 hektáron csodálhatjuk meg. Az arborétum nem csak növényvilága, de meghatározó állatvilága miatt is természetvédelmi területnek számít, fenntartója pedig évek óta a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara. A hatalmas zöldterületen évi rendszerességgel tartanak koncerteket, képzőművészeti kiállításokat, táborokat, valamint éjszakai túrákat is. Az egész évben látogatható arborétum részét képezi az ország egyetlen interaktív makettparkja, a Mini Magyarország, ami nagy élmény lehet a kisebbek számára.

5540 Szarvas, I.kk. 9.

A Deseda Arborétum Kaposvártól északra, a Zselic és Külső-Somogy határán helyezkedik el. A közepén egy nyolc kilométer hosszú mesterséges Deseda-tó található, amelyet még 1975-ben hoztak létre, az arborétumot pedig három évvel ezután kezdték el kialakítani a félszigeten. A 17,2 hektáros terület különleges növény- és állatvilággal rendelkezik, emellett pedig közkedvelt kirándulóhelynek számít. A Kalanderdő projekt részeként egy kalandparkot alakítottak ki az arborétumon belül, amely kivitelezésekor fontos szempont volt, hogy a játékok, épületek és különböző elemek természetes anyagokból készüljenek, így illeszkedve a tájhoz. A főként fából készült kalandjátékok a játék élménye mellett ismeretterjesztésre is alkalmasak, így a gyerekek játszva tanulhatnak a természetről.

7409 Magyaregres

Magyarország legfiatalabb arborétumának címét egyértelműen a Nyíri Arborétum viszi el, hiszen csak 1995-ben alakították ki. A Sóstóhegy és Nyírpazony határán elterülő, 2,4 hektáros területen elsősorban hazánk fásszárú növényfajait és a Kárpát-medence őshonos növényeit gyűjtötték össze, ezzel is megvédve őket az utókornak. A növények telepítése folyamatos, még ma is tart, így folyamatosan bővül a kert állománya. A területen található korábbi nádas helyén jelenleg egy kis tó kap helyet, amelynek köszönhetően gazdag vízi élővilág alakult ki és rengeteg madárfaj települt a környékre. Fontos tudnivaló, hogy a Nyíri Arborétum csak előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés után látogatható!

4531 Nyírpazony

