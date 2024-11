9 különleges karácsonyi ajándéktipp, amivel örömet szerezhetünk a szeretteinknek

Közeleg a karácsony, és ezzel együtt az ajándékozás örömteli, ám sokszor fejtörést okozó időszaka is. Ha idén valami igazán különlegeset szeretnétek adni szeretteiteknek, inspirálódjatok összeállításunkból!

Nem csak csajoknak: Lush

A Lush 2024-es karácsonyi kollekciója garantálja, hogy az ünnepek közeledtével valóra váljanak az illatos ünnepi álmok, és megtaláljuk a tökéletes ajándékot a fa alá. A szivárvány összes színében pompázó fürdőbombákkal teli adventi kalendáriumokon túl a karácsonyi ajándékcsomagokra is érdemes odafigyelni, amelyek különféle illatú és megjelenésű szépségápolási termékeket rejtenek, így személyre szóló ajándéka lehet szeretteinknek. Ha pedig ti magatok szeretnétek összeválogatni a termékeket, arra is van lehetőség, csak győzzetek választani a karácsonyi szappanok, fürdőbombák, illatgyertyák, parfümök, hab- és tusfürdők széles választékából!

Lokálpatriótáknak: Poszterműhely

A Poszterműhely megálmodói, Lilla és Beni maguk is művészetrajongók, ami az általuk tervezett pólókon, vászontáskákon és vászonképeken is meglátszik. Legfőbb múzsájuk maga Budapest, amelynek jellegzetes kerületei, épületei, városrészei és ikonikus járművei köszönnek vissza egyedülálló megvalósításban kreatív alkotásaikon, de a Balaton utánozhatatlan hangulatának rajongói is találhatnak szívüknek kedves műveket. A Poszterműhely termékei éppen ezért karácsonyi ajándéknak is nagyszerűek, elég, ha azt tudjuk, hogy az ajándékozottunk rajong Budapestért, biztosan találunk kedvére való meglepetést!

Stílusos hétköznapokra: Waterdrop

A Waterdrop innovatív Microdrink italkockáival és letisztult, elegáns kulacsaival bebizonyította, hogy lemondások nélkül is lehet a folyadékfogyasztásunk környezet- és egészségtudatosabb. A Microdrinkek természetes gyümölcs- és növényi kivonatok esszenciáját rejtik egy aprócska kockában, hozzáadott cukor és mesterséges adalékanyagok nélkül. A változatos ízvilágú italkockák mellett természetes koffeintartalmú, elektrolitokat tartalmazó és szénsavas vízhez ajánlott változatok közül is válogathattok. A Waterdrop oldalán akár gyönyörű, újrahasznosítható karácsonyi ajándékdobozban is megrendelhetitek a választott termékeket.

100% egyedi: LUNAR Budapest

A LUNAR márka arra hivatott, hogy bátorítsa az embereket, fejezzék ki magukat szabadon. Inspirációjuk három fő forrásból táplálkozik: a keleti kultúra gazdagságából, a természet erejéből és a mindennapi élet apró, játékos mozzanataiból. A termékek Budapesten készülnek, kínálatukban pedig egyedi nyomatokat, színes posztereket és izgalmas ruhadarabokat, kiegészítőket találhattok. Ezek a termékek nemcsak a művészet és a design iránt érdeklődők számára lehetnek vonzóak, hanem bárkinek, aki szereti ezt a kreatív és energikus stílust. Ha olyan ajándékot kerestek, ami egyszerre modern, személyes, vidám és egyedi, bármely LUNAR termék tökéletes választás!

Meghitt pillanatokhoz: withlov’s

A withlov’s – Tőlünk, Neked – márka néhány hónapja mutatkozott be először a Makers’ Market kézműves piacán, öt egyedi illatkombinációval. Gyertyáikat nagy gondossággal, kézzel készítik, repce- és kókuszviasz felhasználásával, 100%-os illóolajokkal és pamutkanócokkal, biztosítva a tiszta égést és a kiváló illatkibocsátást. Letisztult megjelenésüket az üvegeken található inspiráló üzenetek teszik személyre szóló karácsonyi ajándékká. A márka célja, hogy termékeik pozitív hatással legyenek a közérzetre, és különlegessé varázsolják a mindennapokat, az elkövetkezendő hónapokban pedig az illatpaletta bővítése várható!

Szemet gyönyörködtető sütemények: Cups & Flowers

A Cups & Flowers megálmodóinak célja, hogy az ajándékozást az esztétikai magaslatokba emelje, a sütemény és a virág ajándékozás ötvözésével. Ezen unikális ajándék által mindenki megtapasztalhatja a luxus egy szeletét, esztétikus és rendkívül finom köntösbe csomagolva. A kínálatban jelenleg 4-es, 6-os, és 12-es boxok elérhetőek, valamint 7-es és 13-as csokrokba kötve is választhatjuk ezeket a különleges, frissen készült virágos édességeket. A karácsonyi szezonra egy limitált kiadású Winter Wonderland nevű, 12-féle süteményt rejtő boxot álmodtak meg, amelyben 4 db narancs-fahéj, 8 db pedig mézeskalács ízesítésű cupcake kapott helyet. Egy biztos: egy ilyen meglepetésnek bárki örülne!

Designkülönlegességek: DOT for You

Sokak számára ismerősek lehetnek a Baglyas Erika képzőművész által életre keltett DOT for You márka igazán különleges termékei. A márka kiemelkedő az egyedi designtárgyak, papírtermékek, határidőnaplók, noteszek, jegyzet- és vázlatfüzetek tervezésében és kivitelezésében. Nemrégiben megjelent 2025-os határidőnaplójuk, az IRKA, amely jelenleg három színben (zöld, piros, lila) kapható, és amelynek grafikáját a „Szent szív” motívum gazdag ikonográfiája inspirálta. De nem kevésbé különlegesek a vékony fémlemezből kézi domborítással készült fali képek, amelyek egyediek és megismételhetetlenek. Ha szeretnétek karácsony előtt ilyen izgalmas fali dekorációt rendelni, ne hagyjátok az utolsó pillanatra!

Személyre szabott meglepetés: Pamutbetyárok

A Pamutbetyárok célja, hogy ne a felesleges tucatgyártást képviseljék, hanem egyedi megoldásokkal, idő és értékálló termékeket készítsenek vásárlóiknak. Ennek érdekében folyamatoson fejlesztik szaktudásukat, eszközparkukat, hogy minél szélesebb termékpalettával állhassanak megrendelőik rendelkezésére. Weboldalukon bátran szemezgethetünk az általuk készített személyre szabott ajándéktárgyak sokaságából, legyen szó vászontáskáról, pulóverről, tornazsákról, mellényről, ők még egyedi elképzelések esetén is találnak megoldást. Karácsonyra különösen ideális választás a fényképes takarójuk, ami biztosan megdobogtatja majd az ajándékozottunk szívét, hiszen nagyon puha, meleg és valóban szívhez szóló ajándék.

Édesszájúaknak: chocoMe

A chocoMe magyar márka megálmodóinak szenvedélye a csokoládé, ezért nem titkolt céljuk, hogy megalkossák a tökéletes édességet, amellyel kedveskedhetünk szeretteinknek. A budapesti székhelyű manufaktúrában egy 30 fős csapat dolgozik azon, hogy a lehető legjobb minőségű alapanyagok felhasználásával, kézzel készítsék el a különleges ízvilágú édességeket, nemzetközi díjakat bezsebelve. Ezt nemrégiben olyannyira magas szintre emelték, hogy megalkották az Atelier kollekciót, melynek termékei kizárólag etikusan termesztett, változatos ízvilágú és kiváló genetikájú kakaófajtákból készülnek. Az első chocoMe Atelier kollekcióban tíz táblás csokoládét és öt drazsét találhatunk, melyek a világ legfinomabb alapanyagait foglalják magukban, és mindegyikük egyedülálló a maga nemében.

(Borítókép: Shutterstock)