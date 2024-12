5 szuper ajándékötlet, ha magyar tervezők kincseit adnátok idén karácsonyra

Ha semmiképp sem szeretnétek elcsépelt vagy hasztalan ajándékot adni idén karácsonykor, válasszatok egy egyedi, csupa szívvel megálmodott kincset, amit garantáltan minden szerettetek értékelni fog.

Poszterműhely

A Poszterműhely megálmodói, Lilla és Beni maguk is művészetrajongók, ami az általuk tervezett pólókon, vászontáskákon és vászonképeken is meglátszik. Legfőbb múzsájuk maga Budapest, amelynek jellegzetes kerületei, épületei, városrészei és ikonikus járművei köszönnek vissza egyedülálló megvalósításban kreatív alkotásaikon, de a Balaton utánozhatatlan hangulatának rajongói is találhatnak szívüknek kedves műveket. A Poszterműhely termékei éppen ezért karácsonyi ajándéknak is nagyszerűek, elég, ha azt tudjuk, hogy az ajándékozottunk rajong Budapestért, biztosan találunk kedvére való meglepetést!

Weboldal >>

UNFINISHED – Alternatív színező kortárs művészek vázlataival

Az UNFINISHED kiadvány célja, hogy elismert kortárs művészek bevonásával segítséget nyújtson a fiataloknak a mentális egészségük megőrzéséhez. A készítők hat művészt kérdeztek meg, hogy mit gondolnak a kiegyensúlyozottságról, a fejlődésről, a sikerről és a kudarcról, illetve hogyan birkóznak meg a bizonytalansággal, a szorongással és a negatív gondolatokkal. A művészek kifejezetten erre a célra készítettek befejezetlen vázlatokat, így nemcsak művészetük mélyebb megismerésére nyílik lehetőségetek, hanem rajzaikból kiindulva saját képzelőerőtök kibontakoztatására is. A kiadvány úgy lett megtervezve, hogy ne szabjon határt a kreativitásnak, így ceruzával, festékkel, de a legkülönfélébb technikákkal is lehetséges a rajzok befejezése.

Facebook >>

LUNAR Budapest

A LUNAR márka arra hivatott, hogy bátorítsa az embereket, fejezzék ki magukat szabadon. Inspirációjuk három fő forrásból táplálkozik: a keleti kultúra gazdagságából, a természet erejéből és a mindennapi élet apró, játékos mozzanataiból. A termékek Budapesten készülnek, kínálatukban pedig egyedi nyomatokat, színes posztereket és izgalmas ruhadarabokat, kiegészítőket is találhattok. Ezek a termékek nemcsak a művészet és a design iránt érdeklődők számára lehetnek vonzóak, hanem bárkinek, aki szereti ezt a kreatív és energikus stílust.

Weboldal >>

MALNA Jewellery

A MALNA Jewellery különleges darabjai már ismerősek lehetnek azok számára, akik meg szoktak fordulni a fővárosi kézműves vásárokon, a darabok megálmodója pedig nem más, mint Székely Málna ötvösművész. Málna elsősorban ezüstből, aranyból és műanyagból alkot ékszereket, amelyek különlegessége, hogy sosem készül két egyforma, így minden elkészült darab teljesen egyedi. Az ékszerek között bárki megtalálhatja a saját stílusához illőt: a minimalista, letisztult formáktól egészen a merész, extravagáns darabokig terjed a választék nők és férfiak számára egyaránt.

Instagram >>

Marēk műhely

Egy fiatal házaspár közös vállalkozása a különleges kerámiákat felsorakoztató marēk műhely, ami kezdetben csak a készítők otthonában működött, majd megnyitotta kapuit a patinás Gránit Gyár területén is. Az egyedi bájjal bíró alkotások között találtok bögréket, vázákat, tányérokat és tálakat, amelyeket akár szettben is választhattok. Ha kíváncsiak vagytok a szakma csínjára-bínjára, a második műhelyben alkalmanként workshopokon ti is elsajátíthatjátok azokat.

Weboldal >>

Ha élményt ajándékoznátok: