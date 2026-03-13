Családi űrutazás: 7 bolygóközi élmény Budapesten és környékén

Nem kell rakétába ülnötök ahhoz, hogy a világűr nyomába eredjetek, hiszen interaktív kiállítások, csillagvizsgáló programok és marsbéli tájakat idéző kirándulóhelyek várnak Budapesten és a főváros közelében egyaránt.

Life in Space kiállítás // Etele Plaza (2026. június 19-ig)

Végre megérkezett a lélegzetelállító Life in space kiállítás Budapestre is, amelytől világszerte több millió látogatónak esett már le az álla. A színvonalas tárlat egyedülálló módon hozza közelebb az űrutazás élményét, az Etele Plazában március 6-tól három hónapon át VR-technológia, szimulátorok, ikonikus űrtárgyak és egy teljes űrállomás-rekonstrukció várja az érdeklődőket. A kiállítás kizárólag idegenvezetővel látogatható, aki sok lehengerlő információval szolgál, ami az űrutazást illeti.

Irány a Galaxis! kiállítás // BTM Vármúzeum (2026. július 31-ig)

Az űrkorszak jelentősen átformálta a világot, a gondolkodást a valóságról, térről és időről. A BTM Vármúzeum Irány a Galaxis! nevű kiállítása pedig pontosan ezt az átalakulást mutatja be, kezdve az első Szputnyik fellövésével, amely 1957-re datálható. A tárlat a tudomány és a technika átalakulását, illetve a képzelet és a valóság új viszonyának lenyomatait vizsgálja a kultúra különböző területein, kifejezetten magyar viszonylatban. A kiállítást a világűrt is megjárt tárgyak, az űrhajóskultuszhoz kapcsolódó képek, a korszak kiemelkedő alakjaival készült videóinterjúk és tudományos dokumentumok sokasága színesíti.

Svábhegyi Csillagvizsgáló

Ha titeket is vonz a világűr misztikuma és a csillagászat lelkes rajongóinak valljátok magatokat, akkor a Svábhegyi Csillagvizsgáló az a helyszín, ahová mindenképpen érdemes ellátogatnotok. Budapest legnagyobb, különleges hangulatú csillagvizsgálója ablakot nyit a világegyetemre, hiszen a területen található három csillagvizsgáló kupolában hatalmas távcsöveken keresztül figyelhetitek meg a monumentális bolygókat és csillagokat. Ez azonban még nem minden, a Svábhegyi Csillagvizsgálóban rendszeresen szerveznek jobbnál jobb programokat is, amelyekért érdemes figyelni a weboldalukat.

Gánti bauxitbánya

Talán mindannyian eljátszottatok már a gondolattal, hogy vajon milyen lehet egy igazi űrutazás a valóságban. Jó hírünk van: marsbéli élményekben úgy is lehet részetek, hogy el sem kell hagynotok a Föld nevű bolygót. Elég a gánti bauxitbányáig mennetek ahhoz, hogy a vörösen izzó, földönkívüli vidék a bűvkörébe vonjon benneteket. Gánt települését a Vértes-hegységben találjátok Budapesttől mintegy 65 kilométerre, ahol a narancssárga, sárga és vöröses színekben pompázó bányagödörben egy futurisztikus kirándulást tehettek, felfedezve a marsbéli táj tanösvényének 13 állomását a lágyan hullámzó dombok ölelésében.

Fóti homokbánya

Nem pusztán Gánton lehet részetek űrbéli élményekben, a fóti homokbánya elképesztő kráterei is különleges földöntúli utazást ígérnek. Budapesttől egy kőhajításnyira, Fóton található egy már nem üzemelő homokbánya, melynek egyik gödre teljes sivatagi, másik pedig növényekkel tarkított holdbéli látványt idéz. Az egykori bánya nemcsak közkedvelt kirándulóhely, de forgatásoknak, fotózásoknak is gyakori helyszíne, valamint a crossmotorosok is előszeretettel veszik be a területet „holdjáró” járműveikkel.

Nebula Űriskola

A Nebula Űriskola egy olyan fantasztikus kezdeményezés, amely lehetővé teszi az űrrajongó gyermekek számára, hogy játékos módon tanuljanak a világegyetemről valódi mérnökök és űrkutatók mentorálásával. Az űriskola azonban nem pusztán gyermekek számára lehet izgalmas. Egyszerre ötvözi az élményalapú oktatást és a tudományos inspirációt, illetve arra törekszik, hogy minden korosztálynak felvillanyozó és naprakész információkat nyújthasson és teljes körű betekintést adjon az űrutazás világába. Workshopokon, táborokban, szakkörökön keresztül ismerkedhettek meg az univerzummal, de akár céges rendezvényeken és iskolákban is találkozhattok a Nebula Űriskola képviselőivel egy-egy izgalmas foglalkozás keretében.

HUNIVERZUM – Magyarok a világűrben

Február 28-án újra megnyitotta kapuit a magyar űrutazási Kánaán, a HUNIVERZUM kiállítás, amely interaktív módon mutatja be az űrutazás és űrkutatás izgalmas világát. A tárlaton megismerhetitek Kapu Tibor, a második magyar kutatóűrhajós küldetését a kiválasztástól a visszatérésig, emellett bepillantást nyerhettek a hazai űrtevékenységek sokoldalúságába egyaránt. Próbáljátok ki a szimulátorokat, merüljetek el a végtelen világűr titkaiban és ismerjétek meg az űrutazás kihívásait. A kiállítás garantáltan minden korosztály számára lehengerlő élményt nyújt!

