10+ különleges program- és ajándéktipp nőknek, ami túlmutat a virágcsokron

Ha igazán emlékezetes meglepetést kerestek, érdemes túllépni a klasszikus virágcsokron! Cikkünkben több mint 10 egyedi program- és ajándékötletet gyűjtöttünk össze nőknek, amelyek garantáltan örömet szereznek. Legyen szó élményről, kreatív ajándékról vagy személyre szabott meglepetésről, itt megtalálhatjátok a tökéletes ötletet!

Fedezzétek fel Budapestet!

Tavaszváró séták egész sora ad ízelítőt Budapest épületekbe zárt titkaiból és történeteiből. Ha tartalmas kulturális kikapcsolódást kerestek tavaszra vagy egy nem mindennapi nőnapi programot szeretnétek ajándékozni szeretteiteknek, akkor mutatjuk a legizgalmasabb vezetett sétákat!

Íme néhány izgalmas vezetett séta a fővárosban:

A művészetek kedvelőinek: artbridge

Nem kérdés, hogy nőnapra is tökéletes ajándék lehet egy különleges illusztráció, ami megidéz egy közös emléket, az artbridge jóvoltából. Ezen az oldalon elismert és független grafikusok, fotó- és festőművészek esetenként limitált számban kapható alkotásai érhetőek el művészeti nyomatok formájában, amiket különböző méretben, keretezve vagy poszterakasztóval egyaránt meg lehet rendelni. Ami pedig különösen jó hír, hogy nőnap alkalmából 30% kedvezményt kaphattok minden képre, egészen március 5. éjfélig! Válogassatok kedvetekre és lepjétek meg egy különleges meglepetéssel női szeretteiteket, ezzel (is) ünnepelve őket!

Weboldal >>

Kávézás egy hangulatos helyen

Itt az idő, hogy elrepüljetek képzeletben egészen Provence-ig, miközben a mennyei kávék aromái és a pihe-puha péksütemények kényeztetik az ízlelőbimbóitokat! Ehhez a nagyszerű és utánozhatatlan élményhez ajánlunk nektek francia stílusú kávézókat Budapesten.

Szemezgessetek a válogatásunkból:

Édes pillanatok: chocoMe

A chocoMe magyar márka nemrégiben olyannyira magas szintre emelte a csokoládékészítés fortélyát, hogy megalkotta az Atelier kollekciót, melynek termékei kizárólag etikusan termesztett, változatos ízvilágú és kiváló genetikájú kakaófajtákból készülnek. Az első chocoMe Atelier kollekcióban tíz táblás csokoládét és öt drazsét találhatunk, melyek a világ legfinomabb alapanyagait foglalják magukban, és mindegyikük egyedi a maga nemében. Ha pedig szeretnétek megkóstolni a nemrégiben debütált, igazán különleges húsvéti kollekciójukat, akkor érdemes időben lecsapni rájuk, hiszen nagyon népszerűek ezek a termékek! További információk a chocoMe weboldalán!

Weboldal >>

Kultúra minden mennyiségben

Friss perspektívák, emlékezetes alakítások és váratlan fordulatok teszik felejthetetlenné a színházak tavaszi évadának bemutatóit. Klasszikus drámák és kortárs darabok egyaránt helyet kaptak alábbi ajánlónkban, melyek egy közös nőnapi programnak is nagyszerűek. Ha pedig a kultúra vonalán maradunk, a tavasz legizgalmasabb kiállításait is egy csokorba szedtük nektek, amit együtt még jobb felfedezni.

Ebből a válogatásból tudtok szemezgetni:

Lépjetek be a fény birodalmába: IKONO

A Váci utca 27. szám alatt található IKONO újraértelmezi a művészethez, a kreativitáshoz és a játékhoz való viszonyunkat. A kiállítás különleges élményt kínál, amely az érzékszervek bevonásával serkenti a képzelőerőt és a kreativitást, a tapintható és zenével kísért installációk segítségével. Több mint 10 egyedi és interaktív terem vár rátok, ahol az élmény középpontjában ti magatok álltok – összekapcsolódva a művészettel, önmagatokkal és egymással. Akár egy óriási labdamedencébe vetitek magatokat, saját Picasso-inspirálta fényalkotást hoztok létre, vagy egy lenyűgöző tükörteremben tévedtek el, ez az élmény kortól függetlenül mindenkit összehoz.

1052 Budapest, Váci utca 27. | Weboldal

Egy közös brunchélmény

Ha egy igazán tartalmas és ínycsiklandó reggelire vágytok barátnőkkel vagy kettesben, Budapest számos kiváló brunchozója vár titeket finom és tápláló fogásokkal. Legyen szó klasszikus villásreggeliről, egészséges opciókról vagy izgalmas újdonságokról, ezek a helyek garantáltan tökéletes kezdést biztosítanak a nőnaphoz!

Fedezzétek fel Budapest legjobb reggelizőhelyeit az alábbi válogatásunkban:

Otthoni kényeztetés: Lush

Nincs olyan alkalom, amire ne lenne ideális választás a nagyszerű, természetes alapanyagokból készült, állatkísérlet-mentes termékeiről ismert Lush. Nőnap alkalmából számtalan izgalmas termékük szuper ajándék lehet, ilyen például a mennyein kókuszos Coconut Body Butter testvaj, a japán cseresznyefavirágzást megidéző Sakura tusfürdő vagy a kellemesen rózsás Rose Jam parfümcsalád, esetleg a Rose Jam fantázianevet viselő ajándékcsomag, ami két rózsás termékével idézi meg a virágoskereteket. Bármelyik is legyen a befutó, biztosan nagy örömet okoztok majd!

Weboldal >>

Próbáljatok ki egy új helyet Budapesten!

Fantasztikus új helyek nyitottak az utóbbi időben Budapesten, így össze is gyűjtöttünk egy csokorra valót közülük, ha márciusban gasztrokalandozásra indulnátok. A tavasz a megújulásról szól, így nincs is ideálisabb alkalom, mint új helyek után kutatni és friss gasztroélményeket gyűjteni, akár nőnapon (is)!

Mutatjuk, miket érdemes kipróbálni: