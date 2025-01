Vidd haza a Körszállót! – 3 szuper ajándék az ikonikus épület rajongóinak

A budai lankák látképét jelentősen meghatározó, 1967 szilveszterén megnyitott Körszálló egyedi kinézete és különleges brutalista bája miatt sokak szívében kedves helyet foglal el. A nem mindennapi épület és gazdag története sok hazai alkotót is meginspirált, akiknek kincseivel sokáig élvezhetitek otthonotokban az év elején végleg bezárt épületet.

rolandszakaly

Ha szívesen néznétek a legendás épület és környezetének látványát lakásotok falán, szerezzétek be az elképesztő részletességgel elkészített rajzot a tehetséges művész, Szakály Roland jóvoltából. A magas minőségű, finom papírra nyomtatott, különböző méretekben is rendelhető rajzot megrendelhetitek matt hatású nyomatként, vagy selyemfényű poszterként is.

Szerezd be itt >>

Poszterműhely

A Poszterműhely megálmodói, Lilla és Beni maguk is művészetrajongók, ami az általuk tervezett pólókon, vászontáskákon és vászonképeken is meglátszik. Legfőbb múzsájuk maga Budapest, amelynek jellegzetes kerületei, épületei, városrészei és ikonikus járművei köszönnek vissza egyedülálló megvalósításban kreatív alkotásaikon, de a Balaton utánozhatatlan hangulatának rajongói is találhatnak szívüknek kedves műveket. Nem rég debütált a különleges, budapesti kultikus helyszíneket bemutató sorozat legújabb gyöngyszeme, a Körszállót és a közel található fogaskerekűt ábrázoló alkotásuk, ami garantált sikert fog aratni minden épületrajongó számára.

Szerezd be itt >>

Hype&Hyper

A Hype&Hyper SOC/MOD kollekciójában a kelet-közép európai régió emblematikus épületei elevenednek meg digitális nyomatok formájában, az elérhető képek közül pedig természetesen nem hiányozhat a különleges toronyépület sem. A grafikákat a Hype&Hyper egyik alapító tagja, Bárdos László tervezte, a különleges formát kihangsúlyozó plakát pedig bármelyik otthonban megállja a helyét.

Szerezd be itt >>

Ismerjétek meg a legendás épület részletes történetét: